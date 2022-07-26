https://ukraina.ru/20220726/1036873570.html

Американцы ловят российских шпионов в Украине. Что стоит за громкими отставками в Киеве

Американцы ловят российских шпионов в Украине. Что стоит за громкими отставками в Киеве - 26.07.2022 Украина.ру

Американцы ловят российских шпионов в Украине. Что стоит за громкими отставками в Киеве

В украинской политике и силовых органах продолжаются зачистки. Владимир Зеленский подписал указ об отставке заместителя главы Совета по нацбезопасности и... Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T13:58

2022-07-26T13:58

2022-07-26T14:52

эксклюзив

сша

украина

руслан демченко

зачистки

шпионы

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В украинской политике и силовых органах продолжаются зачистки. Владимир Зеленский подписал указ об отставке заместителя главы Совета по нацбезопасности и обороне Руслана Демченко. Это стало известно именно в тот день, когда в российских СМИ появилась информация о спецоперации ФСБ по предотвращению похищения российского боевого самолета СУ-24. Таким образом шпионский скандал украинского разлива перебил информационную повестку внутри страны. Эксперты обсуждают только то, как президент выводит на чистую воду шпионов. Впрочем, есть и альтернативные мнения на этот счет.О шпионе в рядах СНБО по фамилии Демченко первым заговорил главный журналист по украинским сливам Юрий Бутусов. Еще год назад он обвинил высокопоставленного дипломата в работе на Россию. Сегодня он написал в своих соцсетях: "Зеленский на годовщину Вагнергейта уволил с должности заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которого сам Зеленский отчаянно защищал от моего вопроса на пресс-конференции. Цена назначения российского агента во власть стала страшной. Да, правда о Демченко, о котором я так много писал и говорил, была признана на пятый месяц войны. Сегодня президент Зеленский уволил с должности заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко одного из самых скандальных лиц в своем окружении, открытого пророссийского политика, соавтора Харьковских соглашений о сдаче Крыма, первого замминистра МИД времен Януковича Руслана Демченко. Одновременно, по данным Цензор.Нет, Демченко отстранен от должности начальника комитета по разведке при президенте. У него было две должности, и влияние Демченко объяснялось именно тем, что официально контролировал всю деятельность украинских спецслужб. Я много раз называл Демченко российским агентом, поскольку именно после его назначения 16 июня 2020 года на должность руководителя операции всей украинской разведки в течение нескольких месяцев были провалены. Украинский разведчик Евгений Голубев был застрелен россиянами на границе во время одной из таких операций, тяжелые потери понесла наша агентура. Зеленский назначил Демченко незаконно - Демченко был люстрирован в 2015 году и не мог быть назначен на государственные должности, но Зеленский открыто нарушил закон. Очевидно, президент знал о пророссийских связях Демченко. Именно о Демченко я задал вопрос на пресс-конференции в ноябре 2021 года и вспомните, как отчаянно бросился его защищать Зеленский. Для всех понятно, что уволили Демченко именно потому, что доказательства его работы на Россию очевидны для всех, а больше всего для наших союзников в США. Именно из-за провала работы комитета по разведке при президенте в январе-феврале 2022-го не была проведена мобилизация оперативного резерва, не было проведено развертывание ТРО (теробороны - Ред.), не были вовремя взорваны мосты через Чонгар, не был защищен с тыла Мариуполь, не было вовремя эвакуировано население по направлениям русских ударов. Я утверждал, что Демченко, контролировавший всю украинскую разведку, причастен к провалу всех наших спецопераций в 2020-м, и теперь после начала войны об этом понял и президент, так отчаянно защищавший предателя. Думаю, все понимают, что если бы начальник комитета по разведке был профессионалом и патриотом, то сейчас он без проблем нашел бы возможность показать свой патриотизм и служение Украине. Но никакого заявления и фото Демченко, начиная с 24 февраля, нет, вообще нет, на фронте его никто не видел. И наши западные партнеры Демченко никогда не доверяли, и сейчас, во время войны, этот вопрос наконец-то стал принципиальным. Меня много спрашивали и даже сейчас спрашивают - стоило ли так открыто спорить и повышать голос на президента во время пресс-конференции? Стоило ли столько писать о Вагнергейте и Демченко? Не навредит ли это стране во время войны? Я знал, к чему приведет деятельность Демченко и другой российской агентуры в окружении Зеленского. Я знал и писал, что они прокладывают пути для нашей сдачи России. И сейчас жалею только об одном – нужно было писать и выступать об этом гораздо больше. К сожалению, погибших это уже не вернет, а такие, как Демченко, открыли путь к полному уничтожению нашей страны. Я не буду спрашивать - а лишен ли Демченко гражданства, потому что лишение гражданства я считаю политическим заказом, виновников надо судить у нас. Я буду спрашивать – а где сейчас Демченко? Где он воюет? Выехал ли он куда-нибудь? Находится ли он сейчас на территории Украины и почему он до сих пор не дает показания следствию в камере СБУ? Разве не понятно, что именно российская дезинформация на самом высоком уровне создала: успокаивающие разговоры президента о "шашлыках в мае"; отсутствие своевременного развертывания всех сил обороны; отсутствие развертывания оперрезерва; отсутствие развертывания Теробороны; отсутствие за три года массовых закупок снарядов 152 мм; отсутствие за три года закупки ПТРК Стугна; провал наших диверсионных групп, в том числе провал по вагнеровцам; провал тайной закупки русского военного оборудования. Когда я задавал вопрос Зеленскому на пресс-конференции, все это было время исправить. Уволить предателя вовремя. Вместо этого вся пропагандистская машина власти, все эти арестовичи, подоляки, ермаки и тысячи нанятых ботов защищали власть и Демченко, и это страшное вранье позволило россиянам иметь в нашей разведке человека с наивысшим допуском, и нам не позволили подготовиться к войне должным образом. выполнить даже те планы Гособоронзаказа, которые принимала Верховная Рада. Так что когда слушаете пропагандистов – помните, что эта кровь есть и на них. А сейчас за эти провалы и реки крови власть, которая так отчаянно защищала Демченко, должна нести политическую ответственность. И еще - этот предатель в окружении президента, по всей вероятности, не последний".Историк Василий Расевич напомнил, что вернул Демченко на службу именно Порошенко:"Интересно, президент Зеленский сегодня уволил заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Помню слова одного бывшего высокопоставленного чиновника, что на попытку Порошенко отказаться от услуг Демченко и не назначать его курировать иностранными делами в Администрации президента, Путин угрожал продолжением агрессии. Такой "ценный" кадр фактически курировал зарубежную политику во времена Порошенко. При Зеленском его впихнули в СНБО, где он должен был сдерживать Данилова. Сколько беды наделал этот человек и только сейчас его уволили... Его не просто нужно увольнять, а брать в серьезную разработку. Надежда на Алексея Данилова. ПС. Кажется, Демченко – это однокурсник Порошенко еще по факультету международных отношений КНУ".Журналист Екатерина Супрун выступает за тотальную люстрацию в политике: "Я всегда допускаю, что я что-то не так понимаю. Но ведь есть какая-то логика действий. Обращаем внимание на даты. 11 марта 2021 Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за Харьковские соглашения и, в случае подтверждения признаков государственной измены, возбудить против них уголовные дела по ст. 111 Уголовного кодекса. Я радовалась такому решению, потому что это одно из тех событий, которые привели к войне во всех ее проявлениях. После этого тишина, ну как тишина. Владимир Литвин ходит по эфирам и рассказывает, что все не столь однозначно. Руслан Демченко (работающий в МИДе на момент подписания Харьковских соглашений) продолжает быть заместителем секретаря СНБО. Константин Грищенко, министр иностранных дел Украины на момент подписания Харьковских соглашений спокойно появляется в публичном пространстве, как и Лавринович. Как и куча других людей причастных к этому. И вот сейчас 25 июля 2022 года последним сообщают о подозрении в госизмене, а Демченко увольняют с должности заместителя секретаря СНБО. Это прекрасно, они должны быть наказаны за это. Но кажется проблема в том, что эти люди фактически полтора года просто себе ходили на свои работы, продолжали контактировать с разными доступными им людьми. Ходить на эфиры... Я думаю, если погуглить, то Константина Грищенко мы еще и на телемарафоне найдем с его бесценными советами по внешней политике. О Руслане Демченко я вообще молчу. Но тенденция такова, что у него может и удостоверение ГУР быть. Короче, я за тотальную люстрацию. так меня уже тошнит от этих недополитиков".Российский политолог Армен Гаспарян назвал происходящее репрессиями: "Продолжается хуторской 1937 год. Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя главы СНБО. В 2010 году он лоббировал подписание "Харьковских соглашений", по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Пока не посадили"Специалист по PR Юрий Радухин призывает продолжить аресты предполагаемых предателей: "Президент Зеленский наконец уволил Руслана Демченко. Известного старого агента кремля, заместителя секретаря СНБО и главу совета разведсообщества Украины при президенте. Демченко, будучи в 2010 году заместителем министра иностранных дел, всячески лоббировал предательские коллаборационистские Харьковские соглашения "О продлении сроков аренды в Крыму военно-морской базы российского Черноморского флота". Также Демченко неоднократно был замечен в нездоровой - для украинского чиновника - тяге к дружбе с вражеской Россией.Демченко необходимо не увольнять, а открыть уголовное производство и отправить под арест. Также по делу Харьковских соглашениях не лишне привлечь к криминальной ответственности экс-министра МИД Грищенко и экс-министра Минюста Лавриновича. Этот триумвират в состоянии пролить много света на структуру сети кремлёвской агентуры в украинском истеблишменте и поведать информацию о глубинной агентурной коллаборационистской сети. Дополнив показания Медведчука. Руслан Демченко, как выпускник Московской академии им. Андропова, может здесь оказаться не меньшим "сокровищем" в следствии, чем Андрей Деркач и его сват пресловутый Владимир Литвин. Кстати, кто допустил бегство Деркача из Украины и где этот крестник Леонида Кучмы сейчас находится!?Другой вопрос… Почему в каденцию Порошенко он взял Руслана Демченко на службу, и почему президент Зеленский столько лет держал этот кремлёвско-лубянский сливной бачок на столь ответственной должности с высокой степенью доступа к государственной тайне!?Проблема агентурного конгломерата кремля-фсб в истеблишменте украинской власти, к сожалению, пока имеет гораздо больше вопросов, чем ответов. В условиях войны это серьёзная угроза национальной безопасности, которая нуждается в оперативном эффективном разрешении! Здесь время работает против Украины!"Журналист Богдан Буткевич видит американский след в чистках в рядах украинских политиков и силовиков: "Спартц - конечно, "агент кремля, надменное, политическое животное и не знает украинского". Ну, что там еще о ней грязные свалки Банковой и полезные идиоты говорили. Но вот почему-то после ее наезда товарищ Зе начал увольнять упырей, которых приводил во власть ермак. Конечно, по согласованию с самым выдающимся лидером современности. И того же Баканова, на увольнение которого западные партнеры намекали еще даже до полномасштабного вторжения. И вот теперь – реального агента москвы демченко. О котором все адекватные люди в стране криком 2 года орали. Конечно, ермака с татаровым Зе будет держать до последнего. И ставить вместо одних упырей – других. И комиссия от Пентагона у нас сразу после слов Спартц появилась. А дальше и Раде пришлось реагировать созданием своей соответствующей комиссии по западному оружию. Ну, правда, гнилые утирки из ОП попытались мстить лишением гражданства Корбана, который, как им кажется, все это и придумал :-) Фантастические долбни все же. А так-то так – плохая Спартц. Вот только ее появление было неслучайным. И очень даже согласованным. Со всем политическим классом США. И теперь Зеленский вынужден реагировать. Чтобы там не лаяли его медиа-шавки. Но – опять же – полезные идиоты. Зы: А, ну и о том, чтобы привлечь к ответственности прямую агентуру кремля, конечно, речи не идет. Хороший человек, чего это пропадать. Потому советником он остается. АПД: Здесь говорят, что его собираются послом при ЕС отправить. Если это так – тогда я действительно буду уверенным, что ермак – прямая агентура москвы".

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https://ukraina.ru/20220725/1036824118.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, сша, украина, руслан демченко, зачистки, шпионы