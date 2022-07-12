«Бить по Шотландии и Северной Ирландии»: Дробницкий рассказал, как РФ должна воспользоваться «британским кейсом» - 13.07.2022 Украина.ру
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«Бить по Шотландии и Северной Ирландии»: Дробницкий рассказал, как РФ должна воспользоваться «британским кейсом»
«Бить по Шотландии и Северной Ирландии»: Дробницкий рассказал, как РФ должна воспользоваться «британским кейсом» - 13.07.2022 Украина.ру
«Бить по Шотландии и Северной Ирландии»: Дробницкий рассказал, как РФ должна воспользоваться «британским кейсом»
Чтобы России влиять на события в мире, ей нужно бить по продовольствию в Великобритании, надо воспользоваться ситуацией, пока страны ЕС в растерянности, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-07-12T05:15
2022-07-13T11:11
новости
россия
великобритания
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034330128.jpg?10123870001657699895
По его мнению, если Россия хочет влиять на&nbsp;события в&nbsp;мире, то она должна &laquo;воспользоваться британским кейсом&raquo;.По его словам, сейчас любая страна в&nbsp;Евросоюзе, особенно Польша, Прибалтика и&nbsp;Румыния, &laquo;такое начнут исполнять&raquo;, потому что Вашингтон за&nbsp;ними уже не&nbsp;следит.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;&nbsp;
/20220617/1034178694.html
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
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новости, россия, великобритания

«Бить по Шотландии и Северной Ирландии»: Дробницкий рассказал, как РФ должна воспользоваться «британским кейсом»

05:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоздушный праздник, посвященный 100-летию ВВС
Воздушный праздник, посвященный 100-летию ВВС - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Чтобы России влиять на события в мире, ей нужно бить по продовольствию в Великобритании, надо воспользоваться ситуацией, пока страны ЕС в растерянности, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
По его мнению, если Россия хочет влиять на события в мире, то она должна «воспользоваться британским кейсом».
«Санкции уже все введены, бояться нечего. Надо бить по Британии. Надо любой ценой бить по Северной Ирландии и Шотландии. По газу их не пробьешь, потому что у них Северное море, а зима далеко, когда им будет нужен наш СПГ с Ямала. Значит, пробивайте продовольствием. Может быть, правительству Каталонии надо зерно в обход поставлять. Не знаю. Надо воспользоваться ситуацией, пока они все в растерянности», — сказал Дробницкий.
Джонсон Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 19:30
Битва ЕС и Великобритании за Украину, наёмники и «Азот». Итоги 17 июня на УкраинеПосле одобрения Еврокомиссии татуса кандидата в члены ЕС для Украины в Киев экстренно прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Минобороны России назвало количество наёмников на Украине. В Северодонецке на комбинате «Азот», где в том числе находятся и наёмники, начали сдаваться бойцы ВСУ
По его словам, сейчас любая страна в Евросоюзе, особенно Польша, Прибалтика и Румыния, «такое начнут исполнять», потому что Вашингтон за ними уже не следит.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
 
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