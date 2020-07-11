В новом выпуске «Ищенко о главном» от 10 июля политолог Ростислав Ищенко ответил на ряд актуальных вопросов:

— Может ли Германия отказаться от «Северного потока — 2» в угоду США? — Останется ли Украина транзитёром российского газа? — Нужно ли провести референдумы о присоединении ЛДНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии? — Когда Донбасс войдет в состав России?