Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") выяснили, кто из россиян сотрудничает с военной разведкой Украины и посоветовали, тем, кто это делает, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями. Соответствующее заявление 18 июля сделал один из участников RaHDit в беседе с РИА Новостями.
На прошлой неделе хакеры выложили на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Известно, что информация касаются 2,5 тысяч человек, в том числе граждан России, оказывающим помощь украинской разведке.
"Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный", - сказал хакер.
В начале спецоперации группа RaHDit одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в том числе сайты органов местной власти. Помимо данных об украинских разведчиках, хакеры выкладывали в сеть также данные о 700 сотрудниках СБУ.