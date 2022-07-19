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"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20
"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20 - 19.07.2022 Украина.ру
"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20
На министерской встрече G20, которая прошла на индонезийском острове Бали не ощущалась обещанная Западом "изоляция" России: на двусторонние встречи с министром выстроилась очередь. Об этом рассказала российский посол в Индонезии Людмила Воробьева, участвовавшая в мероприятии, пишут РИА Новости.
2022-07-19T07:40
2022-07-19T07:40
2022-07-19T07:40
новости
g20
встреча
лавров
бойкот
изоляция
посол
министр
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Посол констатировала очевидное желание участников мероприятия понять позицию Москвы, заявив, что позиция со стороны наших партнеров по "двадцатке" конструктивна, в отличие от "семерочников".Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие государства "двадцатки" с этим не согласились.Тогда страны "большой семерки" решили продемонстрировать свое отношение к Кремлю отказом фотографироваться с Лавровым, а также бойкотировали ужин накануне G20.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, g20, встреча, лавров, бойкот, изоляция, посол, министр
"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20
На министерской встрече G20, которая прошла на индонезийском острове Бали не ощущалась обещанная Западом "изоляция" России: на двусторонние встречи с министром выстроилась очередь. Об этом рассказала российский посол в Индонезии Людмила Воробьева, участвовавшая в мероприятии, пишут РИА Новости.
"Была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график", - сказала Воробьева, уточнив, что желание побеседовать с Ловровым изъявили желание представители почти всех присутствовавших на встрече стран, кроме G7.
Посол констатировала очевидное желание участников мероприятия понять позицию Москвы, заявив, что позиция со стороны наших партнеров по "двадцатке" конструктивна, в отличие от "семерочников".
"Никто не выбегал из зала с воплями, так сказать, и это во многом, кстати говоря, благодаря усилиям индонезийского председательства, которое проявило просто чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно", - сказала Воробьева, добавив, что без русофобских высказываний на G20 все же не обошлось", - сказала она.
Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие государства "двадцатки" с этим не согласились.
Тогда страны "большой семерки" решили продемонстрировать свое отношение к Кремлю отказом фотографироваться с Лавровым, а также бойкотировали ужин накануне G20.