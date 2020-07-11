— Может ли Германия отказаться от «Северного потока — 2» в угоду США? 

— Останется ли Украина транзитёром российского газа?

— Нужно ли провести референдумы о присоединении ЛДНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии?

— Когда Донбасс войдет в состав России?

 