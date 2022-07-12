https://ukraina.ru/20220712/1034345037.html

«Сложили все яйца в одну корзину». Эксперт о гире на ногах, которая однозначно утопит Польшу

«Сложили все яйца в одну корзину». Эксперт о гире на ногах, которая однозначно утопит Польшу - 13.07.2022 Украина.ру

«Сложили все яйца в одну корзину». Эксперт о гире на ногах, которая однозначно утопит Польшу

Когда Ярослав Качиньский говорит о поражении Америки на Украине, он имеет в виду, что американцы просто уйдут из Европы. Для партии «Право и справедливость» это будет крах всей их внешней политики, так как они с 2015 года сделали все ставки на США, рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

2022-07-12T17:15

2022-07-12T17:15

2022-07-13T11:11

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польша

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Если их предшественники из «Гражданской платформы» проводили политику диверсификации, когда они в оборонной сфере делали ставку на американцев, а в остальном ориентировались на Германию, то PiS все яйца сложила в одну корзину, отметил эксперт.Украина — это сейчас гиря на ногах у любой страны. Если ее к себе привязать, то они просто утонут. Прибалтика — тоже не донор, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения безопасности. С венграми с момента начала спецоперации Польша тоже рассорилась, а больше нет никого, кто мог бы быть не то, что союзником, а просто партнером Варшавы. Это будет крах для Качиньского и его партии, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша