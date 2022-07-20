https://ukraina.ru/20220720/1036689185.html

Черный экран вместо правды. Как на самом деле живет Днепропетровск

Черный экран вместо правды. Как на самом деле живет Днепропетровск - 20.07.2022 Украина.ру

Черный экран вместо правды. Как на самом деле живет Днепропетровск

Пенсионерка из Днепропетровска рассказала редакции Украина.ру, чем живет город в восьмидесяти километрах от боевых действий, какие возникают проблемы, что... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T14:50

2022-07-20T14:50

2022-07-20T14:53

спецоперация

днепропетровск

беженцы

всу

пропаганда

эксклюзив

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Пенсионерка из Днепропетровска рассказала редакции Украина.ру, чем живет город в восьмидесяти километрах от боевых действий, какие возникают проблемы, что волнует пожилого человека.Беженцы, которые не торгуются в магазинахПрежде всего, Днепропетровск, имеющий общую границу с Николаевской и Донецкой областями сейчас – волонтерский хаб, куда приезжают тысячи и тысячи беженцев ежедневно."В первые недели половина города, все наши уехали. Сначала была паника, потом город стоял пустым, а затем хлынула огромная волна переселенцев. И это же не те, кто вынужден бежать без ничего, у кого нет денег… К нам в центр города приехали состоятельные люди на дорогих машинах", - рассказывает местная жительница.По ее словам, состоятельные беженцы спровоцировали огромный рост цен на продукты, на одежду, на предметы первой необходимости."Они не торгуются в магазинах и на рынке, теперь стало невозможно ничего купить, все стоит невероятно дорого. Понятно, что они едут к нам, потому что близко, потому что на Западной Украине их гнобят за русский язык, понятно, что всем стараемся помочь, но некоторые беженцы – не совсем беженцы и ведут себя очень нахально", - добавила она."Больше не хожу в церковь. При Брежневе ходила"Пенсионерка рассказала, что, являясь человеком верующим, никогда не пропустила ни одного воскресенья и ни одной субботы, всегда была в храме, на службе."Храм для человека — это же не только общение с Богом, это социальная жизнь, встречи с единомышленниками, со "своими" людьми, с которыми комфортно. Я ходила в церковь с самого детства. Не слушайте, будто при советской власти храмы были закрыты – нет, наш Троицкий собор всегда работал, моя бабушка пела в хоре, я прекрасно помню, как в Литургии за Брежнева молились", - вспоминает она.А теперь – больше не ходит. Пенсионерка объяснила, что с тех пор, как раскольнический собор отделил местные церкви от Московского патриархата, осталось всего несколько храмов, которые не перешли в Киевский."Было удивительно, что так поступили священники, которых мы знали всю жизнь, но это их выбор. Мой выбор, к сожалению, не молиться вместе с раскольниками", - объяснила она.Портрет городаГород, по словам местных жителей, выглядит очень тревожно и непривычно. Многие деревья в центре города (засаженного бесчисленными акациями и каштанами), вырублены или перетянуты сигнальными лентами, вместо брусчатки на дороге – противотанковые ежи.Брусчатка для Днепропетровска – вообще больная тема. Местные власти, особенно печально известный мэр Борис Филатов давно уже объявили ей войну, как "колониальному наследию" - брусчатка центрального проспекта Карла Маркса (до Революции – Екатеринославского) была выложена к первому приезду императрицы в город."Город полон военных и волонтеров, они просто повсюду. Первые – пугают, конечно, вторые – стараются помогать, но мы с трудом различаем "филатовских" волонтеров, которые заняты вычислением шпионов и предателей от настоящих – тех, кто носит еду и одежду для переселенцев, помогает найти жилье", - рассказала женщина.По ее словам, практически вся наружная реклама в городе изменена на патриотические плакаты "Всебуде, Україно!" (Все будет, Украина – ред.), "Тримаємось, браття!" (Держимся, братья – ред.) и "Козацький драйв" (цитата советника Офиса президента Алексея Арестовича – ред.)."Поначалу везде поставили в городе билборды со всякими матерными призывами, с тем же кораблем, причем мат даже не закрывали чем-нибудь. Но люди стали так активно возмущаться, что их убрали. Даже есть ощущение, что в этом они бояться людей", - рассуждает она.Вместо надежды теперь – черный экран"Но у нас есть большой вопрос к России – неужели нельзя найти возможность транслировать нам правду?", - с горечью спрашивает местная жительница, объяснив, что телевизор в ее квартире теперь всегда стоит выключенным, темным экраном."Все блокируется, ничего нельзя посмотреть, как нам узнать, что с нами будет? Украинские каналы работают бесперебойно, у них нет никаких проблем показать нам свою ложь и ненависть", - говорит пенсионерка.По ее мнению, отсутствие информации из России – пожалуй, самая главная проблема сейчас."Мы все время были в подполье, все время молчали, но нам говорили правду. А теперь ее нет, представляете, как здесь страшно?"

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

днепропетровск, беженцы, всу, пропаганда, эксклюзив