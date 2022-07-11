https://ukraina.ru/20220711/1034334729.html

Эксперт рассказал, когда Россия начнет использовать тяжелые виды вооружения на Украине

Эксперт рассказал, когда Россия начнет использовать тяжелые виды вооружения на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, когда Россия начнет использовать тяжелые виды вооружения на Украине

Когда армия РФ закончит с донбасской группировкой, тогда она вырвется на оперативный простор и удерживать темпы ее наступления будет очень сложно, сказал директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-07-11T18:30

2022-07-11T18:30

2022-07-13T11:11

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Он рассказал, что у России есть большой запас по техническим возможностям, но она ведет спецоперацию силами армии мирного времени и пока не применяет самые тяжелые виды вооружения.По его мнению, сейчас Украина пытается беречь кадровые части и бросает в бой отряды теробороны, чтобы «просто заткнуть дыры на фронте ими как пушечным мясом».Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220711/1034333968.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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