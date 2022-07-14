https://ukraina.ru/20220714/1036308526.html

Помогут ли Зеленскому "его ляхи"? Зачем Украине особый статус для поляков

Помогут ли Зеленскому "его ляхи"? Зачем Украине особый статус для поляков - 14.07.2022 Украина.ру

Помогут ли Зеленскому "его ляхи"? Зачем Украине особый статус для поляков

На этой неделе, как раз в годовщину Волынской резни, Владимир Зеленский внес законопроект, дарующий гражданам Польши особый статус на Украине с пометкой «в знак Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T07:16

2022-07-14T07:16

2022-07-14T08:55

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На этой неделе, как раз в годовщину Волынской резни, Владимир Зеленский внес законопроект, дарующий гражданам Польши особый статус на Украине с пометкой «в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины».Польский президент Анджей Дуда анонсировал этот законопроект в качестве своеобразного ответа за преступные действия ОУН-УПА*. «Это можно рассматривать как противоположность тогдашней ситуации, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: "Вам здесь рады на особых правах"», - заявил Дуда на мероприятиях, посвященных годовщине начала массовой резни этнических поляков на Волыни.Законопроект Зеленского, в случае его принятия, в чем нет особых сомнений, предполагает для граждан Польши:Всеми этими правами граждане Польши на Украине смогут воспользоваться в течение 18 месяцев своего легального пребывания. Аналогичными правами пользуются, например, граждане Белоруссии в РФ, поскольку обе страны формируют Союзное государство. В случае Украины и Польши тоже можно заметить наметившиеся контуры формирования аналогичного союзного объединения, что укладывается в продвигаемую США и Великобританией концепцию Междуморья от Балтики до Черного и Адриатического морей.У Владимира Зеленского его законопроект об особом статусе называют зеркальным шагом, так как Польша предоставила украинским беженцам широкие льготы, которые только сейчас Польша начала постепенно отменять или сокращать. С 1 июля польское правительство перестает выплачивать государственную помощь украинцам в размере 40 злотых в день на жилье и еду, чтобы стимулировать их искать себе работу.Однако если количество украинских беженцев в Польше исчисляется миллионами, то воспользоваться расширенными правами на Украине сможет относительное небольшое количество польских граждан, если не считать нескольких сотен польских наемников или членов католических миссий. Большинство польских бизнесменов с началом российской СВО свою деятельность на территории Украины свернули, а обычные польские работники едут мыть полы и собирать клубнику обычно в Великобританию, но не на Украину. Нехватка рабочей силы в Польше уже долгие годы вынуждает польское правительство завлекать на эти работы граждан Украины.Ранее польский президент заявлял, что вскоре между Польшей и Украиной вообще не будет границы, что некоторые трактовали, как проявление фантомных болей по Ржечи Посполитой образца XVII века. Однако это предполагает выход Польши из ЕС, куда Украину пока брать никто не собирается. Кроме того, остается и проблема культа ОУН-УПА* на Украине и легализации украинской версии фашизма, который, собственно, и был причастен к массовым убийствам поляков в 1943-1944 гг.Американская New York Times напрямую связывает недавнюю отставку посла Украины в Германии Андрея Мельника с его защитой Степана Бандеры, который, по его словам, был непричастен к убийствам евреев и поляков. Издание пишет, что возглавляемая им ОУН* — это «националистическая группа, исповедовавшая фашистскую идеологию, которая сотрудничала с немецкими войсками, когда они оккупировали Украину, и некоторые из этих сил содействовали массовым убийствам поляков и евреев». Недавно польский министр обороны Мариус Блащак резко раскритиковал Мельника за его прославление Бандеры. Власти же Германии до сих пор терпеливо сглатывали все оскорбления из уст того же Мельника.Примечательно в данном случае то, с какой легкостью Киев идет на уступки Варшаве в этом вопросе, хотя с 2014 года именно легализация и прославление украинских наци-коллаборационистов было одной из причин конфликта в Донбассе.Еще до опубликования законопроекта Зеленского некоторые эксперты высказывали мнения, что он должен помочь втянуть польских военных в конфликт на Украине, но так, чтобы формально Польша участия не принимала. Однако судя по оглашенному тексту, речь идет не столько о приравнивании, сколько о временных льготах. Польский эксперт Станислав Стремидловский расценивает законопроект Зеленского лишь как символический жест и реверанс в сторону Варшавы назло Берлину.«Сам факт того, что украинский президент вбросил такую тему в медиапространство, говорит о том, что он решил поддержать игру с Польшей, которую вел до сих пор. Ранее между Киевом и Варшавой возникли политические сложности. Они были вызваны тем, что некоторые украинские политики начали поднимать тему Германии, как наиболее приоритетного и важного союзника в Европе. Это вызвало раздражение среди польских политических элит и в СМИ. Дело в том, что у Украины есть такая черта: власти этой страны твердо уверены, что поляки поддержат их в любом случае, причем безвозмездно. Киев действительно пользуется благосклонностью Варшавы, но в ситуации, когда нужно делать геополитический выбор, от Украины можно ждать ориентации на Германию. Это очень не нравится полякам, особенно тем, кто представляет правящую коалицию "Право и Справедливость"», - говорит эксперт.Такой геополитический выбор вполне укладывается в концепцию «Междуморья» или «Триморья», которая направлена, как против ЕС, так и против РФ. Продвигают ее США и Великобритания, а украинские неонацисты из «Нацкорпуса» и «Азова» ранее продвигали ее на любых встречах европейских неонацистов, как некий бастион белой Европы между «разложившейся» западной Европой и «варварской Россией». Хотя в самом законопроекте о предоставлении полякам определенных льгот ничего негативного вроде бы нет, а воспользоваться ими смогут немногие, но сам по себе он говорит о долгосрочных целях и ориентирах украинской политики, которую формируют отнюдь не в Киеве.* Деятельность организации запрещена в России.

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, украина, польша, поляки, статус