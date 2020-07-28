«Луческу никогда не станет своим для киевлян. Он только станет самым проклинаемым человеком в структуре ФК «Шахтер», — сказал Гаспарян.
Напомним, 20 июля руководство «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко. Новым тренером футбольного клуба был назначен Мирча Луческу.
Мирча Луческу проработал 12 лет в донецком «Шахтере», под его руководством клуб восемь раз выиграл чемпионат Украины, а также стал победителем Кубка УЕФА.
Часть фанатов «Динамо» остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».
Президент «Динамо» Игорь Суркис считает, что волна эмоций части болельщиков не должна определять будущее команды, — Луческу остается тренером киевского клуба. Новоназначенный тренер киевского «Динамо» действительно хотел покинуть команду из-за негативного отношения фанатов, однако президент клуба Суркис все же уговорил румынского специалиста остаться.