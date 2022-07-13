https://ukraina.ru/20220713/1034341604.html
На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран
На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран - 13.07.2022 Украина.ру
На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран
Оружие, которое поставляется западными странами на Украину не помогает в ВСУ в боевых действиях против российской армии, но позволяет воевать с мирным население, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-13T06:30
2022-07-13T06:30
2022-07-13T12:13
новости
оружие
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Она отметила, что у Украины есть артиллерия, РСЗО и системы залпового огня, но используются они против мирного населения Донбасса.По ее мнению, правительство Владимира Зеленского, продолжая такие действия, фактически становится террористическим режимом.Она также добавила, что для России это объективно означает смену вектора — вероятность каких-либо переговоров снижается и речь может идти об уничтожении действующего украинского режима.Полный текст интервью читайте здесь.
/20220712/1034340268.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, оружие
На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран
06:30 13.07.2022 (обновлено: 12:13 13.07.2022)
Оружие, которое поставляется западными странами на Украину не помогает в ВСУ в боевых действиях против российской армии, но позволяет воевать с мирным население, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран