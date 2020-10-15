США перестаёт быть «мировым жандармом», и его бывшие сателлиты начинают пытаться проводить собственную политику на границах России, сказал депутат Верховной Рады 4-7 созывов Олег Царев на пресс-конференции «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве», которая прошла в студии Украина.ру

В качестве примера он привёл последние события в Белоруссии, где действовали Польша и Литва, и обострение конфликта в Нагорном Карабахе, где США, Россия и Франция выступили одним фронтом и потребовали прекратить от Армении и Азербайджана прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.

Аналогично и очередная революция в Киргизии прошла без участия США, уверен Царев. Он подчеркнул, что для России уход США из региона не повод успокаиваться.

«Россия может оказаться как большой медведь в окружении стаи шакалов, где надо только успевать поворачиваться, когда тебя укусили в бок, сзади, с другой стороны. Либо бить, когда напали, так, чтобы другие просто боялись подойти», — подчеркнул Царев.

Пресс-конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве»

В этом контексте вновь активизировалась внутрироссийская дискуссия относительного стратегии в отношении постсоветского пространства.

Можно ли бесконечно замораживать конфликты? Как превратить пояс нестабильности в пояс лояльности, и нужно ли это вообще?