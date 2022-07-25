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Военный эксперт рассказал, когда Россия наконец прорвет фронт ВСУ в Донбассе

Военный эксперт рассказал, когда Россия наконец прорвет фронт ВСУ в Донбассе - 25.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда Россия наконец прорвет фронт ВСУ в Донбассе

Успехи российских войск в Донбассе по линии Северск-Соледар-Артемовск нельзя назвать прорывом фронта. Фронт будет прорван, когда Славянск будет находиться в полуокружении по образцу Северодонецка — Лисичанска. Об этом рассказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T14:45

2022-07-25T14:45

2022-07-25T14:45

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Пока что идет прорыв фронта на линии Славянск — Краматорск. Противник отступает, но медленно и спокойно. Мы его выдавливаем, подчеркнул эксперт.Хотелось бы, чтобы темпы наступления были более быстрыми. Но людям в штабах виднее, как проводить те или иные операции, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс