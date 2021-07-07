0:30 — Заявление Родиона Мирошника об участии США в нормандском формате;
4:09 — Пойдут ли мировые лидеры на встречу с представителями Народных республик Донбасса;
6:13 — Украино-американская комбинация?;
8:09 — Что было бы лучше для Донбасса;
9:39 — Украинские законы и возвращение Республик
Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил РИА Новости, что Донецк и Луганск передали представителям РФ предложения провести совместную встречу стран-участниц "нормандского формата" с представителями ДНР, ЛНР и США для урегулирования конфликта в Донбассе.