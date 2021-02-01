В новом выпуске программы «Утро на Украина.ру» вы узнаете:

— 1 февраля: анонс событий.

— Политтехнолог Михаил Шпир о «репрессиях» со стороны националистов.

— Протесты в России: белорусский сценарий закончился?

— Несанкционированные митинги в поддержку Навального (ВИДЕО).

— Переговоры Сергея Лаврова и представителя ЕС Жозепа Борреля.

— Массовая вакцинация на Украине.

— Венгрия купила российскую вакцину от коронавируса (ВИДЕО).

— Почему украинские депутаты не поддержали назначение Витренко на пост главы Минэнерго? И исключат ли Александра Дубинского из фракции?

— Политолог Михаил Чаплыга объяснил, почему исключение Дубинского из фракции для Зеленского принципиальный вопрос.

— Что изменится в России и на Украине с 1 февраля?