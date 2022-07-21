Стивен Кинг отрекся от Бандеры - 21.07.2022 Украина.ру
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Стивен Кинг отрекся от Бандеры
Стивен Кинг отрекся от Бандеры - 21.07.2022 Украина.ру
Стивен Кинг отрекся от Бандеры
Американский писатель Стивен Кинг записал видео, в котором отказался от своих слов о том, что лидер украинских националистов Степан Бандера был "великим человеком"
2022-07-21T13:47
2022-07-21T13:47
новости
владимир зеленский
пранкеры
степан бандера
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"Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды", - сказал он.Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли писателя, притворившись Владимиром Зеленским. Они попросили его выдумать рассказ о жестокости российских военных.Пранкеры предложили Кингу сочинить ужастик, в котором "жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами", обещая выдать материал за правду, и писатель согласился. Он признался, что "всему миру важно это знать" и поддержал "отмену" русских писателей, предложив им "заткнуться".
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новости, владимир зеленский, пранкеры, степан бандера

Стивен Кинг отрекся от Бандеры

13:47 21.07.2022
 
© imdb.com
© imdb.com
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Американский писатель Стивен Кинг записал видео, в котором отказался от своих слов о том, что лидер украинских националистов Степан Бандера был "великим человеком"
"Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды", - сказал он.
Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли писателя, притворившись Владимиром Зеленским. Они попросили его выдумать рассказ о жестокости российских военных.
Пранкеры предложили Кингу сочинить ужастик, в котором "жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами", обещая выдать материал за правду, и писатель согласился. Он признался, что "всему миру важно это знать" и поддержал "отмену" русских писателей, предложив им "заткнуться".
Луцк автобус захват заложников - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля 2020, 15:09
«Ждем от правительства новых пранков»: на Украине сняли пародию на спецоперацию в ЛуцкеХарьковские блогеры Хозяин двора (Виталий Бойченко) и Женя Зуб сняли пародию на спецоперацию по задержанию луцкого террориста, который, сдавшись, некоторое время ожидал, пока его задержат. Видео опубликовано на YouTube-канале «Хозяин двора» 23 июля
 
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