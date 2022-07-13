https://ukraina.ru/20220713/1034341604.html

На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран

На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран - 13.07.2022 Украина.ру

На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - Шафран

Оружие, которое поставляется западными странами на Украину не помогает в ВСУ в боевых действиях против российской армии, но позволяет воевать с мирным население, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран

2022-07-13T06:30

2022-07-13T06:30

2022-07-13T12:13

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оружие

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Она отметила, что у Украины есть артиллерия, РСЗО и системы залпового огня, но используются они против мирного населения Донбасса.По ее мнению, правительство Владимира Зеленского, продолжая такие действия, фактически становится террористическим режимом.Она также добавила, что для России это объективно означает смену вектора — вероятность каких-либо переговоров снижается и речь может идти об уничтожении действующего украинского режима.Полный текст интервью читайте здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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