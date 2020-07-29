Бывший коммерческий директор футбольного клуба «Шахтёр» Дмитрий Ефимов 29 июля рассказал, что ждёт киевское «Динамо» с приходом Мирчи Луческу

Бывший и нынешний клубы Луческу поздравили его с юбилеем © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

На прошлой неделе руководство киевского «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко, на его место поставили румынского тренера Мирча Луческу. Часть фанатов «Динамо» остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».

На днях под давлением ультрас Луческу объявил об уходе из команды.

Как сообщает пресс-служба ФК «Динамо», президент клуба Игорь Суркис уговорил румынского специалиста остаться.

С 2004 по 2016 год Луческу тренировал донецкий «Шахтер» — основного конкурента «Динамо». Под его руководством клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины, а также стал победителем Кубка УЕФА.