https://ukraina.ru/20220716/vasserman-1036454058.html
Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке
Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке - 16.07.2022 Украина.ру
Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке
Президент Владимир Путин подписал указ относительно упрощенной процедуры предоставления гражданства для всех жителей Украины, а не только для граждан ЛНР, ДНР и освобожденных территорий, как это было раньше. Тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.
2022-07-16T05:45
2022-07-16T05:45
2022-07-16T05:45
новости
вассерман
указ
владимир путин
гражданство
паспорта
украина
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Он выразил надежду, что в скором времени число освобожденных территорий распространится на всю оставшуюся территорию Украины, и тогда упрощенной процедурой предоставления гражданства смогут воспользоваться все, кому это нужно.
https://ukraina.ru/20220714/1036388133.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вассерман, указ, владимир путин, гражданство, паспорта, украина
Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке
Президент Владимир Путин подписал указ относительно упрощенной процедуры предоставления гражданства для всех жителей Украины, а не только для граждан ЛНР, ДНР и освобожденных территорий, как это было раньше. Тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.