https://ukraina.ru/20220723/1036753502.html

Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе

Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе - 23.07.2022 Украина.ру

Не нацбаты: Кнутов рассказал, кто должен стать основной целью во время боев в Донбассе

Для успеха спецоперации необходимо уничтожать кадровый состав ВСУ. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-23T04:45

2022-07-23T04:45

2022-07-23T04:45

спецоперация

новости

юрий кнутов

всу

мо рф

батальоны

донбасс

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Он рассказал, что в начале спецоперации в вооружённых силах России преобладало мнение о том, что необходимо уничтожать националистические батальоны и по возможности избегать нанесения потерь ВСУ.Эксперт подчеркнул, что в сводках МО РФ особо отмечается выведение из строя кадровых военных киевского режима и наёмников.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036303965.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, всу, мо рф, батальоны, донбасс