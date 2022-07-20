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Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители
Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители - 20.07.2022 Украина.ру
Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что цены на энергоносители растут из-за политики Запада. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами по итогам своего визита в Иран, передают 20 июля РИА Новости.
2022-07-20T07:11
2022-07-20T07:11
2022-07-20T07:11
новости
владимир путин
цены
энергоносители
президент
политика
запад
санкции
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После начала спецоперации России на Украине Запад ужесточил санкции против Москвы, принято уже шесть пакетов ограничительных мер. За небольшой срок своего действия они уже привели к серьезному экономическому спаду, в том числе и в странах Запада.Оттуда уже неоднократно звучали обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина в происходящем. В частности, виновником всех мировых бед его назвал американский лидер Джо Байден. Между тем, аналитики прогнозируют новые волны роста цен и развития мирового финансового кризиса из-за попыток искусственно повлиять на рынок с помощью санкций.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, цены, энергоносители, президент, политика, запад, санкции
Путин объяснил рост мировых цен на энергоносители
Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что цены на энергоносители растут из-за политики Запада. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами по итогам своего визита в Иран, передают 20 июля РИА Новости.
"Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада – ред.). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие".
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
После начала спецоперации России на Украине Запад ужесточил санкции против Москвы, принято уже шесть пакетов ограничительных мер. За небольшой срок своего действия они уже привели к серьезному экономическому спаду, в том числе и в странах Запада.
Оттуда уже неоднократно звучали обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина в происходящем. В частности, виновником всех мировых бед его назвал американский лидер Джо Байден. Между тем, аналитики прогнозируют новые волны роста цен и развития мирового финансового кризиса из-за попыток искусственно повлиять на рынок с помощью санкций.