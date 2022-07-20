https://ukraina.ru/20220720/1036632847.html
"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ
"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ - 20.07.2022 Украина.ру
"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ
ВСУ используют американские "Хаймарсы" в комплексе с другими РСЗО, чтобы перегружать и проходить российские системы ПВО, уничтожать склады с боеприпасами и командным пунктам российских войск, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-07-20T09:00
2022-07-20T09:00
2022-07-20T09:00
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Ранее украинская армия нанесла удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.По его мнению, противник изменил тактику и перешел к ударам по складам и командным пунктам российской армии, стремясь нарушить логистическую связанность и командную структуру, надеясь, что последствия замедлят темпы наступления ВС РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220719/1036571339.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, тактики, вс рф
"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ
ВСУ используют американские "Хаймарсы" в комплексе с другими РСЗО, чтобы перегружать и проходить российские системы ПВО, уничтожать склады с боеприпасами и командным пунктам российских войск, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Ранее украинская армия нанесла удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.
Мы видим, как "Хаймарсы" применяются не сами по себе, а в комплексе. С одной стороны, обеспечивают целеуказания с помощью данных американской технической разведки, — это спутники, это западные аналитические центры, которые анализируют данные, предоставляют их для нанесения ударов. Удары, как мы видим, это групповые пуски. Помимо "Хаймарсов", пускают различные РСЗО, "Град", "Ураган".
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad
По его мнению, противник изменил тактику и перешел к ударам по складам и командным пунктам российской армии, стремясь нарушить логистическую связанность и командную структуру, надеясь, что последствия замедлят темпы наступления ВС РФ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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