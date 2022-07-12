Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет расти - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034332572.html
Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет расти
Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет расти - 13.07.2022 Украина.ру
Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет расти
Резкого скачка цен в день начала ремонта на «Северном потоке» не было, поскольку Канада и Германия договорились о возвращении заблокированной санкциями турбины Siemens, необходимой для работы газопровода
2022-07-12T04:46
2022-07-13T11:11
эксклюзив
европа
газовая война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_fba8a483062534c59e699bd7d603b776.jpg
Кризис на&nbsp;газовом рынке Европы может продлиться ещё два с&nbsp;лишним годаЕвропейский Союз сталкивается с&nbsp;тяжёлым кризисом в&nbsp;сфере поставок газа, высокие цены на&nbsp;него могут продержаться ещё около&nbsp;двух лет. Такое мнение высказал обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас.По его оценкам, цены на&nbsp;газ в&nbsp;Европе сейчас ниже уровня марта 2022 года, однако ситуация на&nbsp;рынке говорит о&nbsp;более длительном сбое, чем эксперты предполагали в&nbsp;феврале. Тогда рынок газа рассчитывал, что кризис будет кратковременным и&nbsp;продлится, возможно, несколько месяцев. Однако сейчас на&nbsp;рынке фиксируется всё больше сигналов о&nbsp;том, что газовый кризис в&nbsp;Европе глубже, чем выглядит. Газовый кризис несёт в&nbsp;себе опасности как&nbsp;для зимы 2022-2023 годов, так и, возможно, для&nbsp;2024 года.Хавьер Блас отмечает, что &laquo;в ближайшие две недели Европа столкнётся с&nbsp;серьезными испытаниями&raquo;, пока магистральный газопровод &laquo;Северный поток&raquo; проходит планово-предупредительный ремонт. У Германии есть опасения по&nbsp;поводу того, что Россия решит отключить &laquo;Северный поток&raquo; после того, как&nbsp;21 июля 2022-го на&nbsp;объекте закончится техобслуживание. Однако более вероятно то, что транспортировка российского газа в&nbsp;Европу продолжится, но&nbsp;в сокращенном объеме. По мнению эксперта, Россия может захотеть сохранить свое долгосрочное влияние, которое исчезло бы с&nbsp;прекращением поставок.Пока что события в&nbsp;Европе разворачиваются по&nbsp;более положительному сценарию. Действительно, &laquo;Северный поток&raquo; остановлен на&nbsp;планово-предупредительный ремонт 11 июля, свидетельствуют данные оператора газопровода, компании Nord Stream AG. Поставки газа приостановлены на&nbsp;10 дней, с&nbsp;11 по&nbsp;21 июля 2022 года. Однако сроки работ были анонсированы ещё в&nbsp;ноябре 2021 года, и&nbsp;европейские потребители могли к&nbsp;этому заблаговременно подготовиться.Судя по&nbsp;всему, так и&nbsp;произошло, хотя новости рынка природного газа в&nbsp;первой половине дня 11 июля напоминали фронтовые сводки. Так, &laquo;Газпром&raquo; сообщил, что осуществляет подачу российского газа для&nbsp;транзита через&nbsp;газотранспортную систему (ГТС) Украины в&nbsp;объёме, подтвержденном украинской стороной через&nbsp;газо-измерительную станцию (ГИС) Суджа&nbsp;&mdash; 39,4 миллиона кубометров. В свою очередь, по&nbsp;данным Оператора ГТС Украины, заявки на&nbsp;прокачку газа через&nbsp;ГИС Суджа на&nbsp;11 июля 2022 года составили 41,067 миллиона кубометров,&nbsp;&mdash; то есть &laquo;Газпром&raquo; снизил транзит газа через&nbsp;Украину, несмотря на&nbsp;остановку &laquo;Северного потока&raquo;.Потом настал черёд европейских газовых операторов. Итальянская компания Eni сообщила, что получит меньше российского природного газа на&nbsp;11 миллионов кубометров. В сообщении было сказано, что &laquo;Газпром&raquo; уведомил о&nbsp;сегодняшних поставках Eni объем газа в&nbsp;размере 21 млн м3, по&nbsp;сравнению со&nbsp;средним объемом последних дней в&nbsp;32 млн м3/сутки. &laquo;Eni сообщит о&nbsp;новых значительных изменениях объемов поставок&raquo;,&nbsp;&mdash; пообещали итальянские газовики.В свою очередь, австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что получает примерно на&nbsp;70% меньше природного газа после начала ремонта &laquo;Северного потока&raquo;. Представитель OMV подтвердил цифру, впервые сообщенную австрийским информационным агентством APA. Австрия почти на&nbsp;80% зависит от&nbsp;российского газа. Его поставки в&nbsp;последнее время составляли примерно от&nbsp;50 до&nbsp;60% согласованных объемов.Однако 11 июля 2022 года августовские газовые фьючерсы на&nbsp;хабе TTF (Нидерланды) на&nbsp;ICE Futures открыли торги&hellip; падением более чем на&nbsp;10%, приблизившись к&nbsp;отметке в&nbsp;1600 долларов США за&nbsp;тысячу кубометров. При этом, когда Газпром объявил о&nbsp;снижении прокачки по &laquo;Северному потоку&raquo; до&nbsp;40% от&nbsp;максимальной, котировки резко подскочили и&nbsp;в начале июля достигали 1900 долларов. Отсутствие резкого скачка цен в&nbsp;день начала ремонта на &laquo;Северном потоке&raquo; объясняется достижением договоренности между Канадой и&nbsp;Германией о&nbsp;возвращении (фактически &laquo;Газпрому&raquo;) заблокированной канадскими санкциями турбины Siemens, необходимой для&nbsp;работы газопровода.Более того, временное исключение из-под санкций может распространяться и&nbsp;на другие турбины, что позволит вернуть прокачку по &laquo;Северному потоку&raquo; на&nbsp;прежний уровень. Потому неудивительно, что в&nbsp;тот же день заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила: власти Германии ожидают, что с&nbsp;возвратом турбины для&nbsp;магистрального газопровода &laquo;Северный поток&raquo; исчезает причина для&nbsp;снижения объемов прокачки газа.В связи с&nbsp;решением Канады МИД Украины и&nbsp;Минэнерго страны в&nbsp;общем обращении призвали канадские власти отменить решение о&nbsp;возврате Германии отремонтированной турбины. В правительстве ФРГ протест приняли к&nbsp;сведению, однако на&nbsp;решение Берлина это, судя по&nbsp;всему, не&nbsp;повлияет. В частности, Кристиане Хоффман заявила: &laquo;Мы приняли это к&nbsp;сведению, но&nbsp;ситуация такая, что санкции ЕС не&nbsp;затрагивают транзит газа. К тому же мы всегда говорили, что в&nbsp;отношении санкций действуют принцип: они не&nbsp;должны наносить ЕС больше вреда, чем России&raquo;.Спрос на&nbsp;газ в&nbsp;мире будет расти&nbsp;&mdash; квартальный прогноз МЭАМировой спрос на&nbsp;природный газ после падения в&nbsp;2022 году вернется к&nbsp;медленному росту, и&nbsp;достигнет 4,24 триллиона кубометров по&nbsp;итогам 2025-го. При этом мировое потребление газа будет расти среднегодовыми темпами на&nbsp;0,8% в&nbsp;2022-2025 годах. Об этом говорится в&nbsp;ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по&nbsp;рынку газа, выпущенному на&nbsp;минувшей неделе. МЭА в&nbsp;очередной раз призвало сосредоточиться на &laquo;ускоренном поэтапном отказе от&nbsp;российского газа&raquo;, в&nbsp;первую очередь за&nbsp;счёт снижения спроса на&nbsp;газ внутри ЕС.По сравнению с&nbsp;2021 годом спрос на&nbsp;газ в&nbsp;мире в&nbsp;2025-м вырастет на&nbsp;3,4%, или&nbsp;почти на&nbsp;140 миллиардов кубометров, что значительно ниже предыдущего прогноза МЭА, в&nbsp;котором агентство ожидало роста почти на&nbsp;210 млрд м3 в&nbsp;2021-2024 гг. со&nbsp;среднегодовыми темпами роста на&nbsp;1,7%.Давление на&nbsp;газовый спрос оказывают высокие цены и&nbsp;ограниченные объемы поставок, которые сложились во&nbsp;втором полугодии 2021 года, и&nbsp;усилились после начала российской спецоперации на&nbsp;Украине в&nbsp;феврале 2022-го. Эти факторы приведут к&nbsp;снижению спроса на&nbsp;газ в&nbsp;2022 году на&nbsp;0,5% по&nbsp;сравнению с&nbsp;2021-м, до&nbsp;4,083 млрд м3, за&nbsp;которым последует незначительный рост потребления в&nbsp;последующие годы, который достигнет 1,5% в&nbsp;2025 г.МЭА отмечает, что потребление газа в&nbsp;промышленном секторе по-прежнему будет вносить наибольший вклад в&nbsp;глобальный рост спроса на&nbsp;газ, обеспечив около&nbsp;60% от&nbsp;общего увеличения спроса в&nbsp;период с&nbsp;2021 по&nbsp;2025 годы. Однако неопределенность остается высокой, поскольку промышленность в&nbsp;наибольшей степени уязвима к&nbsp;высоким ценам на&nbsp;энергоносители и&nbsp;сырьё.В географическом плане рост спроса на&nbsp;газ сконцентрирован в&nbsp;двух регионах, на&nbsp;которые придется более 80% прироста. На Азиатско&nbsp;&mdash; Тихоокеанский регион (АТР) приходится почти 50% прироста мирового потребления газа в&nbsp;2022-2025 годах, за&nbsp;которым следует Ближний Восток с&nbsp;1/3. Северная Америка и&nbsp;Африка вносят более скромный вклад, в&nbsp;то время как&nbsp;потребление газа в&nbsp;Центральной и&nbsp;Южной Америке и&nbsp;Евразии останется на&nbsp;прежнем уровне, а&nbsp;в Европе&nbsp;&mdash; ощутимо сократится. По прогнозу МЭА, в&nbsp;Европе спрос на&nbsp;газ в&nbsp;2022 году упадет на&nbsp;9,1%, до&nbsp;549 миллиардов кубометров, а&nbsp;к 2025-го опустится до&nbsp;536 млрд м3.Также МЭА предупреждает, что рост мощностей по&nbsp;производству сжиженного природного газа (СПГ) в&nbsp;мире в&nbsp;2022-2025 годах будет ограничен, поэтому любое увеличение импорта СПГ в&nbsp;ЕС сверх 120 миллиардов кубометров в&nbsp;год приведёт к&nbsp;дальнейшему росту напряженности на&nbsp;глобальном рынке СПГ с&nbsp;негативными последствиями для&nbsp;более чувствительных к&nbsp;ценам регионов-импортеров. Это также стимулирует дальнейший рост европейских цен на&nbsp;газ и&nbsp;будет способствовать дополнительным доходам для&nbsp;России.В этом контексте МЭА в&nbsp;очередной раз призывает объявить России &laquo;энергетическую войну&raquo;&nbsp;&mdash; сосредоточиться на&nbsp;ускоренном поэтапном отказе от&nbsp;российского газа за&nbsp;счет снижения спроса на&nbsp;него и&nbsp;расширения производства низкоуглеродистых газов внутри ЕС. Анонсированные ранее ЕС меры по&nbsp;развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), водородной энергетики, производству биометана и&nbsp;энергоэффективности, в&nbsp;совокупности могут привести к&nbsp;реализации ускоренного сценария отказа от&nbsp;природного газа, поставляемого в&nbsp;ЕС из&nbsp;РФ.Если это произойдёт, МЭА прогнозирует, что поставки российского газа в&nbsp;ЕС снизятся в&nbsp;2025 года до&nbsp;30 миллиардов кубометров в&nbsp;год. Однако в&nbsp;базовом сценарии в&nbsp;2025 году МЭА ожидает сокращения поставок российского трубопроводного газа в&nbsp;ЕС на&nbsp;55% по&nbsp;сравнению с&nbsp;2021-м, до&nbsp;порядка 80 млрд м3/год. Одновременно МЭА не&nbsp;исключает полного прекращения поставок газа по&nbsp;инициативе России.В числе факторов риска для&nbsp;этого прогноза МЭА называет снижение экономической активности в&nbsp;связи с&nbsp;ситуацией вокруг Украины, угрозы перебоев в&nbsp;поставках газа, неопределенности с&nbsp;дополнительными проблемами в&nbsp;цепочках поставок сырьевых товаров и&nbsp;обрабатывающей промышленности, дальнейшее инфляционное давление и&nbsp;риски стагфляции, а&nbsp;также ситуацию с&nbsp;COVID-19 в&nbsp;Китае.&nbsp;
/20210819/1032091346.html
/20220705/1034292127.html
/20220628/1034244531.html
/20220621/1034191540.html
/20220614/1034145974.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_8482b719ddd5559188919bce8c3cdb18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, европа, газовая война

Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет расти

04:46 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Фото : коллаж Украина.РуЭнергетическая война коллаж
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Олег Хавич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Резкого скачка цен в день начала ремонта на «Северном потоке» не было, поскольку Канада и Германия договорились о возвращении заблокированной санкциями турбины Siemens, необходимой для работы газопровода
Кризис на газовом рынке Европы может продлиться ещё два с лишним года
Европейский Союз сталкивается с тяжёлым кризисом в сфере поставок газа, высокие цены на него могут продержаться ещё около двух лет. Такое мнение высказал обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас.
По его оценкам, цены на газ в Европе сейчас ниже уровня марта 2022 года, однако ситуация на рынке говорит о более длительном сбое, чем эксперты предполагали в феврале. Тогда рынок газа рассчитывал, что кризис будет кратковременным и продлится, возможно, несколько месяцев. Однако сейчас на рынке фиксируется всё больше сигналов о том, что газовый кризис в Европе глубже, чем выглядит. Газовый кризис несёт в себе опасности как для зимы 2022-2023 годов, так и, возможно, для 2024 года.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Хавьер Блас отмечает, что «в ближайшие две недели Европа столкнётся с серьезными испытаниями», пока магистральный газопровод «Северный поток» проходит планово-предупредительный ремонт. У Германии есть опасения по поводу того, что Россия решит отключить «Северный поток» после того, как 21 июля 2022-го на объекте закончится техобслуживание. Однако более вероятно то, что транспортировка российского газа в Европу продолжится, но в сокращенном объеме. По мнению эксперта, Россия может захотеть сохранить свое долгосрочное влияние, которое исчезло бы с прекращением поставок.
Пока что события в Европе разворачиваются по более положительному сценарию. Действительно, «Северный поток» остановлен на планово-предупредительный ремонт 11 июля, свидетельствуют данные оператора газопровода, компании Nord Stream AG. Поставки газа приостановлены на 10 дней, с 11 по 21 июля 2022 года. Однако сроки работ были анонсированы ещё в ноябре 2021 года, и европейские потребители могли к этому заблаговременно подготовиться.
Судя по всему, так и произошло, хотя новости рынка природного газа в первой половине дня 11 июля напоминали фронтовые сводки. Так, «Газпром» сообщил, что осуществляет подачу российского газа для транзита через газотранспортную систему (ГТС) Украины в объёме, подтвержденном украинской стороной через газо-измерительную станцию (ГИС) Суджа — 39,4 миллиона кубометров. В свою очередь, по данным Оператора ГТС Украины, заявки на прокачку газа через ГИС Суджа на 11 июля 2022 года составили 41,067 миллиона кубометров, — то есть «Газпром» снизил транзит газа через Украину, несмотря на остановку «Северного потока».
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 08:05
Хроника энергетической войны. Великобритания не будет делиться газом с ЕС, а Канада готова поставить СПГ в Германию, но не имеет необходимой инфраструктурыВ понедельник, 4 июля, стоимость газа в Европе превысила 1800 долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов на британской бирже ICE средняя цена на газ в Европе увеличилась приблизительно на 13%
Потом настал черёд европейских газовых операторов. Итальянская компания Eni сообщила, что получит меньше российского природного газа на 11 миллионов кубометров. В сообщении было сказано, что «Газпром» уведомил о сегодняшних поставках Eni объем газа в размере 21 млн м3, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 млн м3/сутки. «Eni сообщит о новых значительных изменениях объемов поставок», — пообещали итальянские газовики.
В свою очередь, австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что получает примерно на 70% меньше природного газа после начала ремонта «Северного потока». Представитель OMV подтвердил цифру, впервые сообщенную австрийским информационным агентством APA. Австрия почти на 80% зависит от российского газа. Его поставки в последнее время составляли примерно от 50 до 60% согласованных объемов.
Однако 11 июля 2022 года августовские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures открыли торги… падением более чем на 10%, приблизившись к отметке в 1600 долларов США за тысячу кубометров. При этом, когда Газпром объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» до 40% от максимальной, котировки резко подскочили и в начале июля достигали 1900 долларов. Отсутствие резкого скачка цен в день начала ремонта на «Северном потоке» объясняется достижением договоренности между Канадой и Германией о возвращении (фактически «Газпрому») заблокированной канадскими санкциями турбины Siemens, необходимой для работы газопровода.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 11:00
Хроника энергетической войны. G7 не договорилась об ограничении цен на российскую нефть, в Германии активирован «режим тревоги»Советник президента США по нацбезопасности признал, что страны G7 не достигли соглашения по установлению лимита цен на российскую нефть. В Европе считают, что эту идею будет сложно претворять в жизнь
Более того, временное исключение из-под санкций может распространяться и на другие турбины, что позволит вернуть прокачку по «Северному потоку» на прежний уровень. Потому неудивительно, что в тот же день заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила: власти Германии ожидают, что с возвратом турбины для магистрального газопровода «Северный поток» исчезает причина для снижения объемов прокачки газа.
В связи с решением Канады МИД Украины и Минэнерго страны в общем обращении призвали канадские власти отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины. В правительстве ФРГ протест приняли к сведению, однако на решение Берлина это, судя по всему, не повлияет. В частности, Кристиане Хоффман заявила: «Мы приняли это к сведению, но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. К тому же мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип: они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России».
Спрос на газ в мире будет расти — квартальный прогноз МЭА
Мировой спрос на природный газ после падения в 2022 году вернется к медленному росту, и достигнет 4,24 триллиона кубометров по итогам 2025-го. При этом мировое потребление газа будет расти среднегодовыми темпами на 0,8% в 2022-2025 годах. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа, выпущенному на минувшей неделе. МЭА в очередной раз призвало сосредоточиться на «ускоренном поэтапном отказе от российского газа», в первую очередь за счёт снижения спроса на газ внутри ЕС.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 07:31
Хроника энергетической войны. Канада блокирует поставки российского газа, Германия и Австрия возрождают угольные ТЭЦ, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти КитаюСанкции Канады в отношении «Газпрома» привели к сокращению поставок газа в Европу по «Северному потоку» на 60%. Фактически США руками своего северного соседа ввели санкции в отношении ведущих экономик ЕС
По сравнению с 2021 годом спрос на газ в мире в 2025-м вырастет на 3,4%, или почти на 140 миллиардов кубометров, что значительно ниже предыдущего прогноза МЭА, в котором агентство ожидало роста почти на 210 млрд м3 в 2021-2024 гг. со среднегодовыми темпами роста на 1,7%.
Давление на газовый спрос оказывают высокие цены и ограниченные объемы поставок, которые сложились во втором полугодии 2021 года, и усилились после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022-го. Эти факторы приведут к снижению спроса на газ в 2022 году на 0,5% по сравнению с 2021-м, до 4,083 млрд м3, за которым последует незначительный рост потребления в последующие годы, который достигнет 1,5% в 2025 г.
МЭА отмечает, что потребление газа в промышленном секторе по-прежнему будет вносить наибольший вклад в глобальный рост спроса на газ, обеспечив около 60% от общего увеличения спроса в период с 2021 по 2025 годы. Однако неопределенность остается высокой, поскольку промышленность в наибольшей степени уязвима к высоким ценам на энергоносители и сырьё.
В географическом плане рост спроса на газ сконцентрирован в двух регионах, на которые придется более 80% прироста. На Азиатско — Тихоокеанский регион (АТР) приходится почти 50% прироста мирового потребления газа в 2022-2025 годах, за которым следует Ближний Восток с 1/3. Северная Америка и Африка вносят более скромный вклад, в то время как потребление газа в Центральной и Южной Америке и Евразии останется на прежнем уровне, а в Европе — ощутимо сократится. По прогнозу МЭА, в Европе спрос на газ в 2022 году упадет на 9,1%, до 549 миллиардов кубометров, а к 2025-го опустится до 536 млрд м3.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:48
Хроника энергетической войны. Греко-персидский танкерный конфликт, лихорадка на рынке СПГ и 10 миллиардов евро на спасение Gazprom GermaniaВласти ФРГ решают судьбу дочерних компаний российского бизнеса, в первую очередь энергетического. Среди вариантов — доверительное управление, как в случае с Gazprom Germania, но это дорого обходится бюджету
Также МЭА предупреждает, что рост мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) в мире в 2022-2025 годах будет ограничен, поэтому любое увеличение импорта СПГ в ЕС сверх 120 миллиардов кубометров в год приведёт к дальнейшему росту напряженности на глобальном рынке СПГ с негативными последствиями для более чувствительных к ценам регионов-импортеров. Это также стимулирует дальнейший рост европейских цен на газ и будет способствовать дополнительным доходам для России.
В этом контексте МЭА в очередной раз призывает объявить России «энергетическую войну» — сосредоточиться на ускоренном поэтапном отказе от российского газа за счет снижения спроса на него и расширения производства низкоуглеродистых газов внутри ЕС. Анонсированные ранее ЕС меры по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), водородной энергетики, производству биометана и энергоэффективности, в совокупности могут привести к реализации ускоренного сценария отказа от природного газа, поставляемого в ЕС из РФ.
Если это произойдёт, МЭА прогнозирует, что поставки российского газа в ЕС снизятся в 2025 года до 30 миллиардов кубометров в год. Однако в базовом сценарии в 2025 году МЭА ожидает сокращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС на 55% по сравнению с 2021-м, до порядка 80 млрд м3/год. Одновременно МЭА не исключает полного прекращения поставок газа по инициативе России.
В числе факторов риска для этого прогноза МЭА называет снижение экономической активности в связи с ситуацией вокруг Украины, угрозы перебоев в поставках газа, неопределенности с дополнительными проблемами в цепочках поставок сырьевых товаров и обрабатывающей промышленности, дальнейшее инфляционное давление и риски стагфляции, а также ситуацию с COVID-19 в Китае.
 
 
ЭксклюзивЕвропагазовая война
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
16:02Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
Лента новостейМолния