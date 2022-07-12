Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет расти
04:46 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© Фото : коллаж Украина.РуЭнергетическая война коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Резкого скачка цен в день начала ремонта на «Северном потоке» не было, поскольку Канада и Германия договорились о возвращении заблокированной санкциями турбины Siemens, необходимой для работы газопровода
Кризис на газовом рынке Европы может продлиться ещё два с лишним года
Европейский Союз сталкивается с тяжёлым кризисом в сфере поставок газа, высокие цены на него могут продержаться ещё около двух лет. Такое мнение высказал обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас.
По его оценкам, цены на газ в Европе сейчас ниже уровня марта 2022 года, однако ситуация на рынке говорит о более длительном сбое, чем эксперты предполагали в феврале. Тогда рынок газа рассчитывал, что кризис будет кратковременным и продлится, возможно, несколько месяцев. Однако сейчас на рынке фиксируется всё больше сигналов о том, что газовый кризис в Европе глубже, чем выглядит. Газовый кризис несёт в себе опасности как для зимы 2022-2023 годов, так и, возможно, для 2024 года.
Хавьер Блас отмечает, что «в ближайшие две недели Европа столкнётся с серьезными испытаниями», пока магистральный газопровод «Северный поток» проходит планово-предупредительный ремонт. У Германии есть опасения по поводу того, что Россия решит отключить «Северный поток» после того, как 21 июля 2022-го на объекте закончится техобслуживание. Однако более вероятно то, что транспортировка российского газа в Европу продолжится, но в сокращенном объеме. По мнению эксперта, Россия может захотеть сохранить свое долгосрочное влияние, которое исчезло бы с прекращением поставок.
Пока что события в Европе разворачиваются по более положительному сценарию. Действительно, «Северный поток» остановлен на планово-предупредительный ремонт 11 июля, свидетельствуют данные оператора газопровода, компании Nord Stream AG. Поставки газа приостановлены на 10 дней, с 11 по 21 июля 2022 года. Однако сроки работ были анонсированы ещё в ноябре 2021 года, и европейские потребители могли к этому заблаговременно подготовиться.
Судя по всему, так и произошло, хотя новости рынка природного газа в первой половине дня 11 июля напоминали фронтовые сводки. Так, «Газпром» сообщил, что осуществляет подачу российского газа для транзита через газотранспортную систему (ГТС) Украины в объёме, подтвержденном украинской стороной через газо-измерительную станцию (ГИС) Суджа — 39,4 миллиона кубометров. В свою очередь, по данным Оператора ГТС Украины, заявки на прокачку газа через ГИС Суджа на 11 июля 2022 года составили 41,067 миллиона кубометров, — то есть «Газпром» снизил транзит газа через Украину, несмотря на остановку «Северного потока».
5 июля, 08:05Хроника энергетической войны. Великобритания не будет делиться газом с ЕС, а Канада готова поставить СПГ в Германию, но не имеет необходимой инфраструктурыВ понедельник, 4 июля, стоимость газа в Европе превысила 1800 долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов на британской бирже ICE средняя цена на газ в Европе увеличилась приблизительно на 13%
Потом настал черёд европейских газовых операторов. Итальянская компания Eni сообщила, что получит меньше российского природного газа на 11 миллионов кубометров. В сообщении было сказано, что «Газпром» уведомил о сегодняшних поставках Eni объем газа в размере 21 млн м3, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 млн м3/сутки. «Eni сообщит о новых значительных изменениях объемов поставок», — пообещали итальянские газовики.
В свою очередь, австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что получает примерно на 70% меньше природного газа после начала ремонта «Северного потока». Представитель OMV подтвердил цифру, впервые сообщенную австрийским информационным агентством APA. Австрия почти на 80% зависит от российского газа. Его поставки в последнее время составляли примерно от 50 до 60% согласованных объемов.
Однако 11 июля 2022 года августовские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures открыли торги… падением более чем на 10%, приблизившись к отметке в 1600 долларов США за тысячу кубометров. При этом, когда Газпром объявил о снижении прокачки по «Северному потоку» до 40% от максимальной, котировки резко подскочили и в начале июля достигали 1900 долларов. Отсутствие резкого скачка цен в день начала ремонта на «Северном потоке» объясняется достижением договоренности между Канадой и Германией о возвращении (фактически «Газпрому») заблокированной канадскими санкциями турбины Siemens, необходимой для работы газопровода.
28 июня, 11:00Хроника энергетической войны. G7 не договорилась об ограничении цен на российскую нефть, в Германии активирован «режим тревоги»Советник президента США по нацбезопасности признал, что страны G7 не достигли соглашения по установлению лимита цен на российскую нефть. В Европе считают, что эту идею будет сложно претворять в жизнь
Более того, временное исключение из-под санкций может распространяться и на другие турбины, что позволит вернуть прокачку по «Северному потоку» на прежний уровень. Потому неудивительно, что в тот же день заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила: власти Германии ожидают, что с возвратом турбины для магистрального газопровода «Северный поток» исчезает причина для снижения объемов прокачки газа.
В связи с решением Канады МИД Украины и Минэнерго страны в общем обращении призвали канадские власти отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины. В правительстве ФРГ протест приняли к сведению, однако на решение Берлина это, судя по всему, не повлияет. В частности, Кристиане Хоффман заявила: «Мы приняли это к сведению, но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. К тому же мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип: они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России».
Спрос на газ в мире будет расти — квартальный прогноз МЭА
Мировой спрос на природный газ после падения в 2022 году вернется к медленному росту, и достигнет 4,24 триллиона кубометров по итогам 2025-го. При этом мировое потребление газа будет расти среднегодовыми темпами на 0,8% в 2022-2025 годах. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа, выпущенному на минувшей неделе. МЭА в очередной раз призвало сосредоточиться на «ускоренном поэтапном отказе от российского газа», в первую очередь за счёт снижения спроса на газ внутри ЕС.
21 июня, 07:31Хроника энергетической войны. Канада блокирует поставки российского газа, Германия и Австрия возрождают угольные ТЭЦ, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти КитаюСанкции Канады в отношении «Газпрома» привели к сокращению поставок газа в Европу по «Северному потоку» на 60%. Фактически США руками своего северного соседа ввели санкции в отношении ведущих экономик ЕС
По сравнению с 2021 годом спрос на газ в мире в 2025-м вырастет на 3,4%, или почти на 140 миллиардов кубометров, что значительно ниже предыдущего прогноза МЭА, в котором агентство ожидало роста почти на 210 млрд м3 в 2021-2024 гг. со среднегодовыми темпами роста на 1,7%.
Давление на газовый спрос оказывают высокие цены и ограниченные объемы поставок, которые сложились во втором полугодии 2021 года, и усилились после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022-го. Эти факторы приведут к снижению спроса на газ в 2022 году на 0,5% по сравнению с 2021-м, до 4,083 млрд м3, за которым последует незначительный рост потребления в последующие годы, который достигнет 1,5% в 2025 г.
МЭА отмечает, что потребление газа в промышленном секторе по-прежнему будет вносить наибольший вклад в глобальный рост спроса на газ, обеспечив около 60% от общего увеличения спроса в период с 2021 по 2025 годы. Однако неопределенность остается высокой, поскольку промышленность в наибольшей степени уязвима к высоким ценам на энергоносители и сырьё.
В географическом плане рост спроса на газ сконцентрирован в двух регионах, на которые придется более 80% прироста. На Азиатско — Тихоокеанский регион (АТР) приходится почти 50% прироста мирового потребления газа в 2022-2025 годах, за которым следует Ближний Восток с 1/3. Северная Америка и Африка вносят более скромный вклад, в то время как потребление газа в Центральной и Южной Америке и Евразии останется на прежнем уровне, а в Европе — ощутимо сократится. По прогнозу МЭА, в Европе спрос на газ в 2022 году упадет на 9,1%, до 549 миллиардов кубометров, а к 2025-го опустится до 536 млрд м3.
14 июня, 08:48Хроника энергетической войны. Греко-персидский танкерный конфликт, лихорадка на рынке СПГ и 10 миллиардов евро на спасение Gazprom GermaniaВласти ФРГ решают судьбу дочерних компаний российского бизнеса, в первую очередь энергетического. Среди вариантов — доверительное управление, как в случае с Gazprom Germania, но это дорого обходится бюджету
Также МЭА предупреждает, что рост мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) в мире в 2022-2025 годах будет ограничен, поэтому любое увеличение импорта СПГ в ЕС сверх 120 миллиардов кубометров в год приведёт к дальнейшему росту напряженности на глобальном рынке СПГ с негативными последствиями для более чувствительных к ценам регионов-импортеров. Это также стимулирует дальнейший рост европейских цен на газ и будет способствовать дополнительным доходам для России.
В этом контексте МЭА в очередной раз призывает объявить России «энергетическую войну» — сосредоточиться на ускоренном поэтапном отказе от российского газа за счет снижения спроса на него и расширения производства низкоуглеродистых газов внутри ЕС. Анонсированные ранее ЕС меры по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), водородной энергетики, производству биометана и энергоэффективности, в совокупности могут привести к реализации ускоренного сценария отказа от природного газа, поставляемого в ЕС из РФ.
Если это произойдёт, МЭА прогнозирует, что поставки российского газа в ЕС снизятся в 2025 года до 30 миллиардов кубометров в год. Однако в базовом сценарии в 2025 году МЭА ожидает сокращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС на 55% по сравнению с 2021-м, до порядка 80 млрд м3/год. Одновременно МЭА не исключает полного прекращения поставок газа по инициативе России.
В числе факторов риска для этого прогноза МЭА называет снижение экономической активности в связи с ситуацией вокруг Украины, угрозы перебоев в поставках газа, неопределенности с дополнительными проблемами в цепочках поставок сырьевых товаров и обрабатывающей промышленности, дальнейшее инфляционное давление и риски стагфляции, а также ситуацию с COVID-19 в Китае.