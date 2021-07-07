Может ли участие США в нормандском формате повлиять на мирное урегулирование конфликта на Донбассе? Об этом мы поговорили с народным депутатом Украины 4-7 созывов Олегом Царевым:

0:30 — Заявление Родиона Мирошника об участии США в нормандском формате; 4:09 — Пойдут ли мировые лидеры на встречу с представителями Народных республик Донбасса; 6:13 — Украино-американская комбинация?; 8:09 — Что было бы лучше для Донбасса; 9:39 — Украинские законы и возвращение Республик Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил РИА Новости, что Донецк и Луганск передали представителям РФ предложения провести совместную встречу стран-участниц "нормандского формата" с представителями ДНР, ЛНР и США для урегулирования конфликта в Донбассе.