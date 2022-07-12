«Бить по Шотландии и Северной Ирландии»: Дробницкий рассказал, как РФ должна воспользоваться «британским кейсом»
05:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Чтобы России влиять на события в мире, ей нужно бить по продовольствию в Великобритании, надо воспользоваться ситуацией, пока страны ЕС в растерянности, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
По его мнению, если Россия хочет влиять на события в мире, то она должна «воспользоваться британским кейсом».
«Санкции уже все введены, бояться нечего. Надо бить по Британии. Надо любой ценой бить по Северной Ирландии и Шотландии. По газу их не пробьешь, потому что у них Северное море, а зима далеко, когда им будет нужен наш СПГ с Ямала. Значит, пробивайте продовольствием. Может быть, правительству Каталонии надо зерно в обход поставлять. Не знаю. Надо воспользоваться ситуацией, пока они все в растерянности», — сказал Дробницкий.
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По его словам, сейчас любая страна в Евросоюзе, особенно Польша, Прибалтика и Румыния, «такое начнут исполнять», потому что Вашингтон за ними уже не следит.
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