— Может ли Германия отказаться от «Северного потока — 2» в угоду США?
— Останется ли Украина транзитёром российского газа?
— Нужно ли провести референдумы о присоединении ЛДНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии?
— Когда Донбасс войдет в состав России?
— Может ли Германия отказаться от «Северного потока — 2» в угоду США?
— Останется ли Украина транзитёром российского газа?
— Нужно ли провести референдумы о присоединении ЛДНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии?
— Когда Донбасс войдет в состав России?
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