https://ukraina.ru/20220716/vasserman-1036454058.html

Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке

Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке - 16.07.2022 Украина.ру

Вассерман ответил, как много украинцев получит паспорта РФ по упрощенке

Президент Владимир Путин подписал указ относительно упрощенной процедуры предоставления гражданства для всех жителей Украины, а не только для граждан ЛНР, ДНР и освобожденных территорий, как это было раньше. Тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.

2022-07-16T05:45

2022-07-16T05:45

2022-07-16T05:45

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вассерман

указ

владимир путин

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паспорта

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Он выразил надежду, что в скором времени число освобожденных территорий распространится на всю оставшуюся территорию Украины, и тогда упрощенной процедурой предоставления гражданства смогут воспользоваться все, кому это нужно.

https://ukraina.ru/20220714/1036388133.html

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новости, вассерман, указ, владимир путин, гражданство, паспорта, украина