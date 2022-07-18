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Сжигаем ВСУ. Военный эксперт о том, как Россия готовит мощное наступление на Харьков
Сжигаем ВСУ. Военный эксперт о том, как Россия готовит мощное наступление на Харьков - 18.07.2022 Украина.ру
Сжигаем ВСУ. Военный эксперт о том, как Россия готовит мощное наступление на Харьков
Сейчас российские подразделения медленно, но верно, продвигаются на харьковском направлении. Они выдавливают украинские войска с севера и с востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-18T09:19
2022-07-18T09:19
2022-07-18T09:21
россия
харьков
всу
новости
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И если в последнее время в ту сторону ведется интенсивный огонь в эту сторону, то на языке военных это называется огневая подготовка наступления, уточнил эксперт.Исходя из общей военной стратегии, в течение последнего времени активно наносятся точечные удары по военным объектам в Харькове и пригородах Харькова. Причем эти огневые удары ствольной артиллерии дают свой эффект, это признают украинские власти и нынешнее руководство Харьковской области, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, харьков, всу, новости
Сжигаем ВСУ. Военный эксперт о том, как Россия готовит мощное наступление на Харьков
09:19 18.07.2022 (обновлено: 09:21 18.07.2022)
Сейчас российские подразделения медленно, но верно, продвигаются на харьковском направлении. Они выдавливают украинские войска с севера и с востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
И если в последнее время в ту сторону ведется интенсивный огонь в эту сторону, то на языке военных это называется огневая подготовка наступления, уточнил эксперт.
"Сроки этого наступления вам никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль. И я бы не разделял боевые действия в Донбассе и под Харьковом. Они находятся в едином тактическом и стратегическом замысле", - констатировал Алехин.
Исходя из общей военной стратегии, в течение последнего времени активно наносятся точечные удары по военным объектам в Харькове и пригородах Харькова. Причем эти огневые удары ствольной артиллерии дают свой эффект, это признают украинские власти и нынешнее руководство Харьковской области, заключил собеседник издания.