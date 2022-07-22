https://ukraina.ru/20220722/1036764798.html
Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами
Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами - 22.07.2022 Украина.ру
Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами
Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей. Об этом 21 июля сообщила газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании
2022-07-22T10:20
2022-07-22T10:20
2022-07-22T10:20
польша
беженцы
педофилы
новости
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По данным агентства, в течение шести недель после начала российской спецоперации на Украине на территорию Польши прибыли не менее десяти человек, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних. После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну. Власти Британии работают над предотвращением подобного "туризма". Всего в Польше находятся не менее пяти тысяч украинских детей, лишенных родительского присмотра.
https://ukraina.ru/20220704/1034287168.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, беженцы, педофилы, новости
Британские педофилы приезжают в Польшу за украинскими детьми-беженцами
Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей. Об этом 21 июля сообщила газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании