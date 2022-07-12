https://ukraina.ru/20220712/1034338273.html

В Херсоне ответили, задержаны ли террористы, покушавшиеся на местных чиновников

В Херсоне ответили, задержаны ли террористы, покушавшиеся на местных чиновников - 13.07.2022 Украина.ру

В Херсоне ответили, задержаны ли террористы, покушавшиеся на местных чиновников

В понедельник, 11 июля, в Херсоне была совершена очередная попытка покушения на чиновника. В этот раз мишенью террористов стал глава военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. О расследовании таких дел в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-07-12T09:49

2022-07-12T09:49

2022-07-13T11:11

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херсон

покушение

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«Находят постоянно исполнителей, я не скажу о том, что нашли-не нашли, но постоянно кого-то задерживают. Нам об этом не сообщают, у нас из этого не делают шоу, как это делается на украинской стороне, не стреляют в ноги пленным», — сказал он.Он пояснил, что с этими людьми проводится работа по выявлению других членов диверсионных групп.С момента как Херсонская область находится под контролем российских военных, украинские боевики активно взялись за регион. Почерк их поведения один и тот же: автомобили чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Двумя днями позже — 24 июня — в столице области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван.В понедельник, 11 июля, в Херсоне злоумышленники пытались убить главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, а в Мелитопольском районе покушались на жизнь главы администрации Андрея Сигуты. Эти чиновники остались живы.В тот же день в городе Великий Бурлук Харьковской области взрывчатка сработала в машине руководителя военно-гражданской администрации Евгения Юнакова. Чиновник скончался.Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.

/20220712/1034335727.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, покушение