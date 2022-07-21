"Обещать – не значит жениться": Литовкин рассказал, почему Украина не ударит по Крыму - 21.07.2022 Украина.ру
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"Обещать – не значит жениться": Литовкин рассказал, почему Украина не ударит по Крыму
"Обещать – не значит жениться": Литовкин рассказал, почему Украина не ударит по Крыму - 21.07.2022 Украина.ру
"Обещать – не значит жениться": Литовкин рассказал, почему Украина не ударит по Крыму
У Украины нет никаких возможностей, чтобы нанести удары по Черноморскому флоту и Крыму, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-07-21T08:00
2022-07-21T08:00
крым
черноморский флот
новости
россия
украина
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Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот и забрать Крым с помощью западного оружия.По его мнению, украинские элиты пытаются внушить украинскому населению оптимизм и поднимают боевой дух армии, который падает.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220630/1034260596.html
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крым, черноморский флот, новости, россия, украина

"Обещать – не значит жениться": Литовкин рассказал, почему Украина не ударит по Крыму

08:00 21.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование 47-летия дивизии надводных кораблей Черноморского флота
Празднование 47-летия дивизии надводных кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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У Украины нет никаких возможностей, чтобы нанести удары по Черноморскому флоту и Крыму, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот и забрать Крым с помощью западного оружия.
На войне ко всему надо серьезно относиться. Не надо преуменьшать возможности противника. Но все, что заявляют из Киева, описывается тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться". Нет у Украины пока никаких возможностей наносить удары по Черноморскому флоту и по Крыму.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, украинские элиты пытаются внушить украинскому населению оптимизм и поднимают боевой дух армии, который падает.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Работа железнодорожной станции Мелитополь - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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