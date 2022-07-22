https://ukraina.ru/20220722/1036764798.html

Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами

Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами - 22.07.2022 Украина.ру

Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами

Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей. Об этом 21 июля сообщила газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании

2022-07-22T10:20

2022-07-22T10:20

2022-07-22T10:20

польша

беженцы

педофилы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103377/17/1033771722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84ec7f4df456b26cbaa3cac67760ec58.jpg.webp

По данным агентства, в течение шести недель после начала российской спецоперации на Украине на территорию Польши прибыли не менее десяти человек, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних. После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну. Власти Британии работают над предотвращением подобного "туризма". Всего в Польше находятся не менее пяти тысяч украинских детей, лишенных родительского присмотра.

https://ukraina.ru/20220704/1034287168.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, беженцы, педофилы, новости