Италия может стать "троянским конем" России — СМИ - 25.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220725/1036810543.html
Италия может стать "троянским конем" России — СМИ
Италия может стать "троянским конем" России — СМИ - 25.07.2022 Украина.ру
Италия может стать "троянским конем" России — СМИ
Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе. Об этом на днях написал обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País
2022-07-25T07:37
2022-07-25T07:47
италия
россия
марио драги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102299/65/1022996585_0:238:4550:2797_1920x0_80_0_0_19b20cfb0f1f72a91ee7c079f702960b.jpg
Издание процитировало дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов."Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь", — говорится в материале.Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.На прошлой неделе премьер-министр Италии подтвердил решение подать в отставку. Драги выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.
https://ukraina.ru/20220721/1036720859.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102299/65/1022996585_253:0:4297:3033_1920x0_80_0_0_d342e15c129ad335686627fafad893b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
италия, россия, марио драги

Италия может стать "троянским конем" России — СМИ

07:37 25.07.2022 (обновлено: 07:47 25.07.2022)
 
© Andrew Mansfield / flickr
© Andrew Mansfield / flickr
Читать в
Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе. Об этом на днях написал обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País
Издание процитировало дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.

"В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина", — написал де Мигель.

Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов.
"Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь", — говорится в материале.
Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.
На прошлой неделе премьер-министр Италии подтвердил решение подать в отставку. Драги выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.
Саммит G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 10:39
Премьер Италии Драги подтвердил намерение подать в отставкуПремьер Италии Марио Драги не передумал уходить в отставку. Об этом он сообщил, выступая в Палате депутатов итальянского парламента 21 июля, передают РИА Новости.
 
ИталияРоссияМарио Драги
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:34Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов
10:32Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии
10:1450 млн без ядерного оружия. Военный эксперт о том, что будет, если РФ проиграет на Украине
10:06Хроника событий на Украине на утро 25 июля: контрнаступление, комбриг, угон самолёта
09:54Под Николаевом убит командир одесской бригады
09:29Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым
09:27Как России не проиграть Западу выигранную войну
09:26Украина в роли жертвы. Зеленский хочет войны до победы, а Байден – до выборов в Конгресс?
09:22КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США
08:57Китайский дипломат обнародовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела
08:48Инвестиции в РФ через глобальный проект Китая упали до нуля
08:39Компания Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины
08:27КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине
08:22Провокационный визит. Собьют ли китайские ВВС самолет с Нэнси Пелоси над Тайванем?
08:15Замглавы ВГУ Херсонской области рассказал о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ
08:00"Не супероружие США": Евссев рассказал, как ВС РФ могут перехватывать удары HIMARS
07:58Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times
07:49"Полная некомпетентность": американцы призвали главу Минфина США покинуть пост
07:45Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке
07:38Легенда о Ленине в украинском интерьере
Лента новостейМолния