https://ukraina.ru/20220712/1034332572.html

Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет расти

Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет расти - 13.07.2022 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет расти

Резкого скачка цен в день начала ремонта на «Северном потоке» не было, поскольку Канада и Германия договорились о возвращении заблокированной санкциями турбины Siemens, необходимой для работы газопровода

2022-07-12T04:46

2022-07-12T04:46

2022-07-13T11:11

эксклюзив

европа

газовая война

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Кризис на газовом рынке Европы может продлиться ещё два с лишним годаЕвропейский Союз сталкивается с тяжёлым кризисом в сфере поставок газа, высокие цены на него могут продержаться ещё около двух лет. Такое мнение высказал обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас.По его оценкам, цены на газ в Европе сейчас ниже уровня марта 2022 года, однако ситуация на рынке говорит о более длительном сбое, чем эксперты предполагали в феврале. Тогда рынок газа рассчитывал, что кризис будет кратковременным и продлится, возможно, несколько месяцев. Однако сейчас на рынке фиксируется всё больше сигналов о том, что газовый кризис в Европе глубже, чем выглядит. Газовый кризис несёт в себе опасности как для зимы 2022-2023 годов, так и, возможно, для 2024 года.Хавьер Блас отмечает, что «в ближайшие две недели Европа столкнётся с серьезными испытаниями», пока магистральный газопровод «Северный поток» проходит планово-предупредительный ремонт. У Германии есть опасения по поводу того, что Россия решит отключить «Северный поток» после того, как 21 июля 2022-го на объекте закончится техобслуживание. Однако более вероятно то, что транспортировка российского газа в Европу продолжится, но в сокращенном объеме. По мнению эксперта, Россия может захотеть сохранить свое долгосрочное влияние, которое исчезло бы с прекращением поставок.Пока что события в Европе разворачиваются по более положительному сценарию. Действительно, «Северный поток» остановлен на планово-предупредительный ремонт 11 июля, свидетельствуют данные оператора газопровода, компании Nord Stream AG. Поставки газа приостановлены на 10 дней, с 11 по 21 июля 2022 года. Однако сроки работ были анонсированы ещё в ноябре 2021 года, и европейские потребители могли к этому заблаговременно подготовиться.Судя по всему, так и произошло, хотя новости рынка природного газа в первой половине дня 11 июля напоминали фронтовые сводки. Так, «Газпром» сообщил, что осуществляет подачу российского газа для транзита через газотранспортную систему (ГТС) Украины в объёме, подтвержденном украинской стороной через газо-измерительную станцию (ГИС) Суджа — 39,4 миллиона кубометров. В свою очередь, по данным Оператора ГТС Украины, заявки на прокачку газа через ГИС Суджа на 11 июля 2022 года составили 41,067 миллиона кубометров, — то есть «Газпром» снизил транзит газа через Украину, несмотря на остановку «Северного потока».Потом настал черёд европейских газовых операторов. Итальянская компания Eni сообщила, что получит меньше российского природного газа на 11 миллионов кубометров. В сообщении было сказано, что «Газпром» уведомил о сегодняшних поставках Eni объем газа в размере 21 млн м3, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 млн м3/сутки. «Eni сообщит о новых значительных изменениях объемов поставок», — пообещали итальянские газовики.В свою очередь, австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что получает примерно на 70% меньше природного газа после начала ремонта «Северного потока». Представитель OMV подтвердил цифру, впервые сообщенную австрийским информационным агентством APA. Австрия почти на 80% зависит от российского газа. Его поставки в последнее время составляли примерно от 50 до 60% согласованных объемов.Однако 11 июля 2022 года августовские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures открыли торги… падением более чем на 10%, приблизившись к отметке в 1600 долларов США за тысячу кубометров. При этом, когда Газпром объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» до 40% от максимальной, котировки резко подскочили и в начале июля достигали 1900 долларов. Отсутствие резкого скачка цен в день начала ремонта на «Северном потоке» объясняется достижением договоренности между Канадой и Германией о возвращении (фактически «Газпрому») заблокированной канадскими санкциями турбины Siemens, необходимой для работы газопровода.Более того, временное исключение из-под санкций может распространяться и на другие турбины, что позволит вернуть прокачку по «Северному потоку» на прежний уровень. Потому неудивительно, что в тот же день заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила: власти Германии ожидают, что с возвратом турбины для магистрального газопровода «Северный поток» исчезает причина для снижения объемов прокачки газа.В связи с решением Канады МИД Украины и Минэнерго страны в общем обращении призвали канадские власти отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины. В правительстве ФРГ протест приняли к сведению, однако на решение Берлина это, судя по всему, не повлияет. В частности, Кристиане Хоффман заявила: «Мы приняли это к сведению, но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. К тому же мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип: они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России».Спрос на газ в мире будет расти — квартальный прогноз МЭАМировой спрос на природный газ после падения в 2022 году вернется к медленному росту, и достигнет 4,24 триллиона кубометров по итогам 2025-го. При этом мировое потребление газа будет расти среднегодовыми темпами на 0,8% в 2022-2025 годах. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа, выпущенному на минувшей неделе. МЭА в очередной раз призвало сосредоточиться на «ускоренном поэтапном отказе от российского газа», в первую очередь за счёт снижения спроса на газ внутри ЕС.По сравнению с 2021 годом спрос на газ в мире в 2025-м вырастет на 3,4%, или почти на 140 миллиардов кубометров, что значительно ниже предыдущего прогноза МЭА, в котором агентство ожидало роста почти на 210 млрд м3 в 2021-2024 гг. со среднегодовыми темпами роста на 1,7%.Давление на газовый спрос оказывают высокие цены и ограниченные объемы поставок, которые сложились во втором полугодии 2021 года, и усилились после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022-го. Эти факторы приведут к снижению спроса на газ в 2022 году на 0,5% по сравнению с 2021-м, до 4,083 млрд м3, за которым последует незначительный рост потребления в последующие годы, который достигнет 1,5% в 2025 г.МЭА отмечает, что потребление газа в промышленном секторе по-прежнему будет вносить наибольший вклад в глобальный рост спроса на газ, обеспечив около 60% от общего увеличения спроса в период с 2021 по 2025 годы. Однако неопределенность остается высокой, поскольку промышленность в наибольшей степени уязвима к высоким ценам на энергоносители и сырьё.В географическом плане рост спроса на газ сконцентрирован в двух регионах, на которые придется более 80% прироста. На Азиатско — Тихоокеанский регион (АТР) приходится почти 50% прироста мирового потребления газа в 2022-2025 годах, за которым следует Ближний Восток с 1/3. Северная Америка и Африка вносят более скромный вклад, в то время как потребление газа в Центральной и Южной Америке и Евразии останется на прежнем уровне, а в Европе — ощутимо сократится. По прогнозу МЭА, в Европе спрос на газ в 2022 году упадет на 9,1%, до 549 миллиардов кубометров, а к 2025-го опустится до 536 млрд м3.Также МЭА предупреждает, что рост мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) в мире в 2022-2025 годах будет ограничен, поэтому любое увеличение импорта СПГ в ЕС сверх 120 миллиардов кубометров в год приведёт к дальнейшему росту напряженности на глобальном рынке СПГ с негативными последствиями для более чувствительных к ценам регионов-импортеров. Это также стимулирует дальнейший рост европейских цен на газ и будет способствовать дополнительным доходам для России.В этом контексте МЭА в очередной раз призывает объявить России «энергетическую войну» — сосредоточиться на ускоренном поэтапном отказе от российского газа за счет снижения спроса на него и расширения производства низкоуглеродистых газов внутри ЕС. Анонсированные ранее ЕС меры по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), водородной энергетики, производству биометана и энергоэффективности, в совокупности могут привести к реализации ускоренного сценария отказа от природного газа, поставляемого в ЕС из РФ.Если это произойдёт, МЭА прогнозирует, что поставки российского газа в ЕС снизятся в 2025 года до 30 миллиардов кубометров в год. Однако в базовом сценарии в 2025 году МЭА ожидает сокращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС на 55% по сравнению с 2021-м, до порядка 80 млрд м3/год. Одновременно МЭА не исключает полного прекращения поставок газа по инициативе России.В числе факторов риска для этого прогноза МЭА называет снижение экономической активности в связи с ситуацией вокруг Украины, угрозы перебоев в поставках газа, неопределенности с дополнительными проблемами в цепочках поставок сырьевых товаров и обрабатывающей промышленности, дальнейшее инфляционное давление и риски стагфляции, а также ситуацию с COVID-19 в Китае.

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2022

Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, европа, газовая война