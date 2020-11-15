Политолог Ростислав Ищенко сравнил войну в Нагорном Карабахе и конфликт в Донбассе. Соответствующее видео опубликовали 14 ноября на YouTube-канале издания Украина.ру

Украина.ру на Youtube Фактор Байдена: как изменятся американо-белорусские отношения