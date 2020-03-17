— Статистика за 2019 год: хотят ли украинцы становиться россиянами, растет ли число желающих получить российское гражданство?
— Могут ли бывшие граждане Советского союза претендовать на гражданство РФ, если Россия считает себя правопреемницей СССР?
Вопросы от зрителей:
— Я подал документы на программу соотечественников, но не вписал туда детей, что мне делать?
- При оформлении временного убежища у меня забрали украинский паспорт. Если я не буду дальше оформлять документы, то я останусь лицом без гражданства?
— По какой программе можно получить подъемные выплаты в РФ?
— Человек получил гражданство по программе переселения и в рамках этой программы получил подъемные выплаты, но решил вернуться на Украину. Нужно ли ему возвращать государству эти деньги?
- Я гражданка Украины, родившая ребенка на территории РФ. Могу ли я подать на гражданство России по ребенку?