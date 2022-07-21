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Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине

Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине - 21.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, с чем столкнется РФ, если Польша будет тонко действовать на Украине

Польша может вмешаться своими вооруженными силами в конфликт на Украине только по команде из Брюсселя или из Вашингтона. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T09:43

2022-07-21T09:43

2022-07-21T09:43

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Когда некоторое время назад у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, возможна ли война с Польшей из-за Украины, он сказал, что на этот вопрос должны отвечать военные, а они пока тоже никаких комментариев по этому поводу не давали.Но вряд ли США и Запад дадут полякам такую команду, потому что польские войска на территории Украины – это законная цель для наших ракет, и поляки это прекрасно понимают, отметил эксперт.Одно дело, вдохновлять Зеленского, что мы у вас наведем порядок, а другое – прийти с войсками на Украину, уточнил специалист.Таким образом, если польские вооруженные силы зайдут на Украину, то это цели для наших ракет. Мы этого не допустим. А если они будут действовать тоньше, то это уже вопрос юридических обоснований и политических отношений между Россией и Польшей /Украиной и Польшей, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html

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