"Знал, что делать с бандеровцами". Как в Мелитополе местные сдают украинских диверсантов - 20.07.2022 Украина.ру
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"Знал, что делать с бандеровцами". Как в Мелитополе местные сдают украинских диверсантов
"Знал, что делать с бандеровцами". Как в Мелитополе местные сдают украинских диверсантов - 20.07.2022 Украина.ру
"Знал, что делать с бандеровцами". Как в Мелитополе местные сдают украинских диверсантов
2022-07-20T06:42
2022-07-20T06:43
эксклюзив
мелитополь
фотоленты
вечный огонь
референдум
владимир рогов
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У освобожденного Мелитополя есть парадная сторона: флаги Победы и бело-сине-красные триколоры. Город готовится к референдуму о присоединении к России, местные жители с уверенностью говорят, что он пройдет 11 сентября. И есть другая — бытовая, с хитрецой, когда исправно сдают украинских диверсантов, получив с них предварительно деньги, меняют рубль на гривну по своему курсу. Недаром в городе стоит памятник литературному герою «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». Официальная сторона Мелитополя видна везде. «Только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору», — билборды с этой цитатой президента Владимира Путина расклеены по всему городу. Это прямо отсылает к крымскому сценарию, который считается образцовым по переходу региона из-под власти Киева в юрисдикцию новой страны. И настроения горожан созвучны с позицией властей: хочется определенности и спокойной жизни. Помимо актуальных плакатов, также много патриотических билбордов, посвященным героям Великой Отечественной из Мелитополя. Есть и наглядная историческая агитация, которая остается злободневной и созвучной сегодняшнему дню. «Павел Судоплатов — он знал, как поступать с бандеровцами» — такой плакат с портретом советского разведчика запоминается больше всего. В городе чтут своего земляка, , сотрудника НКВД, а потом и КГБ, недавно новые мелитопольские власти установили его памятник.Город дал много выдающихся военных, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «По количеству генералов на душу населения Мелитополь — лидер на всем бывшем постсоветском пространстве», — констатировал он.К военным в регионе отношение трепетное. Памятники в их честь поддерживаются в безупречном порядке, декоммунизировать их так и не решились. Мемориал «Братское кладбище» — один из главных таких комплексов.Тут есть и памятные таблички с именами погибших в Великой Отечественной бойцов. Их десятки, здесь герои Советского союза вместе с генералами и простыми солдатами. Есть и скульптуры: «Скорбящая мать», «Спящие солдаты».Рядом — Вечный огонь. Сейчас он не горит, потому что украинские власти перекрыли подачу газа — город снабжался «голубым топливом» из Запорожья, пока еще находящегося в украинской оккупации.На входе в мемориал — легкий танк Т-70, довольно редкая машина Второй мировой. Их выпустили намного меньше легендарных «тридцатьчетверок».Рядом с мемориалом — парк Горького. В нем многолюдно несмотря на рабочий день.Работают аттракционы, магазинчики, мини-зоопарк, где почему-то странный курс рубля: если в магазинах и кафе за одну гривну хотят полтора рубля, то тут за билет требуют 40 рублей либо 15 гривен — почти один к трем. «Старые билетики, новые еще не напечатали, потому такая цена», — хитро ухмыляясь, говорит пожилая кассирша. Впрочем, и сам такой бизнес и его милые особенности говорят о том, что в городе идет мирная жизнь. В зооуголке можно пообщаться с кроликами и енотами. Небольшой пруд, в котором плавают мальки неизвестных рыб, через него мост в китайском стиле. Рядом троица казаков из известного советского мультфильма. Рядом с бюстами Пушкина и Гоголя приютился Шевченко, у Маяковского поставили ларек с водой и мороженым — видимо, притягивает покупателей. Ничего не говорит о том, что это - зона Специальной военной операции. При Украине поставили только монумент черешне - видать, местные агрохолдинги скинулись, чтобы увековечить свой основной источник дохода. А ведь и правда, мелитопольская ягода вкусна. В парке чисто, территория явно ухоженная. Это можно сказать обо всем центре города, хотя порядок было навести не так уж и просто. Ведь украинский мэр города Иван Федоров попытался уничтожить всю коммунальную технику, которая поддерживала чистоту. По его приказу автомобили поджигали, выламывали в них электронику, вывозили из города. Но машины удалось спасти, восстановить Сейчас эта проблема решена.Общественный порядок на уровне — ни пьяных, ни драк не встретишь. «Новая полиция работает четко, не то, что украинская», — рассказал местный житель Иван Петрович.В администрации уверяют, что благодаря правильной информационной работе силовиков с местным населением теперь те, на кого выходят украинские спецслужбы с предложением устроить диверсию или теракт, сначала «выбивают» из заказчика деньги, а потом идут сдаваться полиции. Благодаря этому уже выявлено много схронов с оружием и взрывчаткой, рассказал Рогов.Он также рассказал, что при «незалежной» Украине город был главным центром страны по обналичиванию денег. Недаром в городе стоит памятник Остапу Бендеру, литературному герою Ильфа и Петрова. Тому самому, который говорил: «Деньги лежали на дороге, я их просто поднял».Но теперь время расцвета нелегального бизнеса пришло к концу. Местные власти приветствуют тех, кто готов работать легально независимо от их политических предпочтений.Открылась даже сетевая «львовская» кофейня — уж на что «мiсто Львiв» (город Львов) — признанный центр украинского национализма, а денежки зарабатывать бизнесмены готовы. Если еще в марте были закрыты практически все магазины и заведения общепита, то сейчас ситуация обратная — с каждым днем открываются новые.
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Василий Ткач
Василий Ткач
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, мелитополь, фотоленты, вечный огонь, референдум, владимир рогов

"Знал, что делать с бандеровцами". Как в Мелитополе местные сдают украинских диверсантов

06:42 20.07.2022 (обновлено: 06:43 20.07.2022)
 
© Украина.руМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Украина.ру
Читать в
Василий Ткач
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
У освобожденного Мелитополя есть парадная сторона: флаги Победы и бело-сине-красные триколоры. Город готовится к референдуму о присоединении к России, местные жители с уверенностью говорят, что он пройдет 11 сентября. И есть другая — бытовая, с хитрецой, когда исправно сдают украинских диверсантов, получив с них предварительно деньги, меняют рубль на гривну по своему курсу. Недаром в городе стоит памятник литературному герою «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка».
Официальная сторона Мелитополя видна везде. «Только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору», — билборды с этой цитатой президента Владимира Путина расклеены по всему городу. Это прямо отсылает к крымскому сценарию, который считается образцовым по переходу региона из-под власти Киева в юрисдикцию новой страны. И настроения горожан созвучны с позицией властей: хочется определенности и спокойной жизни.
Помимо актуальных плакатов, также много патриотических билбордов, посвященным героям Великой Отечественной из Мелитополя. Есть и наглядная историческая агитация, которая остается злободневной и созвучной сегодняшнему дню. «Павел Судоплатов — он знал, как поступать с бандеровцами» — такой плакат с портретом советского разведчика запоминается больше всего. В городе чтут своего земляка, , сотрудника НКВД, а потом и КГБ, недавно новые мелитопольские власти установили его памятник.
Город дал много выдающихся военных, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «По количеству генералов на душу населения Мелитополь — лидер на всем бывшем постсоветском пространстве», — констатировал он.
К военным в регионе отношение трепетное. Памятники в их честь поддерживаются в безупречном порядке, декоммунизировать их так и не решились. Мемориал «Братское кладбище» — один из главных таких комплексов.
Тут есть и памятные таблички с именами погибших в Великой Отечественной бойцов. Их десятки, здесь герои Советского союза вместе с генералами и простыми солдатами. Есть и скульптуры: «Скорбящая мать», «Спящие солдаты».
Рядом — Вечный огонь. Сейчас он не горит, потому что украинские власти перекрыли подачу газа — город снабжался «голубым топливом» из Запорожья, пока еще находящегося в украинской оккупации.
На входе в мемориал — легкий танк Т-70, довольно редкая машина Второй мировой. Их выпустили намного меньше легендарных «тридцатьчетверок».
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Рядом с мемориалом — парк Горького. В нем многолюдно несмотря на рабочий день.
Работают аттракционы, магазинчики, мини-зоопарк, где почему-то странный курс рубля: если в магазинах и кафе за одну гривну хотят полтора рубля, то тут за билет требуют 40 рублей либо 15 гривен — почти один к трем. «Старые билетики, новые еще не напечатали, потому такая цена», — хитро ухмыляясь, говорит пожилая кассирша. Впрочем, и сам такой бизнес и его милые особенности говорят о том, что в городе идет мирная жизнь. В зооуголке можно пообщаться с кроликами и енотами.
Небольшой пруд, в котором плавают мальки неизвестных рыб, через него мост в китайском стиле. Рядом троица казаков из известного советского мультфильма. Рядом с бюстами Пушкина и Гоголя приютился Шевченко, у Маяковского поставили ларек с водой и мороженым — видимо, притягивает покупателей. Ничего не говорит о том, что это - зона Специальной военной операции.
При Украине поставили только монумент черешне - видать, местные агрохолдинги скинулись, чтобы увековечить свой основной источник дохода. А ведь и правда, мелитопольская ягода вкусна.
В парке чисто, территория явно ухоженная. Это можно сказать обо всем центре города, хотя порядок было навести не так уж и просто. Ведь украинский мэр города Иван Федоров попытался уничтожить всю коммунальную технику, которая поддерживала чистоту. По его приказу автомобили поджигали, выламывали в них электронику, вывозили из города. Но машины удалось спасти, восстановить Сейчас эта проблема решена.
Общественный порядок на уровне — ни пьяных, ни драк не встретишь. «Новая полиция работает четко, не то, что украинская», — рассказал местный житель Иван Петрович.
В администрации уверяют, что благодаря правильной информационной работе силовиков с местным населением теперь те, на кого выходят украинские спецслужбы с предложением устроить диверсию или теракт, сначала «выбивают» из заказчика деньги, а потом идут сдаваться полиции. Благодаря этому уже выявлено много схронов с оружием и взрывчаткой, рассказал Рогов.
Он также рассказал, что при «незалежной» Украине город был главным центром страны по обналичиванию денег. Недаром в городе стоит памятник Остапу Бендеру, литературному герою Ильфа и Петрова. Тому самому, который говорил: «Деньги лежали на дороге, я их просто поднял».
Но теперь время расцвета нелегального бизнеса пришло к концу. Местные власти приветствуют тех, кто готов работать легально независимо от их политических предпочтений.
Открылась даже сетевая «львовская» кофейня — уж на что «мiсто Львiв» (город Львов) — признанный центр украинского национализма, а денежки зарабатывать бизнесмены готовы. Если еще в марте были закрыты практически все магазины и заведения общепита, то сейчас ситуация обратная — с каждым днем открываются новые.
 
ЭксклюзивМелитопольФотолентывечный огоньреферендумВладимир Рогов
 
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