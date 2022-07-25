До 15 лет: на Украине пообещали судить за получение российского паспорта
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОформление и выдача биометрических заграничных паспортов
Украинцы, получившие российское гражданство, могут понести наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона 25 июля сообщил замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах
"Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания... от штрафа до 15 лет лишения свободы", - сказал он.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев обсуждает возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта.
Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
16 июля, 05:45Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенкеПрезидент Владимир Путин подписал указ относительно упрощенной процедуры предоставления гражданства для всех жителей Украины, а не только для граждан ЛНР, ДНР и освобожденных территорий, как это было раньше. Тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.