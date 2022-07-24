https://ukraina.ru/20220724/1036792273.html

Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы

Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы - 24.07.2022 Украина.ру

Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы

Украинский олигарх Ринат Ахметов отдал в пользу Украины лицензии на свои медиаресурсы и заявил о желании создать медиа-империю в Польше. Для чего он это сделал, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

2022-07-24T05:30

2022-07-24T05:30

2022-07-24T05:30

новости

эксперт

политолог

алексей кочетков

ахметов

медиа

польша

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Он добавил, что в Польше, во-первых, хватает своих медиаресурсов, а во-вторых, они давно поделены американцами и немцами, и в этом медиарынок Ахметов не вписывается совершенно.Политолог добавил, что обещать можно что угодно, но пока факты говорят сами за себя: каналы на Украине закрывают, а людей оттуда увольняют.

https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, политолог, алексей кочетков, ахметов, медиа, польша