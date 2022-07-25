https://ukraina.ru/20220725/1036810543.html
Италия может стать "троянским конем" России — СМИ
Италия может стать "троянским конем" России — СМИ - 25.07.2022 Украина.ру
Италия может стать "троянским конем" России — СМИ
Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе. Об этом на днях написал обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País
2022-07-25T07:37
2022-07-25T07:37
2022-07-25T07:47
италия
россия
марио драги
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Издание процитировало дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов."Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь", — говорится в материале.Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.На прошлой неделе премьер-министр Италии подтвердил решение подать в отставку. Драги выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.
https://ukraina.ru/20220721/1036720859.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
италия, россия, марио драги
Италия может стать "троянским конем" России — СМИ
07:37 25.07.2022 (обновлено: 07:47 25.07.2022)
Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе. Об этом на днях написал обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País
Издание процитировало дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.
"В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина", — написал де Мигель.
Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов.
"Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь", — говорится в материале.
Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.
На прошлой неделе премьер-министр Италии подтвердил решение подать в отставку. Драги выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.