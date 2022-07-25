https://ukraina.ru/20220725/1036810543.html

Италия может стать "троянским конем" России — СМИ

Италия может стать "троянским конем" России — СМИ - 25.07.2022 Украина.ру

Италия может стать "троянским конем" России — СМИ

Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России в Европе. Об этом на днях написал обозреватель Бернардо де Мигель в статье для испанской газеты País

2022-07-25T07:37

2022-07-25T07:37

2022-07-25T07:47

италия

россия

марио драги

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Издание процитировало дипломатические источники, согласно которым в последнее время страна становится местом притяжения "нейтральных теорий", которые ставят под сомнение позицию ЕС в конфликте на Украине.Авторы публикации пояснили, что Брюссель обеспокоен позицией Италии, поскольку Рим значительно зависит от поставок российских углеводородов."Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь", — говорится в материале.Де Мигель считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.На прошлой неделе премьер-министр Италии подтвердил решение подать в отставку. Драги выступал за поддержку Украины "любым образом", в том числе путем поставок вооружений.

https://ukraina.ru/20220721/1036720859.html

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италия, россия, марио драги