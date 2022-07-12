https://ukraina.ru/20220712/1034330128.html

«Бить по Шотландии и Северной Ирландии»: Дробницкий рассказал, как РФ должна воспользоваться «британским кейсом»

«Бить по Шотландии и Северной Ирландии»: Дробницкий рассказал, как РФ должна воспользоваться «британским кейсом» - 13.07.2022 Украина.ру

«Бить по Шотландии и Северной Ирландии»: Дробницкий рассказал, как РФ должна воспользоваться «британским кейсом»

Чтобы России влиять на события в мире, ей нужно бить по продовольствию в Великобритании, надо воспользоваться ситуацией, пока страны ЕС в растерянности, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-07-12T05:15

2022-07-12T05:15

2022-07-13T11:11

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По его мнению, если Россия хочет влиять на события в мире, то она должна «воспользоваться британским кейсом».По его словам, сейчас любая страна в Евросоюзе, особенно Польша, Прибалтика и Румыния, «такое начнут исполнять», потому что Вашингтон за ними уже не следит.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, великобритания