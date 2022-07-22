Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами - 22.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220722/1036764798.html
Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами
Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами - 22.07.2022 Украина.ру
Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами
Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей. Об этом 21 июля сообщила газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании
2022-07-22T10:20
2022-07-22T10:20
польша
беженцы
педофилы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103377/17/1033771722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84ec7f4df456b26cbaa3cac67760ec58.jpg.webp
По данным агентства, в течение шести недель после начала российской спецоперации на Украине на территорию Польши прибыли не менее десяти человек, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних. После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну. Власти Британии работают над предотвращением подобного "туризма". Всего в Польше находятся не менее пяти тысяч украинских детей, лишенных родительского присмотра.
https://ukraina.ru/20220704/1034287168.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103377/17/1033771722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dac9fed0b9c78912fba93f5212d63f24.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, беженцы, педофилы, новости

Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами

10:20 22.07.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей. Об этом 21 июля сообщила газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании
По данным агентства, в течение шести недель после начала российской спецоперации на Украине на территорию Польши прибыли не менее десяти человек, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних.
После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну.
Власти Британии работают над предотвращением подобного "туризма".
Всего в Польше находятся не менее пяти тысяч украинских детей, лишенных родительского присмотра.
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 12:43
«Польша - не дойная корова»: поляки начали осознавать, кто такие украинские беженцыПольская журналистка Агнешка Пивар заявила в статье издания Mysl Polska, что украинские беженцы прибыли в Польшу лишь за льготами и высоким уровнем жизни, а не ради спасения от боевых действий
 
ПольшабеженцыпедофилыНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Купился на фейки: Джигурда вступился за Галкина
11:00Ректор университета рассказала правду о жизни после освобождения Херсона. Видео
10:56Болезнь Байдена в его окружении объяснили одной привычкой президента
10:53Алексей Мартынов: Украинская государственность разлагается
10:52А это китайцы. Военный эксперт Баранец о том, как вырубить спутниковую группировку США
10:45Стала известна причина смерти Русланы Писанки
10:20Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами
10:16Игры вокруг зерна. Россия и Украина достигли важного соглашения
10:10Военный эксперт о том, что будет, если РФ ударит по Славянску, не разобравшись с Авдеевкой
10:07По заветам Джонсона. Превратится ли Украина в диктатуру Зеленского без Коломойского?
10:05Офис президента Украины отрицает причастность Зеленской к заражению Байдена
09:57Аналитик рассказал, какие неприятности сулит Западу поездка Путина в Тегеран
09:56Концепция украинства: как причина неизбежного краха Украины
09:53Военный эксперт Баранец о том, как украинская артиллерия выводит из себя Россию и Донбасс
09:47Хроника событий на Украине на утро 22 июля: договор по зерну, торговля западным оружием
09:40Военный эксперт Баранец о массированном ударе, который РФ готовится нанести по ВСУ
09:15Власти Запорожской области призвали ООН принудить Украину к миру
09:03Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы
09:00Кнутов предположил, когда военные попробуют отстранить Зеленского от власти
08:45Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля
Лента новостейМолния