https://ukraina.ru/20220718/1036521561.html

СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкций

СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкций - 18.07.2022 Украина.ру

СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкций

Владельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки российской нефти до вступления в силу отложенного эмбарго Евросоюза, что только увеличивает тарифы. Об этом 18 июля написала газета The Wall Street Journal.

2022-07-18T08:45

2022-07-18T08:45

2022-07-18T08:45

европа

санкции

нефть

эмбарго

новости

the wall street journal

танкеры

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Издание сообщает, что в мае-июне нынешнего года танкеры греческих компаний заходили в российские порты 151 раз, а в прошлом году за аналогичный период – только 89 раз.Журналисты констатировали, что ажиотаж только увеличивает тарифы на транспортировку нефти, что делает ее еще более дорогой. Однако судовладельцы все равно едут в Россию, так как понимают, что в скором времени везти придется еще дальше, а значит и куда дороже.Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Запрет морских поставок этого ресурса отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Это только усугубило ситуацию на мировом рынке: цены на нефть взлетели, создав экономические проблемы в том числе и Западу.Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

европа, санкции, нефть, эмбарго, новости, the wall street journal, танкеры