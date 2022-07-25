https://ukraina.ru/20220725/1036824118.html

До 15 лет: на Украине пообещали судить за получение российского паспорта

До 15 лет: на Украине пообещали судить за получение российского паспорта - 25.07.2022 Украина.ру

До 15 лет: на Украине пообещали судить за получение российского паспорта

Украинцы, получившие российское гражданство, могут понести наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона 25 июля сообщил замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах

2022-07-25T12:18

2022-07-25T12:18

2022-07-25T12:18

владимир путин

украина

россия

паспорт

гражданство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101936/46/1019364618_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_1ffd851f00aee5c9e4fcf2b932c30b7c.jpg

"Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания... от штрафа до 15 лет лишения свободы", - сказал он.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев обсуждает возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта.Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

https://ukraina.ru/20220716/vasserman-1036454058.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, украина, россия, паспорт, гражданство