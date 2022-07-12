В Херсоне ответили, задержаны ли террористы, покушавшиеся на местных чиновников - 13.07.2022 Украина.ру
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В Херсоне ответили, задержаны ли террористы, покушавшиеся на местных чиновников
В Херсоне ответили, задержаны ли террористы, покушавшиеся на местных чиновников - 13.07.2022 Украина.ру
В Херсоне ответили, задержаны ли террористы, покушавшиеся на местных чиновников
В понедельник, 11 июля, в Херсоне была совершена очередная попытка покушения на чиновника. В этот раз мишенью террористов стал глава военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. О расследовании таких дел в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-07-12T09:49
2022-07-13T11:11
новости
херсон
покушение
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&laquo;Находят постоянно исполнителей, я не&nbsp;скажу о&nbsp;том, что нашли-не нашли, но&nbsp;постоянно кого-то задерживают. Нам об&nbsp;этом не&nbsp;сообщают, у&nbsp;нас из&nbsp;этого не&nbsp;делают шоу, как&nbsp;это делается на&nbsp;украинской стороне, не&nbsp;стреляют в&nbsp;ноги пленным&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он.Он пояснил, что с&nbsp;этими людьми проводится работа по&nbsp;выявлению других членов диверсионных групп.С момента как&nbsp;Херсонская область находится под&nbsp;контролем российских военных, украинские боевики активно взялись за&nbsp;регион. Почерк их поведения один и&nbsp;тот же: автомобили чиновников или&nbsp;мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.В частности, 22 июня было совершено покушение на&nbsp;главу военно-гражданской администрации Чернобаевки&nbsp;Юрия Турулева. Двумя днями позже&nbsp;&mdash; 24 июня&nbsp;&mdash; в&nbsp;столице области погиб руководитель управления семьи, молодежи и&nbsp;спорта&nbsp;Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван.В понедельник, 11 июля, в&nbsp;Херсоне злоумышленники пытались убить главу военно-гражданской администрации&nbsp;Владимира Сальдо, а&nbsp;в Мелитопольском районе покушались на&nbsp;жизнь главы администрации&nbsp;Андрея Сигуты. Эти чиновники остались живы.В тот же день в&nbsp;городе Великий Бурлук Харьковской области взрывчатка сработала в&nbsp;машине руководителя военно-гражданской администрации Евгения Юнакова. Чиновник скончался.Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.
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новости, херсон, покушение

В Херсоне ответили, задержаны ли террористы, покушавшиеся на местных чиновников

09:49 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобиль, развозивший гумпомощь, взорвался в центре Мелитополя
Автомобиль, развозивший гумпомощь, взорвался в центре Мелитополя - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
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В понедельник, 11 июля, в Херсоне была совершена очередная попытка покушения на чиновника. В этот раз мишенью террористов стал глава военно-гражданской администрации Владимира Сальдо. О расследовании таких дел в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
«Находят постоянно исполнителей, я не скажу о том, что нашли-не нашли, но постоянно кого-то задерживают. Нам об этом не сообщают, у нас из этого не делают шоу, как это делается на украинской стороне, не стреляют в ноги пленным», — сказал он.
Он пояснил, что с этими людьми проводится работа по выявлению других членов диверсионных групп.
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С момента как Херсонская область находится под контролем российских военных, украинские боевики активно взялись за регион. Почерк их поведения один и тот же: автомобили чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.
В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Двумя днями позже — 24 июня — в столице области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван.
В понедельник, 11 июля, в Херсоне злоумышленники пытались убить главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, а в Мелитопольском районе покушались на жизнь главы администрации Андрея Сигуты. Эти чиновники остались живы.
В тот же день в городе Великий Бурлук Харьковской области взрывчатка сработала в машине руководителя военно-гражданской администрации Евгения Юнакова. Чиновник скончался.
Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.
 
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