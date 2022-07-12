https://ukraina.ru/20220712/1034335727.html

Нас ждет полная зачистка информационного поля: эксперты о распаде медиаимперии Ахметова

Нас ждет полная зачистка информационного поля: эксперты о распаде медиаимперии Ахметова - 13.07.2022 Украина.ру

Нас ждет полная зачистка информационного поля: эксперты о распаде медиаимперии Ахметова

Самый богатый и влиятельный олигарх Украины — Ринат Ахметов — объявил, что передает все свои медиаактивы государству. Это ознаменует начало новой эры на информационном украинском поле. Олигархи утратили возможность формировать политику страны через ручные телеканалы и газеты, на их месте должен вырасти мощный ресурс государственной пропаганды

2022-07-12T08:26

2022-07-12T08:26

2022-07-13T11:11

эксклюзив

украина

ринат ахметов

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Если, конечно, на это хватит денег. А вот армия безработных журналистов вызовет коллапс на рынке уже в ближайшее время. О чем еще говорили сегодня в свете последних новостей эксперты информационого фронта — в обзоре соцсетей.Заместитель главреда издания «Страна» Светлана Крюкова назвала три причины, почему Ахметов принял такое неожиданное решение: «До побачення, телебачення! Решение Рината Ахметова выйти из медиабизнеса объяснимо тремя словами. Дорого, бессмысленно рискованно.1. Дорого — это действительно дорого. В Украине не было ни одного недотационного канала. Медиахолдинг олигарха, по моим скромным оценкам, обходился Ахметову в мирное время до 100 млн долларов в год. После войны — гораздо меньше, но все так же дорого. Проблемный пассив с высокой долей риска.2. Бессмысленный рисковый пассив. Представьте, ты — олигарх, платишь миллионы на медиа, где не правишь редакционной политикой. То есть каждый вечер оплачиваешь вечерку, на которую не можешь выбрать даже тамаду, музыку и дресс-код официантов. Власть критиковать, естественно, нельзя. А возможность экранного диалога с властью — главная причина, почему олигархи тратились на каналы. Пульт был инструментом, позволяющим дрессировать политиков и чиновников или договариваться с ними. Так было раньше. И конечно же, их это раздражало. Конечно же, они пытались положить этому конец в прошлой жизни. Сегодня в условиях военной цензуры и единого марафона влияние медиа на политическую повестку минимально. А значит, затратное медиа для олигараха бессмысленно. 3. Теперь главное — о рисках. При всех затратах и минусах есть риск попасть в реестр олигархов. За свои же деньги с перспективными последствиями уже на западном мире. Кстати, обратите внимание, как почти синхронно Ахметов сыграл с уже экс-депутатом Новинским, который не так давно попрощался с парламентаризмом, сдав мандат. О будущем. Сможет ли потянуть такой актив государство? Нет. На это нет денег. Сможет ли государство управлять таким активом без больших денег или "на минималках"? Нет. Люди разбегутся, оставшиеся будут делать свою работу инертно и не сексуально. Потому что для журналистики нужна конкуренция, азарт и сопротивление. И возникает вопрос: что будет с медиарынком при существующей динамике стагнации? И как это поможет нам выиграть информационную войну? Закончу на улыбке. Зато сегодня у Игоря Валерьевича будет повод для тоста».Политтехнолог Олег Пастернак прогнозирует электоральные риски для многих украинских политиков, чей рейтинг держался исключительно на «телевизоре»: «Ахметов выходит из медийного бизнеса. Из-за закона о деолигархизации. Все эфирные и спутниковые лицензии он передает государству. Этот шаг ознаменует начало новой эры в истории медийного рынка Украины. И это я еще молчу об электоральных последствиях этого события для очень многих игроков».Журналист Сергей Лямец намекает, что проницательный олигарх пошел на выгодную сделку с государством: «Ринат Ахметов — больше не олигарх. По всеобщему убеждению, конечно, самый главный из всех. А вот по закону "Об олигархах" — уже нет. Избавиться от медиа — сильный нестандартный ход. Хотя, как по мне, слишком рискованный. Понятно, что медиа — это чистый пылесос по деньгам. Особенно если главный канал работает в режиме марафона (под диктовку Офиса президента). Особенно если вступил в силу закон "Об олигархах". Особенно если вспомнить, что аудитория у ТРК "Украины" была сплошь с Востока и Юга, а сейчас там руины и сильная смена мировоззрения. Так что все понимаю. Слить медиа, пока никто не заметил, что оно потеряло долю рынка, — интересный сильный ход.Но иметь в Украине большой бизнес, не имея медиа, — всегда заведомо проигрышная позиция. Спросите у любой бабушки, она знает за жизнь.Думаю, РЛА (Ринат Леонидович Ахметов. — Ред.) совершил обмен под давлением обстоятельств. Отдал людям Зеленского медиагруппу №1 в Украине в обмен на нечто, способное спасти его бизнес. Есть подозрение, о чем речь. Если подтвердится — то решение хорошее. Тактическая победа. Видимо, таков момент. Чуйка у РЛА хорошая, доказано. Так что рано говорить, что он совсем сдулся. Скорее наоборот: настороже нужно быть всем остальным. Ведь если такой мощный игрок сделал такой нестандартный ход — за этим что-то стоит. Думаю, полную конфигурацию сделки мы со временем узнаем. Как метко выразился один умный человек, "если бы РЛА совершал ошибки, он уже давно был бы не олигархом №1, а менеджером у Коломойского".Но в большей перспективе, конечно, рискованно. Ведь другая сторона всегда сможет отменить свое обещание, а медиа уже не вернет. Поменялись расклады — и ты без медиа и без бизнеса. Так что РЛА — игрок-с.P. S. Теперь это проблема медиаменеджеров Зеленского. Получить лицензии "Украины" — одно дело. Успешно их использовать — другое. Хотя подозреваю, что условия сделки могут предусматривать, что РЛА продолжит финансирование».Бывший народный депутат Сергей Высоцкий прогнозирует монополизацию медиарынка под Зеленского: «Насчет Ахметова! Помните советский анекдот: "Включает человек телевизор. Нажимает первую кнопку — Брежнев. Нажимает вторую — Брежнев. Нажимает третью — сидит человек в штатском и говорит: «Я тебе пощелкаю!». Собственно…»Народный депутат Галина Янченко считает, что это решение Ахметова связано с общегосударственным курсом в ЕС: «Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса. Группа "Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа. Это решение миллиардера — следствие принятого антиолигархического закона. Влиятельные бизнесмены имели полгода для того, чтобы выбрать бизнес или политика и медиа. Самый богатый человек Украины выбирает бизнес. Реализация антиолигархического закона — один из пунктов наших договоренностей с Евросоюзом, выполнение которых необходимо для продолжения предметных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Думаю, это решение было достаточно сложным для группы, однако, если мы уже определили курс, по которому двигаемся, а это европейский выбор и исполнение законов, мы должны идти до конца».Юрист Марина Ставнийчук не уверена, что монополизация рынка добавит свободы слова на Украине: «Власти полагают, что обеспечат свою абсолютную монополию на информпространство в стране, вытеснив все частные, инвестиционные компании в этой сфере. Вот и Ахметов уходит из этого бизнеса в Украине… Медиагруппа запускается в Польше. Замечу, что все телевизионные каналы дотационные! Это бизнес давно не прибыльный, скорее наоборот. Так кто будет вкладывать в государственное телевидение? Мы же видели, насколько неинтересно выглядело в последнее время Общественное телевидение, хотя из госбюджета туда вливали по 2 миллиарда в год… А еще гранты:))) Итак, у нас в Украине сознательно дают умереть телевидению под предлогом борьбы с олигархами?! Мне интересно, насколько оправдано такое монополизированное медийное влияние власти даже за счет преждевременной смерти ТВ в Украине?! Более того, при таком подходе, где механизмы гарантии свободы слова от власти как основы демократии, как основания для евроинтеграции Украины! Ведь недопущение автократии не менее важно, чем борьба с олигархами! Эти явления где-то на одном уровне!»Политический эксперт Олег Попенко объяснил, куда выводит свои активы предусмотрительный Ахметов: «Все проще по передаче ТВ-лицензий группой СКМ государству. СКМ уходит с украинского рынка, т. к. он абсолютно обесценен, рынка рекламы нет, электората нет, политически он также в едином пуле в нулевом рейтинге. Потому украинская лицензия СКМ не нужна. Но параллельно с этим медиагруппа "Украина" заявила о том, что они запустили пакет своих телеканалов в Польше. Телевизионный пакет распространяет крупнейший польский поставщик телекоммуникационных услуг Cyfrowy Polsat. Каналы доступны в предложении OTT "Polsat Box Go Ukraine".В пакете представлены 9 каналов: Ukraine1, Ukraine2, NLO TV2, каналы Star Media — Star Cinema и Star Family, каналы Film.UA — "Драма" и "Дача", а также спортивно-развлекательные каналы XSport и Fishing TV. До 25 июля пользователи могут просматривать их бесплатно. Вот вам и решение вопроса. Параллельно с этим МГУ рассматривает вопрос о вещании в других европейских странах. В ЕС сейчас по самим скромным меркам более 6 млн украинцев.пы сы. И налоги МГУ будет платить теперь в Польше. Так что хз, что в этой ситуации лучше».Журналист Владислав Бовсуновский прогнозирует стагнацию рынка: «Нас ждет полная зачистка информационного поля. К сожалению, под Зеленского. Вместо создания условий для развития независимых СМИ, работающих как бизнес».

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, украина, ринат ахметов