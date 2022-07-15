Трамп сообщил о смерти своей жены
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Первая жена бывшего президента США Дональда Трампа Ивана умерла на 73-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом 14 июля сообщил экс-глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social
"Ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и невероятной женщиной, которая прожила прекрасную и вдохновляющую жизнь", — написал он.
Бывшая фотомодель родилась в 1949 году в Чехословакии. В 1977 году вышла замуж за Дональда Трампа, в 1992 году брак распался. У пары остались трое детей — Дональд младший, Иванка и Эрик.
9 июля, 14:25«Мы - нация в упадке»: Трамп раскритиковал нынешнюю американскую властьСША находятся в упадке, а власти страны напрасно читают нравоучения о демократии другим государствам, при этом американские улицы заливаются кровью невинных жертв преступлений, заявил бывший президент Штатов Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе