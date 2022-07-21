"Обещать – не значит жениться": Литовкин рассказал, почему Украина не ударит по Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование 47-летия дивизии надводных кораблей Черноморского флота
У Украины нет никаких возможностей, чтобы нанести удары по Черноморскому флоту и Крыму, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов, приехав в Лондон, заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот и забрать Крым с помощью западного оружия.
На войне ко всему надо серьезно относиться. Не надо преуменьшать возможности противника. Но все, что заявляют из Киева, описывается тремя поговорками: "Не хвались, едучи на рать", "Бодливой корове Бог рог не дал", "Обещать – не значит жениться". Нет у Украины пока никаких возможностей наносить удары по Черноморскому флоту и по Крыму.
По его мнению, украинские элиты пытаются внушить украинскому населению оптимизм и поднимают боевой дух армии, который падает.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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