Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы - 24.07.2022 Украина.ру
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Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы
Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы - 24.07.2022 Украина.ру
Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы
Украинский олигарх Ринат Ахметов отдал в пользу Украины лицензии на свои медиаресурсы и заявил о желании создать медиа-империю в Польше. Для чего он это сделал, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-07-24T05:30
2022-07-24T05:30
новости
эксперт
политолог
алексей кочетков
ахметов
медиа
польша
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Он добавил, что в Польше, во-первых, хватает своих медиаресурсов, а во-вторых, они давно поделены американцами и немцами, и в этом медиарынок Ахметов не вписывается совершенно.Политолог добавил, что обещать можно что угодно, но пока факты говорят сами за себя: каналы на Украине закрывают, а людей оттуда увольняют.
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новости, эксперт, политолог, алексей кочетков, ахметов, медиа, польша

Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы

05:30 24.07.2022
 
© Фото : скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"Ринат Ахметов
Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"
Читать в
Украинский олигарх Ринат Ахметов отдал в пользу Украины лицензии на свои медиаресурсы и заявил о желании создать медиа-империю в Польше. Для чего он это сделал, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

"Это говорит о процессах полного распада. На самом деле [олигарху Ринату] Ахметову эти активы уже просто даром не нужны, они только убытки приносят. А то что он говорит в Польше создаст, нафига он там нужен, и кто ему даст это сделать? Чуждый полякам, мутный персонаж", - сказал эксперт.

Он добавил, что в Польше, во-первых, хватает своих медиаресурсов, а во-вторых, они давно поделены американцами и немцами, и в этом медиарынок Ахметов не вписывается совершенно.
Политолог добавил, что обещать можно что угодно, но пока факты говорят сами за себя: каналы на Украине закрывают, а людей оттуда увольняют.
Алексей Кочетков интервью
22 июля, 13:04Спецоперация
Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен
 
НовостиэкспертполитологАлексей КочетковАхметовмедиаПольша
 
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