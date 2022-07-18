https://ukraina.ru/20220718/1036520621.html

Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно

Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно - 18.07.2022 Украина.ру

Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно

Хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") выяснили, кто из россиян сотрудничает с военной разведкой Украины и посоветовали, тем, кто это делает, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями. Соответствующее заявление 18 июля сделал один из участников RaHDit в беседе с РИА Новостями.

2022-07-18T08:26

2022-07-18T08:26

2022-07-18T08:26

хакеры

новости

разведка

сбу

сайты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101886/73/1018867338_0:261:3076:1991_1920x0_80_0_0_4d5fd1a18b7dcccc800a39e1cacb817a.jpg

На прошлой неделе хакеры выложили на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Известно, что информация касаются 2,5 тысяч человек, в том числе граждан России, оказывающим помощь украинской разведке.В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в том числе сайты органов местной власти. Помимо данных об украинских разведчиках, хакеры выкладывали в сеть также данные о 700 сотрудниках СБУ.

https://ukraina.ru/20220718/1036485423.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

хакеры, новости, разведка, сбу, сайты