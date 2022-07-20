https://ukraina.ru/20220720/1036632847.html

"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ

"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ - 20.07.2022 Украина.ру

"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ

ВСУ используют американские "Хаймарсы" в комплексе с другими РСЗО, чтобы перегружать и проходить российские системы ПВО, уничтожать склады с боеприпасами и командным пунктам российских войск, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-07-20T09:00

2022-07-20T09:00

2022-07-20T09:00

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Ранее украинская армия нанесла удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.По его мнению, противник изменил тактику и перешел к ударам по складам и командным пунктам российской армии, стремясь нарушить логистическую связанность и командную структуру, надеясь, что последствия замедлят темпы наступления ВС РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036571339.html

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новости, всу, украина, тактики, вс рф