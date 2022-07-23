Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе - 23.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе
Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе - 23.07.2022 Украина.ру
Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе
Для успеха спецоперации необходимо уничтожать кадровый состав ВСУ. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-23T04:45
2022-07-23T04:45
спецоперация
новости
юрий кнутов
всу
мо рф
батальоны
донбасс
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Он рассказал, что в начале спецоперации в вооружённых силах России преобладало мнение о том, что необходимо уничтожать националистические батальоны и по возможности избегать нанесения потерь ВСУ.Эксперт подчеркнул, что в сводках МО РФ особо отмечается выведение из строя кадровых военных киевского режима и наёмников.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, всу, мо рф, батальоны, донбасс

Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе

04:45 23.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские
ВСУ десантники парашютисты военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
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Для успеха спецоперации необходимо уничтожать кадровый состав ВСУ. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что в начале спецоперации в вооружённых силах России преобладало мнение о том, что необходимо уничтожать националистические батальоны и по возможности избегать нанесения потерь ВСУ.

Теперь мы убедились, что ВСУ бывают худшими нацистами, чем сами националистические батальоны. Поэтому мы должны уничтожать хорошо обученный кадровый состав ВСУ. Нужно уничтожать не столько мобилизованных, часть из которых хотят мирной жизни и готовы перейти на сторону ЛДНР, а идейно заточенных профессионалов.

Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Эксперт подчеркнул, что в сводках МО РФ особо отмечается выведение из строя кадровых военных киевского режима и наёмников.
Украинские военнослужащие идут в Ирпене, на окраине Киева, Украина, вторник, 8 марта 2022 г ВСУ националисты оружие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 07:30
Алехин рассказал, как Россия борется с иностранными наемниками на Украине Россия активно уничтожает иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовВСУМО РФбатальоныДонбасс
 
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