https://ukraina.ru/20220723/1036753502.html
Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе
Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе - 23.07.2022 Украина.ру
Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе
Для успеха спецоперации необходимо уничтожать кадровый состав ВСУ. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-23T04:45
2022-07-23T04:45
2022-07-23T04:45
спецоперация
новости
юрий кнутов
всу
мо рф
батальоны
донбасс
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Он рассказал, что в начале спецоперации в вооружённых силах России преобладало мнение о том, что необходимо уничтожать националистические батальоны и по возможности избегать нанесения потерь ВСУ.Эксперт подчеркнул, что в сводках МО РФ особо отмечается выведение из строя кадровых военных киевского режима и наёмников.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036303965.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, всу, мо рф, батальоны, донбасс
Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе
Для успеха спецоперации необходимо уничтожать кадровый состав ВСУ. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру