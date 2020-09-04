В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал, как Россия может бороться с дискриминацией русского языка на Украине:

— Нужно ли вводить санкции против Украины за дискриминацию русского языка?

— Какими будут последствия запрета на обучение на русском языке для русскоязычного населения?

— Наносит ли запрет русскоязычных школ на Украине ущерб России?

— Плюсы и минусы онлайн-образования на русском языке для украинцев?

С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. До этого момента на Украине действовало порядка 120 школ с русским языком обучения. По данным исследования, проведённого Украинским институтом политики (УИП), в 2019/20 учебном году на Украине на русском языке обучалась 281 тыс. детей (что составляло около 7% всех учеников).

Ищенко VLOG. Как украинизация опустошает Юго-Восток Украины? © Скриншот из видео Украина.ру

Закон «О полном общем среднем образовании» был разработан ещё при Петре Порошенко и принят Верховной Радой предыдущего состава в апреле 2019 года.

Кроме того, эксперт рассказал о деятельности украинских спецслужб на территории России.

— Зачем украинские спецслужбы вербуют россиян?

— Зачем СБУ пытается совершить теракты в Крыму?

— Несет ли Зеленский ответственность за деятельность украинских спецслужб на территории России?

Напомним, ФСБ в Барнауле задержала военного за госизмену. По данным следствия, служащий Ракетных войск стратегического назначения передавал секретные данные в Минобороны Украины. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.