Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно - 18.07.2022 Украина.ру
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Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно
Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно - 18.07.2022 Украина.ру
Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно
Хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") выяснили, кто из россиян сотрудничает с военной разведкой Украины и посоветовали, тем, кто это делает, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями. Соответствующее заявление 18 июля сделал один из участников RaHDit в беседе с РИА Новостями.
2022-07-18T08:26
2022-07-18T08:26
хакеры
новости
разведка
сбу
сайты
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На прошлой неделе хакеры выложили на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Известно, что информация касаются 2,5 тысяч человек, в том числе граждан России, оказывающим помощь украинской разведке.В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в том числе сайты органов местной власти. Помимо данных об украинских разведчиках, хакеры выкладывали в сеть также данные о 700 сотрудниках СБУ.
https://ukraina.ru/20220718/1036485423.html
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хакеры, новости, разведка, сбу, сайты

Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно

08:26 18.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") выяснили, кто из россиян сотрудничает с военной разведкой Украины и посоветовали, тем, кто это делает, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями. Соответствующее заявление 18 июля сделал один из участников RaHDit в беседе с РИА Новостями.
На прошлой неделе хакеры выложили на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Известно, что информация касаются 2,5 тысяч человек, в том числе граждан России, оказывающим помощь украинской разведке.

"Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный", - сказал хакер.

В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в том числе сайты органов местной власти. Помимо данных об украинских разведчиках, хакеры выкладывали в сеть также данные о 700 сотрудниках СБУ.
07:44
Сегодня в России и в миреНаиболее заметные события в России, Украине и мире в подборке Украина.ру на 18 июля
 
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