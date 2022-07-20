Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036658936.html
Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители
Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители - 20.07.2022 Украина.ру
Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что цены на энергоносители растут из-за политики Запада. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами по итогам своего визита в Иран, передают 20 июля РИА Новости.
2022-07-20T07:11
2022-07-20T07:11
новости
владимир путин
цены
энергоносители
президент
политика
запад
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/64/1034176435_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_dd008ef194309aeecb5a286e5b6c5b58.jpg
После начала спецоперации России на Украине Запад ужесточил санкции против Москвы, принято уже шесть пакетов ограничительных мер. За небольшой срок своего действия они уже привели к серьезному экономическому спаду, в том числе и в странах Запада.Оттуда уже неоднократно звучали обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина в происходящем. В частности, виновником всех мировых бед его назвал американский лидер Джо Байден. Между тем, аналитики прогнозируют новые волны роста цен и развития мирового финансового кризиса из-за попыток искусственно повлиять на рынок с помощью санкций.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/64/1034176435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0850b5d82fab4fcf383f16f611ab8f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, цены, энергоносители, президент, политика, запад, санкции

Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители

07:11 20.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022
Президент РФ В. Путин принял участие в работе ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что цены на энергоносители растут из-за политики Запада. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами по итогам своего визита в Иран, передают 20 июля РИА Новости.

"Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада – ред.). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие".

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
После начала спецоперации России на Украине Запад ужесточил санкции против Москвы, принято уже шесть пакетов ограничительных мер. За небольшой срок своего действия они уже привели к серьезному экономическому спаду, в том числе и в странах Запада.
Оттуда уже неоднократно звучали обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина в происходящем. В частности, виновником всех мировых бед его назвал американский лидер Джо Байден. Между тем, аналитики прогнозируют новые волны роста цен и развития мирового финансового кризиса из-за попыток искусственно повлиять на рынок с помощью санкций.
 
НовостиВладимир ПутинценыэнергоносителипрезидентполитикаЗападСанкции
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия
09:13"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России
09:05Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна
09:04Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: ресурсы РФ, запуск СП-2, санкции против детей
09:00"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ
08:54Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"
08:45Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
08:39Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
08:31Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
08:30"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"
08:21Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис
08:19Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
08:17Лепехин о том, зачем Путин поехал в Иран и уничтожении ВСУ Черноморского флота России
08:15"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины
08:06"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти
08:00Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана
07:57Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович
07:56"Чтобы не привезли оружие": Митрахович предположил, как будет вывозиться украинское зерно
07:53Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит
Лента новостейМолния