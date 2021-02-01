— 1 февраля: анонс событий.
— Политтехнолог Михаил Шпир о «репрессиях» со стороны националистов.
— Протесты в России: белорусский сценарий закончился?
— Несанкционированные митинги в поддержку Навального (ВИДЕО).
— Переговоры Сергея Лаврова и представителя ЕС Жозепа Борреля.
— Массовая вакцинация на Украине.
— Венгрия купила российскую вакцину от коронавируса (ВИДЕО).
— Почему украинские депутаты не поддержали назначение Витренко на пост главы Минэнерго? И исключат ли Александра Дубинского из фракции?
— Политолог Михаил Чаплыга объяснил, почему исключение Дубинского из фракции для Зеленского принципиальный вопрос.
— Что изменится в России и на Украине с 1 февраля?