Журналистка Анна Шафран рассказала, кто виноват в создании COVID-19 - 13.07.2022 Украина.ру
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Журналистка Анна Шафран рассказала, кто виноват в создании COVID-19
Журналистка Анна Шафран рассказала, кто виноват в создании COVID-19 - 13.07.2022 Украина.ру
Журналистка Анна Шафран рассказала, кто виноват в создании COVID-19
Если докажут, что США виноваты в создании COVID-19, то они должны понести всю полноту ответственности за погибших людей и за большие потери мировой экономики, сказала журналистка, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру
2022-07-12T16:50
2022-07-13T11:11
новости
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Ранее РИА Новости сообщали, что в&nbsp;США признали, что финансировали исследования в&nbsp;Институте вирусологии в&nbsp;Ухане. Это вновь подогрело интерес к&nbsp;гипотезе о&nbsp;лабораторной утечке инфекции, вызвавшей пандемию COVID-19. Некоторые считают, что американские и&nbsp;китайские ученые проводили особо опасные опыты с&nbsp;коронавирусом летучих мышей. Однако прямых подтверждений этому нет.По ее словам, коронавирус дал возможность обогатиться фармкопаниям,&nbsp;поднялась капитализация соответствующих международных корпораций.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, ковид

Журналистка Анна Шафран рассказала, кто виноват в создании COVID-19

16:50 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске
Вакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Если докажут, что США виноваты в создании COVID-19, то они должны понести всю полноту ответственности за погибших людей и за большие потери мировой экономики, сказала журналистка, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру
Ранее РИА Новости сообщали, что в США признали, что финансировали исследования в Институте вирусологии в Ухане. Это вновь подогрело интерес к гипотезе о лабораторной утечке инфекции, вызвавшей пандемию COVID-19. Некоторые считают, что американские и китайские ученые проводили особо опасные опыты с коронавирусом летучих мышей. Однако прямых подтверждений этому нет.
«Здесь уже и [спикер Госдумы] Вячеслав Володин высказался, как и многие другие мировые политики, о том, что вопрос требует дополнительного изучения — и если вдруг так вышло, что Америка является виновником той ситуации, в которой мы жили как минимум с 2020 до начала 2022 года, то, соответственно, США должны понести всю полноту ответственности и за погибших людей, и за большие потери мировой экономики, и за всю совокупность тех результатов, которые мы имеем сегодня», — сказала Шафран.
Репетиция шоу Varekai канадского Cirque du Soleil в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2020
12 июня 2020, 08:48
Цирк времен пандемии. Клоуны уехали, остался ковидТеатры и цирки во всех странах мира сейчас закрыты из-за пандемии COVID-19. Перерыв в работе негативно отразился и на крупнейшем в мире организаторе цирковых шоу Cirque du Soleil – «Цирк Солнца».
По ее словам, коронавирус дал возможность обогатиться фармкопаниям, поднялась капитализация соответствующих международных корпораций.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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