Политолог Ростислав Ищенко 30 сентября рассказал, при каких условиях начнется война межу Украиной и Россией

Ищенко объяснил негативное отношение украинцев к «Крымской платформе» © Владимир Трефилов

Недавно главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел закрытую встречу с блогерами, в ходе которой сообщил, что украинская армия в Донбассе может открывать огонь по противнику без согласования с высшим руководством. По его словам, военные могут стрелять из любого доступного им оружия, чтобы остановить неприятеля. Ряд СМИ восприняли его заявление как открытый срыв договоренностей, достигнутых в 2020 году в рамках Минских соглашений.