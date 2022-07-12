Журналистка Анна Шафран рассказала, кто виноват в создании COVID-19
16:50 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске
Если докажут, что США виноваты в создании COVID-19, то они должны понести всю полноту ответственности за погибших людей и за большие потери мировой экономики, сказала журналистка, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру
Ранее РИА Новости сообщали, что в США признали, что финансировали исследования в Институте вирусологии в Ухане. Это вновь подогрело интерес к гипотезе о лабораторной утечке инфекции, вызвавшей пандемию COVID-19. Некоторые считают, что американские и китайские ученые проводили особо опасные опыты с коронавирусом летучих мышей. Однако прямых подтверждений этому нет.
«Здесь уже и [спикер Госдумы] Вячеслав Володин высказался, как и многие другие мировые политики, о том, что вопрос требует дополнительного изучения — и если вдруг так вышло, что Америка является виновником той ситуации, в которой мы жили как минимум с 2020 до начала 2022 года, то, соответственно, США должны понести всю полноту ответственности и за погибших людей, и за большие потери мировой экономики, и за всю совокупность тех результатов, которые мы имеем сегодня», — сказала Шафран.
По ее словам, коронавирус дал возможность обогатиться фармкопаниям, поднялась капитализация соответствующих международных корпораций.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.