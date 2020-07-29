Он также объяснил, какие условия нужны, чтоб он и команда сработались и как Луческу в свое время преобразил «Шахтёр».
На прошлой неделе руководство киевского «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко, на его место поставили румынского тренера Мирча Луческу. Часть фанатов «Динамо» остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».
На днях под давлением ультрас Луческу объявил об уходе из команды.
Как сообщает пресс-служба ФК «Динамо», президент клуба Игорь Суркис уговорил румынского специалиста остаться.
С 2004 по 2016 год Луческу тренировал донецкий «Шахтер» — основного конкурента «Динамо». Под его руководством клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины, а также стал победителем Кубка УЕФА.