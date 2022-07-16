https://ukraina.ru/20220716/1036473731.html

Не всем Радам рады. Как в Украине появлялись все "первые президенты"

Не всем Радам рады. Как в Украине появлялись все "первые президенты" - 16.07.2022 Украина.ру

Не всем Радам рады. Как в Украине появлялись все "первые президенты"

Ровно 74 года назад, 16 июля 1948 года, в Аугсбурге в Германии состоялась первая сессия Украинской национальной рады (УНРады), которая была образована и... Украина.ру, 16.07.2022

2022-07-16T09:50

2022-07-16T09:50

2022-07-16T09:51

верховная рада

президент украины

унр

усср

симон петлюра

леонид кравчук

история

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Ровно 74 года назад, 16 июля 1948 года, в Аугсбурге в Германии состоялась первая сессия Украинской национальной рады (УНРады), которая была образована и признана как предпарламент уже несуществующей Украинской Народной Республики (УНР). Разумеется, в изгнании (в экзиле).Сессия УНРады подтвердила, как минимум, самую заметную особенность истории украинского же государственного становления: Украина – страна рад (советов), потому что именно на этих радах решалась и во многом сейчас решается ее судьба. Но не все рады однозначны.Посудите сами: Переяславская рада в январе 1654 года приняла решение в вхождении под скипетр российской династии Романовых, что спасло и утвердило на карте Европы Гетманщину. То есть фактически первое украинское государство, которое только-только начало складываться в результате национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого.Уже в 1663 году состоялась Черная рада, которая неудачно намеревалась прекратить "Руину" -- 30-летний период смуты, хаоса и междоусобного раздрая, охвативших тогдашнее укро-государства уже в составе Московского царства и на стыке с Речью Посполитой и Крымских ханством, за которым стояла Оттоманская империя (Турция).Весной 1917 года в Киеве самообразовалась усилиями национальной "стурбованной" (озабоченной) интеллигенции Украинская центральная раза (Центральная рада), которая 20 ноября 1917 года провозгласила создание Украинской Народной Республики (УНР) в составе Российской республики, а 22 января 1918 года – как независимого государства украинцев.После падения в 1920 году УНР новая и победившая ее социалистическая Украина (УССР) тоже была советской (по-украински – радянской), но парламент ее все же переводился на русский язык – Верховный Совет (Верховная Рада). Однако в процессе обретения независимости на рубеже 80-90-ых годов ХХ века было решено не переводить название, и уже Верховная Рада Украины 24 августа 1991 года приняла Акт о независимости, чтобы 28 июня 1996 года в ею же принятой Конституции навсегда застолбить за собой такое название.А вот первая сессия УНРады запомнилась тем, что избрала первого президента Украины УНР в экзиле и тем самым внесла будущую сумятицу и неразбериху в вопросы правопреемственности. Первым президентом несуществующей УНР в экзиле стал 77-летний уроженец Полтавщины Андрей Ливицкий, адвокат по образованию, общественный и политический деятель это самой УНР и соратник ее основателя и "головного отамана" (атамана) Симона Петлюры. В "живой" УНР он был членом Центральной рады, министром юстиции и иностранных дел, вице-премьером правительства, заместителем председателя Рады Народных министров республики.В изгнании с 1920 года по 1948 возглавлял правительство УНР в изгнании, послу убийства Петлюры в 1926 году возглавлял Директорию (высший орган государственной власти республики), а потом до конца жизни пробыл президентом. И важно то, что его в этом качестве признавали даже две ветви Организации украинских националистов (ОУН) – бандеровской (б) и мельниковской (м) во главе с тогда еще живыми Степаном Бандерой и Андреем Мельником и практически все видные украинские эмигрантские партии, объединения и движения того времени.Его сын – Николай Ливицкий – стал третьим президентом УНР. А уже четвертый по счету и последний по сути президент УНР в экзиле Николай Плавьюк 22 августа 1992 года, за два дня до первой годовщины провозглашения независимости Украины, в Мариинском дворце города Киева первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку официально передал государственные регалии УНР. А также грамоту о том, что современная Украина является-де правовым преемником именно УНР, а не УССР.Эта смешная, но досадная путаница с "первым президентом" и правопреемственностью очень по-украински символична. Одно время "первым президентом Украины" славно поназывали главу Центральной Рады Михаила Грушевского. Но потом прекратили, ибо Рада эта была нелегитимной, так как ее никто никогда не избирал. И даже Грушевский всегда признавал, что "перейти к представительству, избранному общим голосованием, нам судьба не судила".Потом все вспомнили, что первым из украинцев, назвавшим себя "президентом", был Евгений Петрушевич. В ноябре 1918 – январе 1919 года он стал президентом Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), возникшей в Галичине после крушения Авто-Венгерской империи и до прихода туда Польши. Петрушевич очень хотел единой Украины и даже 22 января 1919 года пошел на "злуку" (объединение) с Украинской Народной Республикой (УНР) Симона Петлюры. Но амбиции вождей и неспособность ни построить государство, ни отразить атаки недругов "съели" и "злуку", и сами ЗУНР с УНР. Украина стала советской и социалистической, а Петрушевич продолжил свою "борьбу" в эмиграции, в Вене. И умер в 1940 году в Берлине.Особую пикантность ситуации с "первыми" и прочими президентами придает и то, что люди с подобными полномочиями были и в советской социалистической Украине, которая становилась и развивалась параллельно с буржуазной УНР. Только назывались они по-иному – главами ВУЦИК, председателями президиума Верховного совета и т. д. И первым таким человеком был донецко-харьковский электрик-техник 31-летний Ефим Медведев.И он, конечно же, был легитимнее всех остальных президентов – его демократично избирали. Сначала харьковские трамвайщики сначала избрали Медведева в Харьковский совет рабочих и солдатских депутатов, потом в исполком совета, а уже исполком Харьковсовета в декабре 1917-го делегировал его в Киеве на I Всеукраинский съезд рабочих и солдатских депутатов, который в Киеве и должен был решить с Центральной радой, что им строить в Украине.Но полюбовного диалога не получилось, Центральная рада сорвала съезд, так как выступила против признания Украины большевистской и союзной советской России. И тогда делегаты от Харькова уехали назад в родной город и там объединились с делегатами III съезда советов Донецко-Криворожской области и провели с ними I Всеукраинский съезд рабочих и солдатских депутатов, который 11-12 декабря 1917-го и провозгласил Украину советской. В федерации с Россией. Потом съезд в Харькове избрал свой высший представительский орган – Центральный исполнительный комитет советов, а его главой – Медведева. По должности это равно президенту – высшей выборной должности в стране.Совсем не заморачивался с президентством Павел Скоропадский, который просто разогнал Центральную раду в Киеве, провозгласил себя гетманом и пробыл им с апреля по декабрь 1918 года.Не повезло и Августину Волошину, который и тоже президентом-то был всего неполных три дня. И тоже не всей, а только самопровозглашенной Карпатской Украины, которая возникла в 1939 году на руинах Чехословакии и очень быстро пала под ударами венгерских штыков. Попытку Волошина договориться о независимости Карпатской Украины с Адольфом Гитлером ему не простили коммунисты. И в 1945 году они похитили его и вывезли в "эмиграцию" – в Москву, где спокойно и запытали уже немолодого человека в тюрьме.В 2002 году второй президент Украины Леонид Кучма присвоил "коллеге" Волошину звание "Герой Украины". За выдающуюся личную роль в борьбе за утверждение украинской государственности. Но сути дела это не изменило.И первым президентом Украины стал именоваться Леонид Кравчук, избранный в 1991 году всенародным голосованием. То есть максимально легитимно. А потом торжественно присоседился и засветился указанный выше Плавьюк. Так нынешняя Украина и попала в эту конституционно-правовую и государственно-политическую дихотомию, отдающую когнитивным диссонансом и плюрализмом в одной голове, очень близким к шизофрении. Все патриоты, особенно нынешние правящие неонацисты утверждают, что современное Украинское государство – правопреемник именно УНР, Петлюры и петлюровцев, чьи дела славно продолжили Бандера и бандеровцы, а теперь они – неонацисты.Но юристы и просто грамотные не пробандеровски настроенные граждане прекрасно понимают, что правопреемственность Украины до сих пор определяет Закон "О правопреемстве Украины", Он был принят Верховной Радой 12 сентября 1991 года, состоит из девяти статей и вступил в силу 5 октября того же года. И статья 7 этого закона гласит: "Украина является правопреемницей прав и обязанностей по международным договорам СССР, которые не противоречат Конституции Украины и интересам республики". Все! Точка!В статье 2, правда, сказано, что до принятия новой Конституции Украины на территории Украины действует Конституция (Основной закон) Украинской ССР, где вообще ни о какой преемственности не было сказано. Но потом в преамбуле новой Конституции Украины, принятой 28 июня 1996 года, было сказано, что она принимается, "опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем украинским народом права на самоопределение". То есть – в том числе – опираясь и на время существования УНР с ее директориями, головными отаманами и президентами в экзиле. Все строго по-украински – компромиссно, чтобы всем было хорошо……Но, судя по всему, хорошо в современной Украине будет не скоро. Потому что в ней опять может появится и президент, и парламент и правительство в изгнании. А значит, и УНРада может понадобиться. И тоже – в экзиле. Так то она провела еще 10 сессий и почила в Бозе с появлением независимой Украиной и с ее президентов. Но и новые президенты Украины, и все ее Верховный Рады не смогли управить страной так, чтобы она и закрепилась как суверенное государство и на международной арене, и в душах ее граждан…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20201207/1029882730.html

https://ukraina.ru/20220117/1033093241.html

https://ukraina.ru/20190123/1022431896.html

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верховная рада, президент украины, унр, усср, симон петлюра, леонид кравчук, история