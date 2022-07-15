https://ukraina.ru/20220715/1036441585.html

Трамп сообщил о смерти своей жены

Трамп сообщил о смерти своей жены - 15.07.2022 Украина.ру

Трамп сообщил о смерти своей жены

Первая жена бывшего президента США Дональда Трампа Ивана умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом 14 июля сообщил экс-глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social

2022-07-15T07:11

2022-07-15T07:11

2022-07-15T07:11

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"Ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и невероятной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь", — написал он.Бывшая фотомодель родилась в 1949 году в Чехословакии. В 1977 году вышла замуж за Дональда Трампа, в 1992 году брак распался. У пары остались трое детей — Дональд младший, Иванка и Эрик.

https://ukraina.ru/20220709/1034323657.html

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новости, трамп, смерть