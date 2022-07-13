На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран - 13.07.2022 Украина.ру
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На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран
На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран - 13.07.2022 Украина.ру
На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран
Оружие, которое поставляется западными странами на Украину не помогает в ВСУ в боевых действиях против российской армии, но позволяет воевать с мирным население, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-13T06:30
2022-07-13T12:13
новости
оружие
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Она отметила, что у Украины есть артиллерия, РСЗО и системы залпового огня, но используются они против мирного населения Донбасса.По ее мнению, правительство Владимира Зеленского, продолжая такие действия, фактически становится террористическим режимом.Она также добавила, что для России это объективно означает смену вектора — вероятность каких-либо переговоров снижается и речь может идти об уничтожении действующего украинского режима.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, оружие

На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран

06:30 13.07.2022 (обновлено: 12:13 13.07.2022)
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Оружие, которое поставляется западными странами на Украину не помогает в ВСУ в боевых действиях против российской армии, но позволяет воевать с мирным население, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
Северодонецк Азот местные жители эвакуация российские военнослужащие РФ z
Вчера, 13:15
Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцамРоссийская спецоперация направлена не против украинцев, а против киевского режима. Это подчеркнул 12 июля в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Она отметила, что у Украины есть артиллерия, РСЗО и системы залпового огня, но используются они против мирного населения Донбасса.
По ее мнению, правительство Владимира Зеленского, продолжая такие действия, фактически становится террористическим режимом.
Она также добавила, что для России это объективно означает смену вектора — вероятность каких-либо переговоров снижается и речь может идти об уничтожении действующего украинского режима.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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