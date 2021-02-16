Журналист Владимир Скачко в эфире Украина.ру прокомментировал инцидент в Киеве, где экс-нардеп от "Свободы" набросился на мужчину с ножом из-за русского языка

Последует ли наказание за поножовщину? Почему именно в Киеве демонстративно притесняют русскоязычных и пишут доносы за обслуживание не на украинском языке? Обо всем этом в нашем интервью. Киев: профессора травят за защиту русского языка © скриншот видео Украина.ру

Напомним, 14 февраля бывший нардеп от «Свободы» напал на посетителя кафе из-за спора о русском языке. Инцидент произошел в заведении «Альфредо», расположенном на бульваре Дружбы народов. Экс-нардеп и его приятель пришли в кафе выпившими. В какой-то момент Гелевей подошел к официантке и начал высказывать ей свое недовольство из-за того, что та разговаривала с посетителями на русском языке.

За девушку заступился один из посетителей. "Свободовец" с другом переключились на него. Спор перерос в поножовщину: товарищ Гелевея достал нож, вместе с экс-нардепом они зажали своего противника в углу помещения. Прямо в кафе, где отдыхали киевляне, мужчине нанесли резаные раны.