Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков прокомментировал статью Дмитрия Медведева об Украине и её связь с визитом Виктории Нуланд в Россию

0:25 — Связь статьи Медведева и визита Нуланд;



2:13 — Тезисы статьи Дмитрия Медведева;



7:28 — Частное мнение или официальная позиция?;



12:12 — Сколько можно ждать смены украинского руководства;

Напомним, 11 октября заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент Дмитрий Медведев обнародовал статью, в которой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, боясь получить очередной «майдан», был вынужден поменять политическую и нравственную ориентацию и начать защищать отвратительные ему взгляды националистов.

В то время как, считает Медведев, нынешний президент Украины — это «человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке». Зампред Совбеза РФ заявил, что в такой ситуации переговоры с украинским лидером невозможны.