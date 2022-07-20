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Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители

Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители - 20.07.2022 Украина.ру

Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители

Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что цены на энергоносители растут из-за политики Запада. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами по итогам своего визита в Иран, передают 20 июля РИА Новости.

2022-07-20T07:11

2022-07-20T07:11

2022-07-20T07:11

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санкции

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После начала спецоперации России на Украине Запад ужесточил санкции против Москвы, принято уже шесть пакетов ограничительных мер. За небольшой срок своего действия они уже привели к серьезному экономическому спаду, в том числе и в странах Запада.Оттуда уже неоднократно звучали обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина в происходящем. В частности, виновником всех мировых бед его назвал американский лидер Джо Байден. Между тем, аналитики прогнозируют новые волны роста цен и развития мирового финансового кризиса из-за попыток искусственно повлиять на рынок с помощью санкций.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, цены, энергоносители, президент, политика, запад, санкции