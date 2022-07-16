Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке - 16.07.2022 Украина.ру
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Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке
Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке - 16.07.2022 Украина.ру
Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке
Президент Владимир Путин подписал указ относительно упрощенной процедуры предоставления гражданства для всех жителей Украины, а не только для граждан ЛНР, ДНР и освобожденных территорий, как это было раньше. Тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.
2022-07-16T05:45
2022-07-16T05:45
новости
вассерман
указ
владимир путин
гражданство
паспорта
украина
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Он выразил надежду, что в скором времени число освобожденных территорий распространится на всю оставшуюся территорию Украины, и тогда упрощенной процедурой предоставления гражданства смогут воспользоваться все, кому это нужно.
https://ukraina.ru/20220714/1036388133.html
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новости, вассерман, указ, владимир путин, гражданство, паспорта, украина

Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке

05:45 16.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВассерман
Вассерман - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Президент Владимир Путин подписал указ относительно упрощенной процедуры предоставления гражданства для всех жителей Украины, а не только для граждан ЛНР, ДНР и освобожденных территорий, как это было раньше. Тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.

Я надеюсь, что это поможет хотя бы тем гражданам Украины, кто в данный момент находится на территориях Российской Федерации, народных республик Донбасса и, возможно, в Белоруссии. Потому что вполне понятно, что с территорий, пока еще оккупированных террористической группировкой "Украина", никого не выпустят туда, где можно получить соответствующие документы, или хотя бы запросить их получение.

Анатолий Вассерман интервью
Анатолий Вассерман
Депутат ГД РФ
Он выразил надежду, что в скором времени число освобожденных территорий распространится на всю оставшуюся территорию Украины, и тогда упрощенной процедурой предоставления гражданства смогут воспользоваться все, кому это нужно.
Анатолий Вассерман интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:40
Анатолий Вассерман: На суде Арестович расскажет много интересного
 
НовостиВассермануказВладимир ПутингражданствопаспортаУкраина
 
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