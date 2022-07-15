https://ukraina.ru/20220715/1036452798.html

HIMARS и информационно-психологическая борьба

HIMARS и информационно-психологическая борьба - 15.07.2022 Украина.ру

HIMARS и информационно-психологическая борьба

Анализируя новые, "прорывные" вооружения, поставленные США на Украину, мы обратили внимание на наличие отечественных аналогов. В случае с HIMARS это... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T12:59

2022-07-15T12:59

2022-07-15T12:59

чем воюют на украине

мнение

василий стоякин

украина

оружие спецоперации

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Анализируя новые, "прорывные" вооружения, поставленные США на Украину, мы обратили внимание на наличие отечественных аналогов. В случае с HIMARS это "Торнадо-С", в случае с М777 – ещё советская "Пат-Б". Но, при этом, не только украинские, но и многие российские авторы говорят о том, что HIMARS уже изменили ход боевых действий, а "Торнадо" – нет. В чём же дело?Олег Царёв объясняет это так: "комплексы Торнадо (С) на вооружении 20 штук (двадцать машин), а систем "Ураган-1М" в армии всего 6!!!". Это правда, но… Но HIMARS’ов на Украине всего 12 штук (это если они все целы и находятся в боеспособном состоянии). Как же это так получается, что 12 HIMARS’ов меняют ситуацию на фронте, а 26 российских аналогов (с наведением по данным "Орланов" и использованием ГЛОНАСС) не меняют?А никак. Не меняют, на самом деле, ни те, ни другие. Более того, даже получение Украиной требуемых ею 60-ти HIMARS’ов никакого перелома в ходе боевых действий не создали бы. Перелом создали бы они же, плюс шесть (а лучше – десять) новых полнокровных бригад. И новые системы ПВО. И ещё куча незаметных, но крайне важных разведывательных, управленческих и логистических решений.Никакого "супероружия", которое бы в принципе меняло ход боевых действий самим своим появлением, не бывает вообще.Позиционный тупик на полях Первой Мировой войны был обусловлен не колючей проволокой, пулемётом и скорострельной артиллерией (кстати, обычно на это не обращают внимания, но решающим фактором был именно последний), а тем, что войска всех армий были насыщены этими вооружениями до упора. Появление у немцев химического оружия, а у союзников – танков, принципиально ситуацию не изменило.Вспомните, сколько открытий чудных продемонстрировал "сумрачный тевтонский гений" в конце Второй Мировой: баллистические ракеты, противотанковые гранатомёты, зенитные управляемые ракеты, реактивные самолёты. Причём всё это – в товарных количествах. Но – против лома нет приёма. Если обрушить всё эти вооружения на какую-нибудь из советских танковых армий, её бы наверняка удалось сжечь. Проблема в том, что у Сталина их было шесть.И наоборот – в 1941 году в РККА было тридцать механизированных корпусов, которые по штату были больше танковых армий 1945 года. Чем закончилась кампания вы знаете. Победы Вермахта достигались не за счёт отнюдь не выдающихся по своим характеристикам танков и самолётов, и при отстутствии общего превосходства в силах – чисто за счёт управления, манёвра и логистики.Почему же создалось впечатление, что нынешняя ситуация на украинском фронте поменялась?Каждый удар HIMARS планируется как отдельная операция разведывательно-ударно-пропагандистского контура. Именно так.Разведка устанавливает положение объекта, поражение которого даст медийный эффект. Либо немедленный (склад), либо отсроченный (пункт управления). Разумеется, задача ставится военная, но медийная составляющая учитывается всегда.Наносится удар сразу несколькими системами вооружений. Помимо HIMARS используются уже привычные "Точки-У", "Смерчи" (в том числе – с современными украинскими ракетами "Ольха"), "Ураганы". Смысл – перенасытить зону ПВО, заставить зенитчиков расстрелять ракеты.Кстати, тактика эта позаимствована у арабских террористов, которые обстреливают Израиль. Разница в том, что там фронт узкий, направления и возможная плотность ударов известны заранее, но даже и в этом случае "железный купол" часть ракет пропускает.По достижении результата (если он достигнут, конечно), объявляется, что объект поражён HIMARS’ом, хотя это вовсе не обязательно – в принципе ПВО могла прорвать любая другая ракета.После этого штатные и внештатные арестовичи разгоняют "перемогу", а штатные и внештатные авторы российских телеграм-каналов – "зраду".Последние, кстати, совершенно не обязательно работают на ЦИПсО. Они тоже о деле болеют – опасаются, что со временем у Украины будет не 12 и не 60 HIMARS, а, допустим, 200 (Польша, напомним, заказала 500, и часть этого заказа наверняка уйдёт на Украину, если она, конечно, к моменту получения заказа сможет такое оружие использовать). А мы, как всегда, будем не готовы. Как Левша, который просил царя ружья кирпичом не чистить.Возникает закономерный вопрос – а мы что же, не умеем играть в такое? Почему же не умеем? Умеем – посмотрите на раскрутку в начале СВО Ка-52 (во время гостомельского десанта, например) и "калибров". Отлично, кстати, сработано.И работу в этом направлении тоже надо продолжать, но не создавая на пустом месте мифы о "Wunderwaffe" ("чудо-оружие") – украинцы за мифотворчество ещё расплатятся.

https://ukraina.ru/20220712/1034342346.html

https://ukraina.ru/20220713/1034347211.html

https://ukraina.ru/20210928/1032329038.html

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2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

мнение, василий стоякин, украина, оружие спецоперации