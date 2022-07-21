https://ukraina.ru/20220721/1036650401.html

"Обещать – не значит жениться": Литовкин рассказал, почему Украина не ударит по Крыму

"Обещать – не значит жениться": Литовкин рассказал, почему Украина не ударит по Крыму - 21.07.2022 Украина.ру

"Обещать – не значит жениться": Литовкин рассказал, почему Украина не ударит по Крыму

У Украины нет никаких возможностей, чтобы нанести удары по Черноморскому флоту и Крыму, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:00

крым

черноморский флот

новости

россия

украина

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Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот и забрать Крым с помощью западного оружия.По его мнению, украинские элиты пытаются внушить украинскому населению оптимизм и поднимают боевой дух армии, который падает.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220630/1034260596.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, черноморский флот, новости, россия, украина