https://ukraina.ru/20220720/1036693520.html
Наступает новый этап в мировой истории – Путин
Наступает новый этап в мировой истории – Путин - 20.07.2022 Украина.ру
Наступает новый этап в мировой истории – Путин
Новый этап в мировой истории уже наступает и только суверенные государства смогут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" 20 июля
2022-07-20T15:13
2022-07-20T15:13
2022-07-20T15:13
новости
владимир путин
эпоха
суверенитет
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Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Путин говорил, что "мир меняется, причём меняется стремительно".По его словам, страна является или суверенным государством, или колонией, как бы ее ни называли.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, эпоха, суверенитет
Наступает новый этап в мировой истории – Путин
Новый этап в мировой истории уже наступает и только суверенные государства смогут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" 20 июля
Наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории, только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста.
Владимир Путин
Президент РФ
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Путин говорил, что "мир меняется, причём меняется стремительно".
По его словам, страна является или суверенным государством, или колонией, как бы ее ни называли.