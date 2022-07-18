https://ukraina.ru/20220718/1036527460.html

"Сила Сибири-2": в Монголии сказали, когда начнется строительство нового газопровода из РФ

"Сила Сибири-2": в Монголии сказали, когда начнется строительство нового газопровода из РФ - 18.07.2022 Украина.ру

"Сила Сибири-2": в Монголии сказали, когда начнется строительство нового газопровода из РФ

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что строительство через территорию его страны магистрального газопровода "Сила Сибири - 2" начнется уже в 2024 году. Об этом 17 июля написала британская газета The Financial Times.

2022-07-18T10:23

2022-07-18T10:23

2022-07-18T10:23

газопровод

сила сибири

монголия

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По его словам, окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще не утвержден. Однако уже известно, что ветка, которая объединит Россию и Китай, позволит Улан-Батору восстановить с помощью транзита пошатнувшуюся экономику.После начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, Запад усилил антироссийские санкции. Уже принято шесть пакетов ограничительных мер, в том числе нефтяное эмбарго.В Брюсселе и Вашингтоне считают, что это позволит лишить Россию заработка от продажи энергоресурсов. Однако пока доходы Москвы только выросли в том числе за счет переориентирования экспорта.В начале февраля текущего года "Газпром" подписал очередной контракт на экспорт по дальневосточному маршруту с китайской компанией CNPC. Это значит, что суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно.По окончании строительства газопровода "Сила Сибири - 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.

https://ukraina.ru/20220718/1036525020.html

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газопровод, сила сибири, монголия, газ, россия, китай, новости