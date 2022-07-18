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Сжигаем ВСУ. Военный эксперт о том, как Россия готовит мощное наступление на Харьков

Сжигаем ВСУ. Военный эксперт о том, как Россия готовит мощное наступление на Харьков - 18.07.2022 Украина.ру

Сжигаем ВСУ. Военный эксперт о том, как Россия готовит мощное наступление на Харьков

Сейчас российские подразделения медленно, но верно, продвигаются на харьковском направлении. Они выдавливают украинские войска с севера и с востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-18T09:19

2022-07-18T09:19

2022-07-18T09:21

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И если в последнее время в ту сторону ведется интенсивный огонь в эту сторону, то на языке военных это называется огневая подготовка наступления, уточнил эксперт.Исходя из общей военной стратегии, в течение последнего времени активно наносятся точечные удары по военным объектам в Харькове и пригородах Харькова. Причем эти огневые удары ствольной артиллерии дают свой эффект, это признают украинские власти и нынешнее руководство Харьковской области, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, харьков, всу, новости