https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html

Зерно мира. Россия и Украина близки к соглашению по вывозу пшеницы, однако есть "но"

Зерно мира. Россия и Украина близки к соглашению по вывозу пшеницы, однако есть "но" - 14.07.2022 Украина.ру

Зерно мира. Россия и Украина близки к соглашению по вывозу пшеницы, однако есть "но"

Конфликт на Украине имеет не только военный, но и продовольственный аспект – в украинских портах заблокировано несколько тонн зерна (сколько именно –... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T12:59

2022-07-14T12:59

2022-07-14T13:26

зерно

россия

украина

продовольствие

эксклюзив

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Конфликт на Украине имеет не только военный, но и продовольственный аспект – в украинских портах заблокировано несколько тонн зерна (сколько именно – неизвестно, оценки сильно разнятся), предназначенного на экспорт. Обсуждение проблемы началось ещё весной, но сесть за стол переговоров, чтобы выработать варианты её решения, стороны смогли только 13 июля. Военные делегации РФ, Украины, выступающей в качестве посредника между ними Турции и ООН собрались в Стамбуле. Мероприятие проходило в условиях строжайшей секретности – журналистам не только запретили какую-либо съёмку, им даже место переговоров не сообщали.Некоторая информация о ходе переговорного процесса начали появляться в преддверии встречи в Стамбуле. Ей предшествовали телефонные консультации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским и украинским коллегами - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.В интервью испанской газете El País, опубликованном как раз 13 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Украина готова экспортировать своё зерно на международный рынок. Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией. Мы находимся на завершающей фазе".Дипломатический источник РИА Новости также высоко оценил шансы на достижение консенсуса по зерновому вопросу, поскольку проведённые ранее встречи по отдельности с представителями РФ и Украины были конструктивными и продемонстрировали открытость обеих сторон к переговорам, а план ООН по созданию гуманитарного коридора и механизма по контролю за процессом, по словам источника, тщательно проработан и вполне реалистичен. Он также сообщил, что в ходе обсуждения учитываются не только действующие в отношении РФ санкции, но и интересы России.Вернёмся ко встрече в Турции. По её завершении Зеленский объявил в обращении, опубликованном в его Telegram-канале, что украинская делегация доложила ему о прогрессе. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что по результатам встречи сторонами достигнута договорённость сформировать в Стамбуле Совместный координационный центр под эгидой ООН, задачей которого будет осуществление общего мониторинга и координации безопасной навигации в Чёрном море. Ермак также уточнил, что украинская делегация предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Чёрном море, что позволит обеспечить экспорт украинского зерна и обеспечить продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру.Российская сторона была более сдержана в комментариях. Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил только, что делегация подготовила и представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в беседе с журналистами сказал, что с обеспечением вывоза украинской пшеницы морем проблем с этим быть не должно, подчеркнув в очередной раз, что с российской стороны никаких препятствий нет, а начинать надо именно с разминирования портов теми, кто их заминировал. И напомнил, кто это сделал - украинская сторона.В свою очередь министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что в результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях. Акар отметил, что стороны готовы решить проблему.Позже всех с заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "Сегодня появился луч надежды. В Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надёжный вывоз продовольствия с Украины через Чёрное море, но потребуется ещё большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс".По его словам, достигнуто субстантивное согласие по многим существенным аспектам, а именно по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию. Генеральный секретарь ООН отметил, что прогресс на переговорах по вопросу экспорта зерна переоценить невозможно, он критически важен для решения кризиса продовольствия, но предпосылок для мирного соглашения по конфликту на Украине пока не видит."(Переговоры в Стамбуле продемонстрировали – ред.) стороны могут вести конструктивный диалог, но в том, что касается достижения мира, нам предстоит пройти ещё очень долгий путь", - констатировал Гутерриш.Подробности достигнутых на переговорах соглашений узнала американская газета The Wall Street Journal: зерно будут вывозить из трёх портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов, для защиты суден должен действовать режим прекращения огня по маршруту их следования; корабли, прибывающие на Украину без груза, подлежат проверке военно-морскими силами Турции, чтобы развеять опасения России о контрабанде оружия. Не до конца ещё проработан ряд технических вопросов, в частности о разминировании.Позже уточнения внёс дипломатический источник РИА Новости: "Подразумевается, что в непосредственной близости от украинских территориальных вод будет создана зона безопасности, где будет осуществляться контроль судов, следующих в порты.Контроль (связанный с обеспокоенностью РФ о возможном перевозе оружия – ред.) будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Это легло в основу предложенного механизма по работе координационного центра в Стамбуле. Технические детали ещё будут обсуждаться. Все стороны настроены на то, чтобы механизм начал работать. Технические детали будут обсуждены. Все стороны понимают важность решения".Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в эфире радио Sputnik подчеркнула, что доставка нового оружия на Украину "под шумок" морским путём недопустимо."Никто не говорит, что по этому коридору нельзя (транспортировать – ред.) лекарства или другие продукты, но оружие точно не должно доставляться. Скорее всего, должна быть третья сторона, которая возьмёт на себя обязательство гарантировать, что этого не случится.Пойдёт ли на это украинская сторона? Должна, потому что для неё же основное – это зерно. В этом отношении они должны быть последовательными", - заявила Журова.Представители ООН и Турции объявили, что на следующей неделе российская и украинская делегации вновь приедут в Турцию, на этот раз уже для подписания итогового документа. По предварительной информации источника РИА Новости, 20-21 июля, но точную дату ещё нужно согласовать со всеми сторонами, поэтому возможны изменения. Впрочем, The Wall Street Journal предупреждает, говорить о том, что подписание соглашения произойдёт неизбежно, не стоит. Действительно, сколько раз уже было, когда Россия и Украина стояли на пороге важных договорённостей, по деэскалации конфликта в Донбассе прежде всего, но потом всё срывалось по вине Киева, так что этот опыт научил: надейся на лучшее, но будь готов к худшему. Хотя достижение сделки по зерну выгодно всем участникам встречи."У каждой из сторон переговорного процесса есть свой очень серьёзный интерес. Турции надо получить зерно, которое она уже купила. Не все понимают, что изначально это зерно было продано офисом Зеленского туркам, и вопрос встал только о том, как его вывозить. <…> России выгодно оставить Зеленского один на один разбираться и с турками, с Продовольственной комиссией ООН, потому что Зеленский сделал множество глупейших заявлений", - сказал политолог Армен Гаспарян.Он обращает внимание на то, что Украина заключила с Турцией соглашение о продаже зерна, не имея запасов в нужном объёме."Это продажа воздуха или продажа сертификата на землю на Луне. Вот что они сделали. Во-первых, запасов зерна столько нет, сколько они продали. Во-вторых, 35-40% этого зерна непригодно. Турки ещё предъявят им по этому поводу", - добавил эксперт.Успех на стамбульских переговорах позволит Киеву не только избежать этих неприятных разговоров и напряжения в отношениях с Турцией, но и подзаработать (в условиях катастрофического положения национальной экономики это очень и очень актуально). По оценке директора аналитического центра "Совэкон" специализирующегося на изучении аграрных рынков, Андрея Сизова, доход Киева от продажи зерновых и масла может составить не менее $5 млрд.А вот старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин сомневается в договороспособности Киева по зерновому вопросу."Все говорит о том, что по переговорам есть определённый прогресс, возможное решение приблизилось. Однако здесь существует определённое "но", и оно большое. В переговорах участвует Украина – зерно украинское и порты украинские. Заинтересована ли Украина, а речь идёт о реальной заинтересованности, в том, чтобы зерновая проблема была решена? Нет такой заинтересованности, на мой взгляд, у украинских властей. Почему? Если допустить, что проблема будет решена, то о ней перестанут говорить. А все западные СМИ говорят о ней в контексте того, что "Россия – агрессор, она является фактором усугубления мирового голода". Тогда исчезает возможность использовать эту тему для того, чтобы вешать всех собак на Россию. Интересно, каким образом Украина будет срывать решение этого вопроса после того, как он достиг стадии военных экспертов", - пояснил политолог в эфире радио Sputnik.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад явно пытается сохранить проблему вывоза украинского зерна в качестве постоянного раздражителя, хотя в масштабах глобальной продовольственной безопасности оно не оказывает реального влияния. Зерно, которое заперто в портах на Украине, составляет меньше 1% от объёма мирового производства.Возникает вопрос, зачем всё это нужно России?"Украина не занимает первое место как экспортёр, но всё-таки достаточно высоко стоит в рейтинге стран, которые поставляют зерно в те государства, которым это критично и необходимо. В общей экономике мира это не такой большой процент, но для некоторых стран это серьёзно, поэтому Россия, понимая ситуацию, не могла пойти на то, чтобы совсем ограничить этот вывоз зерна. Это не наш путь, в отличие от того же Калининграда. Мы не такие", - заявила Журова.Среди главных импортёров российского и украинского зерна - страны Африки и Ближнего Востока.Переговоры в Стамбуле, по мнению экспертов, - это не просто жест доброй воли России, но и шанс для неё использовать эту площадку, чтобы добиваться снятия ограничений, препятствующих экспорту её сельскохозяйственной продукции. Как подчёркивал Владимир Путин, формально Запад не вводил санкций против российских продовольствия и удобрений, но санкции против руководства компаний-производителей мешают заключать контракты и осложняют финансовые операции, кроме того действуют ограничения на фрахт и страхование судов, перевозящих эту продукцию). По словам украинского политолога Константина Скоркина, выгода для Москвы от сделки по украинскому зерну может заключаться в видимости прорыва изоляции, то есть сам факт того, что с российскими властями ведут переговоры.

https://ukraina.ru/20220429/1033881693.html

https://ukraina.ru/20220527/1034042599.html

https://ukraina.ru/20220709/1034317564.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

зерно, россия, украина, продовольствие, эксклюзив