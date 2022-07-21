https://ukraina.ru/20220721/1036729499.html

Стивен Кинг отрекся от Бандеры

Стивен Кинг отрекся от Бандеры - 21.07.2022 Украина.ру

Стивен Кинг отрекся от Бандеры

Американский писатель Стивен Кинг записал видео, в котором отказался от своих слов о том, что лидер украинских националистов Степан Бандера был "великим человеком"

2022-07-21T13:47

2022-07-21T13:47

2022-07-21T13:47

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пранкеры

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"Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды", - сказал он.Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли писателя, притворившись Владимиром Зеленским. Они попросили его выдумать рассказ о жестокости российских военных.Пранкеры предложили Кингу сочинить ужастик, в котором "жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами", обещая выдать материал за правду, и писатель согласился. Он признался, что "всему миру важно это знать" и поддержал "отмену" русских писателей, предложив им "заткнуться".

https://ukraina.ru/20200724/1028352613.html

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новости, владимир зеленский, пранкеры, степан бандера