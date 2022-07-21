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Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине
Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине
Польша может вмешаться своими вооруженными силами в конфликт на Украине только по команде из Брюсселя или из Вашингтона. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T09:43
2022-07-21T09:43
2022-07-21T09:43
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Когда некоторое время назад у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, возможна ли война с Польшей из-за Украины, он сказал, что на этот вопрос должны отвечать военные, а они пока тоже никаких комментариев по этому поводу не давали.Но вряд ли США и Запад дадут полякам такую команду, потому что польские войска на территории Украины – это законная цель для наших ракет, и поляки это прекрасно понимают, отметил эксперт.Одно дело, вдохновлять Зеленского, что мы у вас наведем порядок, а другое – прийти с войсками на Украину, уточнил специалист.Таким образом, если польские вооруженные силы зайдут на Украину, то это цели для наших ракет. Мы этого не допустим. А если они будут действовать тоньше, то это уже вопрос юридических обоснований и политических отношений между Россией и Польшей /Украиной и Польшей, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, польша, украина
Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине
Польша может вмешаться своими вооруженными силами в конфликт на Украине только по команде из Брюсселя или из Вашингтона. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Когда некоторое время назад у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, возможна ли война с Польшей из-за Украины, он сказал, что на этот вопрос должны отвечать военные, а они пока тоже никаких комментариев по этому поводу не давали.
Но вряд ли США и Запад дадут полякам такую команду, потому что польские войска на территории Украины – это законная цель для наших ракет, и поляки это прекрасно понимают, отметил эксперт.
Одно дело, вдохновлять Зеленского, что мы у вас наведем порядок, а другое – прийти с войсками на Украину, уточнил специалист.
"Я думаю, что поляки будут действовать тоньше. Когда на Украине примут закон об особых правах поляков, поляки просто приедут на Украину и предъявят бумаги на свои дома и земельные участки во Львове, Ивано-Франковске или на Волыни. Будут действовать закон о реституции, принятый в Евросоюзе, куда Украина так стремится", - указал Литовкин.
Таким образом, если польские вооруженные силы зайдут на Украину, то это цели для наших ракет. Мы этого не допустим. А если они будут действовать тоньше, то это уже вопрос юридических обоснований и политических отношений между Россией и Польшей /Украиной и Польшей, заключил собеседник издания.