https://ukraina.ru/20220716/1036453612.html
Запад предпочитает воевать там, где он сильнее — Марков
Запад предпочитает воевать там, где он сильнее — Марков - 16.07.2022 Украина.ру
Запад предпочитает воевать там, где он сильнее — Марков
Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Запад готовит стратегический план нападения на Россию
2022-07-16T05:30
2022-07-16T05:30
2022-07-16T05:30
новости
сша
сергей марков
война
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"Что касается военного нападения, то я думаю, что оно, конечно, обдумывается все это время, все эти десятки лет, но я думаю, что оно признается как абсолютно недопустимое. Зачем? Дело в том, что Запад предпочитает воевать там, где он сильнее, а не там, где он равен. Это как у вас есть необходимость [победить] спортом, если вы в футбол играете с ним одинаково, зачем вам играть в футбол? Вы будете играть с ним, предположим, в баскетбол или волейбол, где вы сильнее или в теннис, где вы сильнее. То же самое и Запад", - объяснил эксперт.В начале недели Лукашенко заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным стратегические планы западных стран по нападению на РФ. Он поделился мнением, что развернувшиеся события вокруг Белоруссии и России требуют предельной бдительности и концентрации, потому что страны Запада "последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам" разрушают систему глобальной безопасности. Лукашенко сакцентировал внимание на том, что происходит это "при откровенном дирижерстве США".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сергей марков, война
Запад предпочитает воевать там, где он сильнее — Марков
Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Запад готовит стратегический план нападения на Россию
"Что касается военного нападения, то я думаю, что оно, конечно, обдумывается все это время, все эти десятки лет, но я думаю, что оно признается как абсолютно недопустимое. Зачем? Дело в том, что Запад предпочитает воевать там, где он сильнее, а не там, где он равен. Это как у вас есть необходимость [победить] спортом, если вы в футбол играете с ним одинаково, зачем вам играть в футбол? Вы будете играть с ним, предположим, в баскетбол или волейбол, где вы сильнее или в теннис, где вы сильнее. То же самое и Запад", - объяснил эксперт.
В начале недели Лукашенко заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным стратегические планы западных стран по нападению на РФ.
Он поделился мнением, что развернувшиеся события вокруг Белоруссии и России требуют предельной бдительности и концентрации, потому что страны Запада "последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам" разрушают систему глобальной безопасности. Лукашенко сакцентировал внимание на том, что происходит это "при откровенном дирижерстве США".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.