В 3-м выпуске проекта «Новый гражданин» миграционный эксперт Алина Сапрыкина ответила на вопросы зрителей YouTube-канала Украина.ру:

— Статистика за 2019 год: хотят ли украинцы становиться россиянами, растет ли число желающих получить российское гражданство?

— Могут ли бывшие граждане Советского союза претендовать на гражданство РФ, если Россия считает себя правопреемницей СССР?

Вопросы от зрителей:

— Я подал документы на программу соотечественников, но не вписал туда детей, что мне делать?

«Новый гражданин»: домой – в Россию! Ответы на вопросы зрителей Украина.ру © Скриншот из видео Украина.ру

— По какой программе можно получить подъемные выплаты в РФ?

— Человек получил гражданство по программе переселения и в рамках этой программы получил подъемные выплаты, но решил вернуться на Украину. Нужно ли ему возвращать государству эти деньги?

- Я гражданка Украины, родившая ребенка на территории РФ. Могу ли я подать на гражданство России по ребенку?