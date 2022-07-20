https://ukraina.ru/20220720/1036693520.html

Наступает новый этап в мировой истории – Путин

Наступает новый этап в мировой истории – Путин - 20.07.2022 Украина.ру

Наступает новый этап в мировой истории – Путин

Новый этап в мировой истории уже наступает и только суверенные государства смогут развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" 20 июля

2022-07-20T15:13

2022-07-20T15:13

2022-07-20T15:13

новости

владимир путин

эпоха

суверенитет

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Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Путин говорил, что "мир меняется, причём меняется стремительно".По его словам, страна является или суверенным государством, или колонией, как бы ее ни называли.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, эпоха, суверенитет