https://ukraina.ru/20220724/1036792273.html
Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы
Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы - 24.07.2022 Украина.ру
Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы
Украинский олигарх Ринат Ахметов отдал в пользу Украины лицензии на свои медиаресурсы и заявил о желании создать медиа-империю в Польше. Для чего он это сделал, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-07-24T05:30
2022-07-24T05:30
2022-07-24T05:30
новости
эксперт
политолог
алексей кочетков
ахметов
медиа
польша
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Он добавил, что в Польше, во-первых, хватает своих медиаресурсов, а во-вторых, они давно поделены американцами и немцами, и в этом медиарынок Ахметов не вписывается совершенно.Политолог добавил, что обещать можно что угодно, но пока факты говорят сами за себя: каналы на Украине закрывают, а людей оттуда увольняют.
https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, политолог, алексей кочетков, ахметов, медиа, польша
Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы
Украинский олигарх Ринат Ахметов отдал в пользу Украины лицензии на свои медиаресурсы и заявил о желании создать медиа-империю в Польше. Для чего он это сделал, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков