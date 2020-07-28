Журналист Армен Гаспарян прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером футбольного клуба «Динамо»

«Луческу никогда не станет своим для киевлян. Он только станет самым проклинаемым человеком в структуре ФК «Шахтер», — сказал Гаспарян.

Напомним, 20 июля руководство «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко. Новым тренером футбольного клуба был назначен Мирча Луческу.

Не Лонго и не Спиридон. Назван специалист, который поможет Луческу в «Динамо» © из личного архива Р.Мармазова

Часть фанатов «Динамо» остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».

Президент «Динамо» Игорь Суркис считает, что волна эмоций части болельщиков не должна определять будущее команды, — Луческу остается тренером киевского клуба. Новоназначенный тренер киевского «Динамо» действительно хотел покинуть команду из-за негативного отношения фанатов, однако президент клуба Суркис все же уговорил румынского специалиста остаться.