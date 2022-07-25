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Военный эксперт рассказал, когда Россия наконец прорвет фронт ВСУ в Донбассе
Военный эксперт рассказал, когда Россия наконец прорвет фронт ВСУ в Донбассе - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда Россия наконец прорвет фронт ВСУ в Донбассе
Успехи российских войск в Донбассе по линии Северск-Соледар-Артемовск нельзя назвать прорывом фронта. Фронт будет прорван, когда Славянск будет находиться в полуокружении по образцу Северодонецка — Лисичанска. Об этом рассказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T14:45
2022-07-25T14:45
2022-07-25T14:45
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Пока что идет прорыв фронта на линии Славянск — Краматорск. Противник отступает, но медленно и спокойно. Мы его выдавливаем, подчеркнул эксперт.Хотелось бы, чтобы темпы наступления были более быстрыми. Но людям в штабах виднее, как проводить те или иные операции, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, донбасс
Военный эксперт рассказал, когда Россия наконец прорвет фронт ВСУ в Донбассе
Успехи российских войск в Донбассе по линии Северск-Соледар-Артемовск нельзя назвать прорывом фронта. Фронт будет прорван, когда Славянск будет находиться в полуокружении по образцу Северодонецка — Лисичанска. Об этом рассказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Пока что идет прорыв фронта на линии Славянск — Краматорск. Противник отступает, но медленно и спокойно. Мы его выдавливаем, подчеркнул эксперт.
"Но динамика положительная. Это значит, что несмотря на тяжелые бои за Северодонецк — Лисичанск, наши войска не потеряли наступательный потенциал, хотя на это сильно рассчитывал противник. Их пропаганда утверждала, что мы не можем наступать. Это не так. Мы наступаем", - констатировал Сапоньков.
Хотелось бы, чтобы темпы наступления были более быстрыми. Но людям в штабах виднее, как проводить те или иные операции, заключил собеседник издания.