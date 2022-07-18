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СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкций
СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкций - 18.07.2022 Украина.ру
СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкций
Владельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки российской нефти до вступления в силу отложенного эмбарго Евросоюза, что только увеличивает тарифы. Об этом 18 июля написала газета The Wall Street Journal.
2022-07-18T08:45
2022-07-18T08:45
2022-07-18T08:45
европа
санкции
нефть
эмбарго
новости
the wall street journal
танкеры
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Издание сообщает, что в мае-июне нынешнего года танкеры греческих компаний заходили в российские порты 151 раз, а в прошлом году за аналогичный период – только 89 раз.Журналисты констатировали, что ажиотаж только увеличивает тарифы на транспортировку нефти, что делает ее еще более дорогой. Однако судовладельцы все равно едут в Россию, так как понимают, что в скором времени везти придется еще дальше, а значит и куда дороже.Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Запрет морских поставок этого ресурса отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Это только усугубило ситуацию на мировом рынке: цены на нефть взлетели, создав экономические проблемы в том числе и Западу.Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
европа, санкции, нефть, эмбарго, новости, the wall street journal, танкеры
СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкций
Владельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки российской нефти до вступления в силу отложенного эмбарго Евросоюза, что только увеличивает тарифы. Об этом 18 июля написала газета The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что в мае-июне нынешнего года танкеры греческих компаний заходили в российские порты 151 раз, а в прошлом году за аналогичный период – только 89 раз.
Журналисты констатировали, что ажиотаж только увеличивает тарифы на транспортировку нефти, что делает ее еще более дорогой. Однако судовладельцы все равно едут в Россию, так как понимают, что в скором времени везти придется еще дальше, а значит и куда дороже.
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Запрет морских поставок этого ресурса отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Это только усугубило ситуацию на мировом рынке: цены на нефть взлетели, создав экономические проблемы в том числе и Западу.
Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.
Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.