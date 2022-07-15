Трамп сообщил о смерти своей жены - 15.07.2022 Украина.ру
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Трамп сообщил о смерти своей жены
Трамп сообщил о смерти своей жены - 15.07.2022 Украина.ру
Трамп сообщил о смерти своей жены
Первая жена бывшего президента США Дональда Трампа Ивана умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом 14 июля сообщил экс-глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social
2022-07-15T07:11
2022-07-15T07:11
новости
трамп
смерть
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"Ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и невероятной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь", — написал он.Бывшая фотомодель родилась в 1949 году в Чехословакии. В 1977 году вышла замуж за Дональда Трампа, в 1992 году брак распался. У пары остались трое детей — Дональд младший, Иванка и Эрик.
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новости, трамп, смерть

Трамп сообщил о смерти своей жены

07:11 15.07.2022
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP / Alex Brandon
Читать в
Первая жена бывшего президента США Дональда Трампа Ивана умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом 14 июля сообщил экс-глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social
"Ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и невероятной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь", — написал он.
Бывшая фотомодель родилась в 1949 году в Чехословакии. В 1977 году вышла замуж за Дональда Трампа, в 1992 году брак распался. У пары остались трое детей — Дональд младший, Иванка и Эрик.
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 14:25
«Мы - нация в упадке»: Трамп раскритиковал нынешнюю американскую властьСША находятся в упадке, а власти страны напрасно читают нравоучения о демократии другим государствам, при этом американские улицы заливаются кровью невинных жертв преступлений, заявил бывший президент Штатов Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе
 
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