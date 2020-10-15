В качестве примера он привёл последние события в Белоруссии, где действовали Польша и Литва, и обострение конфликта в Нагорном Карабахе, где США, Россия и Франция выступили одним фронтом и потребовали прекратить от Армении и Азербайджана прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.
Аналогично и очередная революция в Киргизии прошла без участия США, уверен Царев. Он подчеркнул, что для России уход США из региона не повод успокаиваться.
«Россия может оказаться как большой медведь в окружении стаи шакалов, где надо только успевать поворачиваться, когда тебя укусили в бок, сзади, с другой стороны. Либо бить, когда напали, так, чтобы другие просто боялись подойти», — подчеркнул Царев.
В последнее время активизировался ряд конфликтов в ближнем зарубежье. Белорусский Майдан, очередная революция в Киргизии, очередная война в Закавказье. Тревогу вызывают процессы транзита власти в Молдавии и Грузии.
В этом контексте вновь активизировалась внутрироссийская дискуссия относительного стратегии в отношении постсоветского пространства.
Можно ли бесконечно замораживать конфликты? Как превратить пояс нестабильности в пояс лояльности, и нужно ли это вообще?