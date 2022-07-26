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Зеленский решил отобрать у активистов Майдана бывшую резиденцию Януковича

Зеленский решил отобрать у активистов Майдана бывшую резиденцию Януковича - 26.07.2022 Украина.ру

Зеленский решил отобрать у активистов Майдана бывшую резиденцию Януковича

Украинские власти решили превратить резиденцию бывшего президента страны Виктора Януковича "Межигорье" в парк, открытый для всех желающих. Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, слова которого 26 июля приводит ТСН

2022-07-26T12:11

2022-07-26T12:11

2022-07-26T12:11

новости

янукович

владимир зеленский

межигорье

олег немчинов

парк

резиденция

украина

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"Межигорье" было построено как резиденция для правительственных чиновников Советской Украины еще в 1935 году на месте тогда же снесенного Межигорского монастыря. В 2002 году там обосновался тогдашний премьер Виктор Янукович, который вскоре приватизировал ее через третьи руки. Во время Майдана и после него данная резиденция позиционировалась активистами как символ коррупции предыдущей власти.По словам Немчинова, парламент готовит указ, который превратит "Межигорье" в парк."Бывшая резиденция, согласно новому законопроекту, будет называться "Парк достопримечательность садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье", - сказал он.Министр добавил, что сейчас проект находится на согласовании у Владимира Зеленского.В 2020 году министр юстиции Украины Денис Малюська признавал, что территорией "Межигорья" фактически распоряжаются политические активисты, которые "захватили" резиденцию еще во времена Майдана. Отмечалось, что они проводят там платные экскурсии.

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новости, янукович, владимир зеленский, межигорье, олег немчинов, парк, резиденция, украина