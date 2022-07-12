Журналистка Анна Шафран рассказала, кто виноват в создании COVID-19

«Здесь уже и [спикер Госдумы] Вячеслав Володин высказался, как и многие другие мировые политики, о том, что вопрос требует дополнительного изучения — и если вдруг так вышло, что Америка является виновником той ситуации, в которой мы жили как минимум с 2020 до начала 2022 года, то, соответственно, США должны понести всю полноту ответственности и за погибших людей, и за большие потери мировой экономики, и за всю совокупность тех результатов, которые мы имеем сегодня», — сказала Шафран.