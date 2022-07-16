https://ukraina.ru/20220716/1036453612.html

Запад предпочитает воевать там, где он сильнее — Марков

Запад предпочитает воевать там, где он сильнее — Марков - 16.07.2022 Украина.ру

Запад предпочитает воевать там, где он сильнее — Марков

Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Запад готовит стратегический план нападения на Россию

2022-07-16T05:30

2022-07-16T05:30

2022-07-16T05:30

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сша

сергей марков

война

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"Что касается военного нападения, то я думаю, что оно, конечно, обдумывается все это время, все эти десятки лет, но я думаю, что оно признается как абсолютно недопустимое. Зачем? Дело в том, что Запад предпочитает воевать там, где он сильнее, а не там, где он равен. Это как у вас есть необходимость [победить] спортом, если вы в футбол играете с ним одинаково, зачем вам играть в футбол? Вы будете играть с ним, предположим, в баскетбол или волейбол, где вы сильнее или в теннис, где вы сильнее. То же самое и Запад", - объяснил эксперт.В начале недели Лукашенко заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным стратегические планы западных стран по нападению на РФ. Он поделился мнением, что развернувшиеся события вокруг Белоруссии и России требуют предельной бдительности и концентрации, потому что страны Запада "последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам" разрушают систему глобальной безопасности. Лукашенко сакцентировал внимание на том, что происходит это "при откровенном дирижерстве США".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сергей марков, война