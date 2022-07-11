Эксперт рассказал, когда Россия начнет использовать тяжелые виды вооружения на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, когда Россия начнет использовать тяжелые виды вооружения на Украине
Эксперт рассказал, когда Россия начнет использовать тяжелые виды вооружения на Украине - 13.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, когда Россия начнет использовать тяжелые виды вооружения на Украине
Когда армия РФ закончит с донбасской группировкой, тогда она вырвется на оперативный простор и удерживать темпы ее наступления будет очень сложно, сказал директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-11T18:30
2022-07-13T11:11
новости
россия
украина
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034334729.jpg?10342857691657699895
Он рассказал, что у&nbsp;России есть большой запас по&nbsp;техническим возможностям, но&nbsp;она ведет спецоперацию силами армии мирного времени и&nbsp;пока не&nbsp;применяет самые тяжелые виды вооружения.По его мнению, сейчас Украина пытается беречь кадровые части и&nbsp;бросает в&nbsp;бой отряды теробороны, чтобы &laquo;просто заткнуть дыры на&nbsp;фронте ими как&nbsp;пушечным мясом&raquo;.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20220711/1034333968.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина

Эксперт рассказал, когда Россия начнет использовать тяжелые виды вооружения на Украине

18:30 11.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Когда армия РФ закончит с донбасской группировкой, тогда она вырвется на оперативный простор и удерживать темпы ее наступления будет очень сложно, сказал директор Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Он рассказал, что у России есть большой запас по техническим возможностям, но она ведет спецоперацию силами армии мирного времени и пока не применяет самые тяжелые виды вооружения.
«Когда закончат с донбасской группировкой, и союзная армия вырвется на оперативный простор, удерживать темпы ее наступления будет очень сложно», — сказал Безпалько.
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 17:56
Наступление на Херсон: насколько все серьезно?Украинские власти объявили о скором начале наступления на Херсон и устами министра по делам «оккупированных территорий» Ирины Верещук призывают херсонцев уезжать из своих населенных пунктов. Каковы настроения в регионе, узнавал Александр Чаленко
По его мнению, сейчас Украина пытается беречь кадровые части и бросает в бой отряды теробороны, чтобы «просто заткнуть дыры на фронте ими как пушечным мясом».
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
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