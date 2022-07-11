Эксперт рассказал, когда Россия начнет использовать тяжелые виды вооружения на Украине
18:30 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Когда армия РФ закончит с донбасской группировкой, тогда она вырвется на оперативный простор и удерживать темпы ее наступления будет очень сложно, сказал директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Он рассказал, что у России есть большой запас по техническим возможностям, но она ведет спецоперацию силами армии мирного времени и пока не применяет самые тяжелые виды вооружения.
«Когда закончат с донбасской группировкой, и союзная армия вырвется на оперативный простор, удерживать темпы ее наступления будет очень сложно», — сказал Безпалько.
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По его мнению, сейчас Украина пытается беречь кадровые части и бросает в бой отряды теробороны, чтобы «просто заткнуть дыры на фронте ими как пушечным мясом».
Полный текст интервью можно прочитать здесь.