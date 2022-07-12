«Сложили все яйца в одну корзину». Эксперт о гире на ногах, которая однозначно утопит Польшу
17:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Когда Ярослав Качиньский говорит о поражении Америки на Украине, он имеет в виду, что американцы просто уйдут из Европы. Для партии «Право и справедливость» это будет крах всей их внешней политики, так как они с 2015 года сделали все ставки на США, рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Вчера, 16:15Станислав Стремидловский о польских наемниках на Украине, законопроекте Зеленского и войне с РоссиейЕсли бы эта угроза нападения Польши была серьезной, то военные это всё суммировали бы, проанализировали бы и передали бы на уровень высшего руководства России. Если же официальная Москва по этому поводу молчит, то пока такой угрозы нет, считает специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
Если их предшественники из «Гражданской платформы» проводили политику диверсификации, когда они в оборонной сфере делали ставку на американцев, а в остальном ориентировались на Германию, то PiS все яйца сложила в одну корзину, отметил эксперт.
«И если не будет американцев, то с кем останется PiS, у которой отношения с немцами уже ниже плинтуса? Качиньский же уже говорил, что «не знает, против кого вооружается Германия — против России или против нас». С кем тогда останется Польша?», — задается вопросом Стремидловский.
Украина — это сейчас гиря на ногах у любой страны. Если ее к себе привязать, то они просто утонут. Прибалтика — тоже не донор, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения безопасности. С венграми с момента начала спецоперации Польша тоже рассорилась, а больше нет никого, кто мог бы быть не то, что союзником, а просто партнером Варшавы. Это будет крах для Качиньского и его партии, заключил собеседник издания.