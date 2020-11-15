В начале недели Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны. Армянская сторона согласилась пойти на целый ряд территориальных уступок — до 15 ноября она передаст Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район. Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет обеспечиваться за счет Лачинского коридора шириной 5 километров — там будут размещены российские миротворцы. Также российский контингент дислоцируется вдоль всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.