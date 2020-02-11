После провала импичмента у президента США Дональда Трампа развязаны руки. Теперь он установит полный контроль над Госдепартаментом и сможет более решительно действовать на международной арене.
Эксперты полагают, что теперь Трамп вернется к идее «большой хорошей сделки» с Россией, которую он анонсировал еще во время своей предвыборной кампании.
Если такая сделка станет на повестку, то главным пунктом будет пересмотр политики Вашингтона по отношению к Украине и другим странам постсоветского пространства.
В пресс-конференции примут участие:
— депутат Государственной Думы Светлана Савченко;
— депутат Верховной рады Украины 5-7-го созывов Елена Бондаренко;
— политолог Борис Межуев;
— директор Центра политического анализа Павел Данилин
— обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
На видеосвязи из Киева — депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.
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