В интервью с главой Комсомола Украины Михаилом Кононовичем разобрали, к каким последствиям для Украины может привести новый виток белорусского кризиса

0:30 — Как на Украине отразиться ухудшение отношений с Белоруссией;

4:35 — Застрявшие в Белоруссии украинцы;

8:06 — Как изменилось на Украине отношение к Белоруссии и белорусам?

Зачем Запад дарит Белоруссию России © REUTERS, Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.

Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.