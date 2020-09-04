— Нужно ли вводить санкции против Украины за дискриминацию русского языка?
— Какими будут последствия запрета на обучение на русском языке для русскоязычного населения?
— Наносит ли запрет русскоязычных школ на Украине ущерб России?
— Плюсы и минусы онлайн-образования на русском языке для украинцев?
С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. До этого момента на Украине действовало порядка 120 школ с русским языком обучения. По данным исследования, проведённого Украинским институтом политики (УИП), в 2019/20 учебном году на Украине на русском языке обучалась 281 тыс. детей (что составляло около 7% всех учеников).
При этом представители других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, до 2023 года могут продолжать учиться на родном языке. Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств. Однако эти рекомендации Киев проигнорировал.
Закон «О полном общем среднем образовании» был разработан ещё при Петре Порошенко и принят Верховной Радой предыдущего состава в апреле 2019 года.
Кроме того, эксперт рассказал о деятельности украинских спецслужб на территории России.
— Зачем украинские спецслужбы вербуют россиян?
— Зачем СБУ пытается совершить теракты в Крыму?
— Несет ли Зеленский ответственность за деятельность украинских спецслужб на территории России?
Напомним, ФСБ в Барнауле задержала военного за госизмену. По данным следствия, служащий Ракетных войск стратегического назначения передавал секретные данные в Минобороны Украины. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.