https://ukraina.ru/20220719/1036566705.html

"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20

"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20 - 19.07.2022 Украина.ру

"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20

На министерской встрече G20, которая прошла на индонезийском острове Бали не ощущалась обещанная Западом "изоляция" России: на двусторонние встречи с министром выстроилась очередь. Об этом рассказала российский посол в Индонезии Людмила Воробьева, участвовавшая в мероприятии, пишут РИА Новости.

2022-07-19T07:40

2022-07-19T07:40

2022-07-19T07:40

новости

g20

встреча

лавров

бойкот

изоляция

посол

министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/08/1034320813_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_2c22dc05ea25e5b3f9f02fddfb9d007d.jpg

Посол констатировала очевидное желание участников мероприятия понять позицию Москвы, заявив, что позиция со стороны наших партнеров по "двадцатке" конструктивна, в отличие от "семерочников".Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие государства "двадцатки" с этим не согласились.Тогда страны "большой семерки" решили продемонстрировать свое отношение к Кремлю отказом фотографироваться с Лавровым, а также бойкотировали ужин накануне G20.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, g20, встреча, лавров, бойкот, изоляция, посол, министр